Veniturile Orange, in crestere cu 11% pana la 266,8 milioane de euro in trimestrul doi din acest an

Orange Romania, cel mai mare operator local de comunicatii mobile, a realizat in trimestrul doi din acest an, incheiat la 30 iunie, o cifra de afaceri de 266,8 milioane de euro, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat joi compania. La 30 iunie 2017, operatorul avea 10.080.000 de utilizatori, mentinand constant numarul de abonati, comparativ cu primul trimestru al anului. Serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara 351.000 abonati, in crestere cu 15,3% fata de aceeasi perioada din 2016.In trimestrul al doilea din 2017 comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, traficul total de internet mobil s-a dublat, iar cel 4G a crescut de 4 ori, mentinandu-se ritmul de crestere din trimestrul precedent. La 30 iunie 2017, 2,6 milioane de clienti utilizau serviciile Orange 4G, cu 65% mai multi comparativ cu cel de-al doilea trimestru al anului 2016.Potrivit informatiilor companiei, aceasta tendinta crescatoare este sustinuta de investitiile continue in reteaua 4G, atat la nivel de dezvoltare a tehnologiei, cat si de extindere a acoperirii, Orange devenind primul operator cu acoperire 4G 100% la nivel urban.Un alt factor ce a contribuit la cresterea traficului si a numarului de utilizatori 4G au fost vanzarile accelerate de smartphone-uri 4G care au inregistrat o crestere de 15%. In egala masura, dispozitivele conectate la smartphone au mentinut un ritm accelerat de crestere de 151% in prima jumatate a anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.La 30 iunie 2017, serviciul de televiziune prin cablu si satelit, Orange Home TV, numara 351.000 clienti, in crestere cu 15,3% fata de aceeasi perioada din 2016. Serviciile fixe in banda larga aveau 124.000 de abonati la finalul trimestrului doi.Numarul de descarcari si actualizari ale aplicatiei Orange TV Go a atins 2,3 milioane la finalul celui de-al doilea trimestru din 2017, in crestere cu 21% fata de aceeasi perioada a anului trecut.