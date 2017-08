OTE: Veniturile Telekom Romania au scazut cu 2,6% pana la 235,5 milioane de euro in trimestrul doi din acest an/Profitul EBITDA a crescut cu 5,9% pana la 39,2 milioane euro

Telefonie fixa: 2.118.210 linii de telefonie fixa, in scadere cu 3% fata de acelasi trimestru din 2016

2.118.210 linii de telefonie fixa, in scadere cu 3% fata de acelasi trimestru din 2016 Internet: 1.185.687 utilizatori, in scadere cu 0,7%.



Ce mentioneaza Telekom Romania in comunicatul oficial de presa:

In privinta numarului de clienti, fostul Romtelecom a crescut usor (0,6%) doar pe TV, ajungand la peste 1,47 abonati TV. Pe toate celelalte linii de business, operatorul a inregistrat scaderi, astfel:Numarul clientilor care au optat pentru"Pentru al doilea trimestru al acestui an am raportat venituri consolidate de 235,5 milioane euro si EBITDA ajustata mai mare comparativ cu primul trimestru al acestui an si al doilea trimestru din 2016, operatiunile fixe avand o contributie mai mare in acest sens. Serviciile convergente fix-mobil continua sa creasca privind atat numarul de clienti, cat si veniturile. Aceeasi tendinta pozitiva a fost inregistrata si pe segmentul wholesale. In ceea ce priveste segmentul mobil, baza de clienti business a continuat sa creasca," a declarat Anastasios Tzoulas, Director Executiv Financiar al operatiunilor Telekom Romania.O crestere a Pro Forma EBITDA, un avans de 1,4% al veniturilor trimestriale, precum si o tendinta ascendenta in ceea ce priveste clientii de servicii convergente (FMC) si pentru veniturile wholesale reprezinta cativa dintre indicatorii principali pentru T2 2017 ai Telekom Romania Communications.Veniturile raportate pentru T2 2017 au fost de 151,6 milioane euro, cu 1,4% mai mari fata de T2 2016, in timp ce pentru primele sase luni acestea au crescut cu 3%, la 295 milioane euro fata de aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA ajustata (Pro Forma) a avut un nivel semnificativ mai mare, de 25,4 milioane euro, in crestere cu 67% in T2 2017 comparativ cu T2 2016.Costurile operationale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare si restructurare, au scazut cu 5% in T2 2017 comparativ cu T2 2016. Costurile indirecte mai mici le-au compensat pe cele directe, care au fost mai mari (interconectare, telefoane mobile si echipamente de la domiciliul clientilor).Pe segmentul serviciilor convergente, pragul de 400.000 de clienti a fost depasit cu aproape 25.000 - o rata de crestere mai mare cu 37% in T2 2017 comparativ cu T2 2016.O crestere a fost inregistrata si pe segmentul TV, numarul clientilor ajungand la 1,47 milioane.Telekom Romania Communications a raportat 1,185 milioane de clienti broadband (inclusiv FMC) la finalul lui T2 2017, la un nivel stabil, in linie cu rezultatele din trimestrul anterior. Numarul utilizatorilor de voce (inclusiv FMC) a ajuns la 2,11 milioane in T2 2017, in timp ce veniturile de pe segmentul de voce fixa au continuat sa scada in acest trimestru.Veniturile Telekom Romania Communications aferente segmentului wholesale au crescut la 38,1 milioane euro, cu 27,4% mai mari in T2 2017 versus T2 2016.La 30 iunie 2017, Telekom Romania Mobile Communications a inregistrat in T2 venituri de 106,5 milioane euro, in scadere cu 3,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce veniturile din servicii au scazut cu 5,0%, la 72,2 milioane euro.Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, baza totala de clienti Telekom Romania Mobile Communications a scazut cu 13,3%, la 4,84 milioane, dintre care o treime reprezinta clientii serviciilor pe baza de abonament (post-paid). Numarul clientilor business a crescut cu 1,7% fata de T2 2016, datorita ofertelor dedicate pentru companii.EBITDA ajustata a inregistrat in T2 2017 o scadere de 36,7%, la 13,8 milioane de euro, fata de T2 2016. "