Tineri pensionari angajati la stat: Cum a ajuns un fost spion militar, cu atestat de detectiv particular, sa lucreze la arbitrul pietei telecom

Ce pensii au fostii militari din MApN, angajati recent pe salarii de mii de euro la arbitrul telecom

Intre timp, Victor Cristian Cismigiu si Nuta Gheorghe si-au publicat declaratiile de avere, insa Lucian Curea este de negasit pe site-ul ANCOM printre ceilalti angajati ai autoritatii.

Ce salarii nete sunt in ANCOM: Sefii de departamanete si directorii executivi au venituri cuprinse intre circa 3.000 si aproximativ 4.000 de euro

Informatii obtinute de HotNews.ro arata caDate interne ale institutiei arata ca acesta are atat telefon, cat si o adresa de e-mail de serviciu. Salariul lui Curea este deocamdata necunoscut, dar ce stim este caPotrivit CV-ului sau (), Curea Lucian a fost ofiter activ in cadrul Ministerului Apararii Nationale in perioada 1986-2016 in domeniul contrainformatiilor militare. In luna februarie 2016 a fost trecut in rezerva. Anul trecut, Curea a obtinut atestat de detectiv particular emis de Inspectoratul General al Politiei Romane.Adrian Dita, numit de guvernarea PSD-ALDE la conducerea ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a telecomunicatiilor, a angajat in institutie mai multi fosti militari cu zeci de ani experienta in zona de informatii a Ministerului Apararii (MApN).ca, fost colonel in Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA), a fost angajat ca sef al serviciului de securitate si documente clasificate in cadrul autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM)., fost sef al transmisiunilor in MApN si fost sef al comunicatiilor in Batalionul 26 infanterie 'Red Scorpions' din Kandahar, Afganistan si, fost ofiter activ timp de 30 de ani in Ministerul Apararii, in domeniul contrainformatiilor. In luna februarie 2016, Curea Lucian a fost trecut in rezerva. Tot anul trecut, Curea a obtinut atestat de detectiv particular emis de Inspectoratul General al Politiei Romane.la informatiile publicate de HotNews.ro,a recunoscut atunci ca Victor Cristian Cismigiu si Nuta Gheorghe sunt angajati in ANCOM, dar despre Curea Lucian au spus cacare au dorit sa-si pastreze anonimatul au precizat atunci pentru HotNews.ro caAcesta este motivul pentru care HotNews.ro a solicitat conducerii ANCOM sa precizeze daca Lucian Curea a fost sau nu angajat intre timp in cadrul autoritatii si daca da, de ce nu si-a publicat declaratia de avere asa cum au facut ceilalti pensionari MApN angajati recent in cadrul autoritatii.Daca ANCOM a refuzat joi sa raspunda la aceste intrebari, surse din cadrul autoritatii au transmis catre HotNews.ro dovezile care arata ca acesta este angajat ca expert in cadrul acestei autoritati, dovezi pe care le aveti mai sus., fost colonel in Directia Generala de Informatii a Apararii (DGIA), care a fost angajat recent ca sef al serviciului de securitate si documente clasificate in cadrul autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), a incasat anul trecutpotrivit declaratiei sale de avere.Un alt proaspat angajat ca sef birou in ANCOM este si, fost sef al transmisiunilor in MApN si fost sef al comunicatiilor in Batalionul 26 infanterie 'Red Scorpions' din Kandahar, Afganistan. Ca pensionar MApN, Nuta a incasat anul trecut, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de aproape 4 miliarde de euro, printr-un amendament adus la proiectul de lege pentru adoptarea Ordonantei de Urgenta care l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii acestei autoritati.O prima versiune de amendament care a iesit din grupul PSD obtinuta de HotNews.ro a vizat majorarea salariului net lunar al presedintelui ANCOM de la putin peste 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro, fara sa prevada schimbari si pentru cei doi vicepresedinti, care asigura conducerea autoritatii, dar ale caror posturi sunt vacante de cativa ani., ci este o autoritate publica autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, venituri pe care le obtine in cea mai mare masura de la operatorii de comunicatii prin tarifele de utilizare a spectrului radio ori a resurselor de numerotatie alocate.in comparatie cu a altor sefi sau directori din cadrul aceleasi autoritati este cunoscuta de ani de zile in piata telecom., Catalin Marinescu avea ca presedinte ANCOM un salariu lunar brut de 6690 lei, ceea ce insemna circa 4600 lei net,Cea mai recenta declaratie de avere a lui Catalin Marinescu, din, arata ca, fapt care confirma nivelul salarial de circa 1.000 de euro., la aceeasi data,- a se vedea declaratiile de avere ale lui Eduard Lovin sau Cristin Popa, director executiv monitorizare si control. ). Informatia apare chiar in raportul autoritatii pe anul 2016:"La finalul anului 2016, Autoritatea avea un total de 609 angajati din care 555 angajati cu studii superioare repartizati astfel: 57% au studii tehnice, 24% studii economice, 10% studii juridice si 9% alte studii superioare, venitul mediu net, incluzand diferitele sporuri, fiind de 7.217 lei."