Serghei Bulgac, directorul general al DIGI si al RCS&RDS, la un pas de a fi trimis in judecata de DNA sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani

"In legatura cu investigatia desfasurata de Directia Nationala Anticoruptie din Romania ('DNA'), cu privire la care am informat piata si investitorii in cadrul prospectului de oferta publica initiala din data de 26 aprilie 2017, in cadrul amendamentului la prospect din data de 8 mai 2017 (impreuna, in cele ce urmeaza, 'Prospectul'), cat si in cadrul raportarilor publice ulterioare, aducem la cunostinta faptul ca, in data de 31 iulie 2017, cu privire la Dl. Serghei Bulgac (Director General al Societatii si Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al RCS & RDS S.A. - filiala Societatii), DNA a dispus punerea in miscare a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunii de spalare de bani.

Reiteram ca vom continua sa cooperam deplin in cadrul anchetei si credem ca RCS & RDS S.A., INTEGRASOFT S.R.L. (filiala RCS & RDS S.A.) si fostii sau actualii membri ai conducerii acestora au actionat corect si in conformitate cu legea.

Nu ne asteptam ca actiunea precizata mai sus sa afecteze in mod semnificativ activitatea RCS & RDS S.A., a Societatii sau a oricareia dintre filialele acestora", se arata intr-un comunicat publicat luni pe bursa de catre Digi Communications.

fata de acesta in calitate de suspect, in legatura cu savarsirea infractiunii de spalare de bani, a anuntat miercuri pe bursa Digi Communications, compania mama a RCS&RDS. Este vorba de investigatia privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1, in care mai sunt urmariti penal Mitica Dragomir, (fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), dar si firma RCS&RDS si persoane din managementul companiei.Procurorii DNA au anuntat in data de 5 mai ca au inceput urmarirea penala fata de Dumitru Dragomir, acuzat de luare de mita si complicitate la spalare de bani, Ioan Bendei, administrator RCS-RDS (dare de mita si spalare de bani) si Alexandru Oprea, la data faptelor directorul general RCS-RDS, in dosarul privind acordarea a drepturilor de televizare a meciurilor de fotbal din Liga 1.Anuntul oficial privind urmarirea penala a lui Ioan bendei, unuia dintre cei mai influenti oameni din RCS, a venit chiar in momentul in care Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, se pregatea pentru listarea pe bursa.Actiunile Digi Communications, compania mama a RCS&RDS, au intrat la tranzactionare marti, 16 mai, pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in urma finalizarii cu succes a celei mai mari oferte publice initiale (IPO) derulata de o companie privata pe piata de capital romaneasca, potrivit BVB. Pretul actiunilor in cadrul ofertei a fost de 40 lei / actiune, ceea ce inseamna ca valoarea ofertei a fost de peste 944 milioane lei (207 milioane euro).