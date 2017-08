Ce pensii au fostii militari din MApN, angajati recent pe salarii de mii de euro la arbitrul telecom: Cristian Victor Cismigiu, fost colonel in Directia Generala de Informatii a Apararii, a incasat o pensie de 108.264 lei in 2016

, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a telecomunicatiilor, a angajat in institutie mai multi fosti militari cu zeci de ani experienta in zona de informatii a Ministerului Apararii (MApN).O parte dintre acestia si-au publicat recent declaratiile de avere in care si-au afisat cuantumul pensiilor incasate anul trecut de la Casa de Pensii a MApN.Unul dintre acestia este Cristian Victor Cismigiu, fost colonel in Directia Generala de Informatii a Apararii din cadrul MaPN, despre care HotNews.ro a scris in luna iunie a acestui an ca este unul dintre principalii consilieri ai noului presedinte al arbitrului pietei telecom.) si mai multe lucrari scrise.apar si doua lucrari scrise de, Cristian Victor Cismigiu ocupa in prezent functia de sef al serviciului de securitate si documente clasificate din ANCOM, iar anul trecut a incasat ca pensionar militar o pensie de 108.264 lei.Un alt proaspat angajat in functia de sef al Biroului Securitate si Probleme Speciale din cadrul Serviciului Securitate si Documente Clasificate din ANCOM este Nuta Gheorghe, despre care HotNews.ro a scris in luna iulie a acestui an.Potrivit informatiilor HotNews.ro,este pensionar MApN, dupa in perioada 2009-2016 a ocupat functia de sef birou informatica in cadrul Scolii de Aplicatie a Informatiilor pentru Aparare din cadrul DGIA. In perioada 2005-2006, Nuta a a fost sef al comunicatiilor si informaticii in cadrul Batalionului 20 Infanterie 'Black Scorpions' din Nasiria, Irak. De asemenea, in perioada 2002-2003 a ocupat postul de sef al comunicatiilor si informaticii in Batalionul 26 Infanterie 'Red Scorpions', Kandahar, Afganistan.a incasat anul trecut o pensie de 96.137 lei.Luna trecuta, surse din cadrul ANCOM au precizat pentru HotNews.ro ca in afara de Cristian Victor Cismigiu si Nuta Gheorghe, in cadrul institutiei ar mai fi fost adus un fost angajat MApN, respectiv Curea Lucian (51 de ani), care a fost ofiter activ timp de 30 de ani in Ministerul Apararii, in domeniul contrainformatiilor.Potrivit informatiilor HotNews.ro,o fost ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale in perioada 1986-2016. In luna februarie 2016 a fost trecut in rezerva. Anul trecut, Curea a obtinut atestat de detectiv particular emis de Inspectoratul General al Politiei Romane.Contactati atunci de HotNews.ro,nu a dorit sa comenteze informatia, in timp ce, dupa ce initial si-a confirmat identitatea, cand a auzit motivul pentru care l-am sunat a declarat:'.In replica la articolul HotNews.ro, oficialii ANCOM au confirmat atunci angajarea lui Nuta Gheorghe, dar despre Curea Lucian au precizat ca nu exista o persoana cu acest nume care sa lucreze in cadrul ANCOM.Sursele HotNews.ro au precizat atunci ca 'Lucian Curea este prezent in institutie de mai multe zile, dar probabil conducerea ANCOM nu a finalizat inca decizia de incadrare'.Intre timp, Lucian Curea ar fi fost angajat in ANCOM pe 'o pozitie de expert fara atributii manageriale', sustin sursele HotNews.ro., autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de aproape 4 miliarde de euro, printr-un amendament adus la proiectul de lege pentru adoptarea Ordonantei de Urgenta care l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii acestei autoritati.O prima versiune de amendament care a iesit din grupul PSD obtinuta de HotNews.ro a vizat majorarea salariului net lunar al presedintelui ANCOM de la putin peste 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro, fara sa prevada schimbari si pentru cei doi vicepresedinti, care asigura conducerea autoritatii, dar ale caror posturi sunt vacante de cativa ani., ci este o autoritate publica autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, venituri pe care le obtine in cea mai mare masura de la operatorii de comunicatii prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotatie alocate.in comparatie cu a altor sefi sau directori din cadrul aceleasi autoritati este cunoscuta de ani de zile in piata telecom., Catalin Marinescu avea ca presedinte ANCOM un salariu lunar brut de 6690 lei, ceea ce insemna circa 4600 lei net,Cea mai recenta declaratie de avere a lui Catalin Marinescu, din, arata ca, fapt care confirma nivelul salarial de circa 1.000 de euro., la aceeasi data,- a se vedea declaratiile de avere ale lui Eduard Lovin sau Cristin Popa, director executiv monitorizare si control. ). Informatia apare chiar in raportul autoritatii pe anul 2016:"La finalul anului 2016, Autoritatea avea un total de 609 angajati din care 555 angajati cu studii superioare repartizati astfel: 57% au studii tehnice, 24% studii economice, 10% studii juridice si 9% alte studii superioare, venitul mediu net, incluzand diferitele sporuri, fiind de 7.217 lei."