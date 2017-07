​EXCLUSIV ANI: Seful arbitrului telecom, Adrian Dita, este obligat sa se abtina de la luarea sau participarea la luarea oricarei decizii precum si de la semnarea oricarui document in legatura cu Telekom

Din raspunsul Agentiei Nationala de Integritate (ANI) catre ANCOM:

Adrian Dita a imputernicit alti directori sa semneze, in numele sau, tot ce tine de grupul Telekom, mai putin deciziile normative, pentru a evita conflictul de interese/Telekom detine aproximativ 30% din piata locala de comunicatii

daca este generata o situatie de conflict de interese in cazul in care conducatorul autoritatii a avut anterior relatii de munca cu un operator economic, operator care in prezent participa in calitate de ofertant la procedura de achizitie publica initiata de autoritatea respectiva'. (..)Din cele expuse de dumneavoastra si din interpretarea sistematica a dispozitiilor legale incidente, opinam ca, in situatia in care conducatorul autoritatii contractante a avut anterior numirii in functie relatii de munca (in ultimii doi ani) cu un operator economic care participa in prezent in calitate de ofertant in cadrul procedurii de achizitie publica iar dreptul de semnatura si decizie cu privire la acel operator economic a fost delegat altor persoane din cadrul autoritatii contractante, nu este generata o situatie de conflict de interese de natura administrativa.De asemenea mentionam cu caracter general ca in situatia in care conducatorul autoritatii contractante a avut relatii de munca cu ofertantul, are obligatia de a se abtine de la luarea sau participarea la luarea oricarei decizii precum si de la semnarea oricarui document in legatura cu acel ofertant.In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni, identifica si remedia situatiile de conflict de interese, in scopul evitarii, denaturarii concurentei si al asigurarii tratamentului egal pentru toti operatorii economici, una dintre masuri putand fi desemnarea altor persoane din cadrul autoritatii sa semneze documentele aferente procedurii de achizitie publica dupa identificarea potentialului conflict de interese.",ca Telekom Romania s-a clasat pe primul loc in cadrul unei licitatii organizate de arbitrul telecom (ANCOM) pentru achizitia de licente Microsoft. Problema este cine va semna acest contract in valoare de peste 1,3 milioane euro, in conditiile in care Adrian Dita, noul presedinte al ANCOM, dar fost director al Telekom, si-a delegat atributiile in astfel de cazuri pentru a evita conflictul de interese. La randul sau, Ciprian Bolos, directorul executiv de dezvoltare, si responsabil de zona IT, a fost anterior membru in CA-ul Telekom. In prezent, Ciprian Bolos este detasat de la Posta Romana pentru functia de director executiv de dezvoltare in ANCOM.Arbitrul telecom s-ar fi adresat astfel Agentiei Nationale de Integritate (ANI) au precizat mai multe surse din piata telecom.ca "in cadrul ANCOM nu exista problema pe care o semnalati in cadrul articolului, in primul rand pentru ca procedura de atribuire la care faceti referire se afla inca in derulare si in al doilea rand pentru ca ANCOM poate incheia in deplina legalitate contracte cu oricare dintre companiile participante la licitatie. (..)Pentru a asigura indeplinirea tuturor conditiilor privind legalitatea, nu doar pentru aceasta procedura, ci pentru toate procedurile de achizitii publice desfasurate, ANCOM a adresat o solicitare Agentiei Nationale de Integritate. In urma acestui demers, reiteram faptul ca nu exista niciun conflict de interese, in cadrul acestei proceduri de achizitii sau in general."



HotNews.ro a scris in luna mai din acest an ca Adrian Dita, noul presedinte al ANCOM, arbitrul pietei de aproape patru miliarde de euro a telecomunicatiilor, a semnat doua decizii prin care imputerniceste (fara a-i nominaliza) alti directori sa semneze, in numele sau, toate documentele, mai putin deciziile normative, aferente Telekom Romania, grup ce detine aproape 30% din piata locala de comunicatii.



Adrian Dita, fost angajat in Telekom, a incercat sa evite un posibil conflict de interese. In timp ce ANCOM sustine ca Dita nu s-ar afla in imposibilitatea exercitarii directe a atributiilor pentru ca nu si-a delegat activitatea principala de a emite decizii normative, surse avizate din aceeasi autoritate spun ca deciziile cu caracter normativ general sunt rare si ca Adrian Dita nu va putea semna mii de documente pe an ce au ca adresant firme din Telekom.







Conducerea ANCOM a precizat anterior pentru HotNews.ro ca Bolos nu redacteaza acte si nu participa la decizii care vizeaza Telekom si Posta, pentru a evita un posibil conflict de interese:





"Ciprian Bolos s-a alaturat echipei ANCOM incepand cu data de 9 iunie, acesta fiind detasat in pozitia de director al Directiei Executive Dezvoltare a ANCOM. In exercitarea atributiilor sale de serviciu, acesta nu redacteaza acte si nu participa la decizii prin care se poate obtine, direct sau indirect, un folos patrimonial pentru Telekom sau CN Posta Romana, deci nu se afla intr-o situatie de conflict de interese.", a declarat in luna mai pentru HotNews.ro conducerea ANCOM.





