Autoritatile schimba din nou strategia privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra: Doar posturile TVR vor fi transmise free to air si fara plata, nu si cele private

"Pentru realizarea obiectivelor strategice prevazute la pct. 2.1, 2.2, 2.3 si 2.7, un multiplex din cele 4 disponibile in banda UHF se va acorda cu impunerea unor conditii de acoperire teritoriala si de populatie, respectiv de preluare si transmisie "free to air", in conditii transparente, concurentiale si nediscriminatorii, pentru posturile publice de televiziune, precum si pentru posturile private de televiziune care transmit analogic terestru, in conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin "free to air" se intelege transmisia necriptata a programelor, respectiv receptia libera a acestora".

"Lipsa interesului din partea radiodifuzorilor privati, de a fi trasmisi, la nivel national, free to air si fara plata, prin intermediul MUXului, a condus la necesitatea luarii unor masuri privind modificarea Strategiei in privinta Muxului 1, astfel incit acesta sa fie alocat strict programelor Societatii Romane de Televiziune, in acest sens fiind necesara si modificarea Legii 6/2017, Legea Bugetului de Stat , anexa nr 3/46/02a "Bugetul pe capitole , subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2017-destinatia sumelor/cheltuielilor alocate din bugetul de stat , la bugetul Societatii Romane de Televiziune, sa se introduca un capitol separat pentru plata inchirierii statiilor si circuitelor datorata agentilor economici din sistemul comunicatiilor, in titlul Bunuri si Servicii, cum exista anterior, in varianta de Buget aferenta anului 2016.

Titularul licentei de utilizarea a frecventei in sistem radio terestru de televiziune digitala, prin promovarea acestui act normativ, va avea astfel ca obligatie, sa transmita, in aceleasi conditii free to air si fara plata, doar posturile publice de televiziune", se arata in nota de fundamentare a acestui proiect de hotarare de guvern.

"In urma primei licitatii de televiziune digitala din anul 2014, Societatea Nationala de Radiocomunicatii a castigat trei multiplexuri de televiziune digital terestra, printre care si multiplexul acordat conditionat 'free to air' si alte doua multiplexuri din banda UHF. Prin intermediul primului multiplex in UHF (MUX 1) 'free to air', Societatea Nationala de Radiocomunicatii are obligatia de transmitere in conditii transparente, concurentiale si nediscriminatorii, a posturilor publice si private de televiziune care se transmit in prezent in sistem analogic terestru, in conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. De asemenea, acest multiplex va trebui sa asigure o acoperire in receptie fixa de 90% din populatie si 80% din teritoriu pana la 31 decembrie 2016.

Pentru celelalte multiplexuri adjudecate, Societatea Nationala de Radiocomunicatii are obligatia ca, pana la 1 mai 2017, sa puna in functiune cel putin 36 de emitatoare pentru fiecare dintre retelele corespunzatoare acestor multiplexuri, instalate cate unul in fiecare zona de alocare.

sa puna in functiune cel putin 36 de emitatoare pentru fiecare dintre retelele corespunzatoare acestor multiplexuri, instalate cate unul in fiecare zona de alocare. Conform Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 901, nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a conditiilor din licenta de emisie, din licenta de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru sau din autorizatia tehnica constituie contraventie si se sanctioneaza de catre ANCOM cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 100.000 lei", au precizat atunci pentru HotNews.ro oficialii autoritatii de reglementare in comunicatii.

HotNews.ro a solicitat marti, 1 august 2017, atat SNR cat si ANCOM sa precizeze daca au fost respectate obligatiile de acoperire cu semnal digital terestru din tara si vom reveni cu raspunsuri imediat ce le vom primi.

Reteaua nationala de televiziune digitala terestra, care ar trebui sa le ofere romanilor posibilitatea de a receptiona in mod necriptat pe cale radio din eter, fara plata unui abonament, pana la maxim 16 programe TV publice si private ar fi trebuit sa acopere 90% din populatie si 80% din teritoriu pana la 31 decembrie 2016.Pentru receptia programelor este nevoie de o simpla antena terestra si un televizor digital (in standard DVB-T2) sau un televizor clasic legat la un receptor digital (set top box) tip DVB-T2. Televiziunea digitala terestra ar putea fi o alternativa la platformele TV prin cablu si satelit.Obligatia implementarii acestei retele sta in sarcina SNR, operatorul national care transmite posturile publice de radio si televiziune, care in anul 2014 a castigat prin licitatie trei multiplexuri de televiziune digitala terestra (MUX), printre care si multiplexul acordat conditionat 'free to air' si alte doua multiplexuri din banda UHF.Proiectul supus recent dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Comunicatiilor, condus acum de Lucian Sova, vizeaza modificarea unui articol din Hotararea Guvernului nr 403 din 19 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra, astfel incat SNR sa nu mai fie obligat sa transmita free to air si fara plata unui abonament decat posturile publice de televiziune., arbitrul telecom (ANCOM) a precizat ce obligatii de acoperire are SNR si ce amenzi risca daca nu le respecta, astfel:, SNR preciza ca "a inceput trecerea de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra, in standard DVB-T2, in data de 17 iunie 2015 si ca aria de acoperire cu semnal digital terestru, in format DVB-T2, este estimata, in prezent, la aproximativ 72% din populatie si cca. 67% din teritoriul Romaniei.Pana la data de 31.12.2016, cel putin 90% din populatia tarii va avea acces la televiziunea digitala terestra, in receptie fixa, conform conditiei impuse prin "Licenta de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru MUX1", detinuta de RADIOCOM.cuprinde posturile TV ale Societatii Romane de Televiziune -(TVR Craiova, TVR Cluj, TVR Ia si, TVR Targu Mures si TVR Timisoara)."