​EXCLUSIV Ce se ascunde in spatele schimbarii fulger a conducerii ICI, institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro: Doina Banciu, fosta sefa ICI, a ajuns consilier onorific al Ministrului Comunicatiilor, Lucian Sova

Adriana Alexandrescu: Nu sunt prietena cu doamna Banciu. Ministrul m-a rugat sa preiau aceasta functie si mi-a promis ca ma va ajuta ministerul cu managementul institutiei

Fara a fi inca sefa ICI, Doina Banciu, avea venituri lunare de aproape 4.500 de euro in 2007

Doina Banciu: Ce treaba am eu cu ICI? Am iesit la pensie, m-am retras/Intrebata daca a fost numita consiliera onorifica la Ministerul Comunicatiilor: Intrebati la cabinetul ministrului

"Ce treaba am eu cu ICI? Am plecat de un an de zile. Am iesit la pensie, m-am retras lucrez la Universitate, in alte parti... La ICI, sigur ca ma intereseaza ce se intampla, dar mai multe..", a spus Doina Banciu.



Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, intrebat daca a numit-o pe Doina Banciu drept consilier onorific in minister: Informatia este corecta

au precizat joi, inainte ca ICI sa faca anuntul oficial privind schimbarea conducerii , ca Ministrul Sova l-a demis pe Decebal Popescu, de la conducerea institutului.'Seful ICI, Decebal Popescu, a fost schimbat. Nu a stiut nimic. I-a venit hartia pe birou. In locul lui a fost pusa o doamna care este pensionara, dar i s-a prelungit contractul de munca la ICI, si care este prietena cu doamna Banciu. Nici doamna aceasta nu a stiut nimic, a fost sunata de la minister. Doina Banciu o foloseste ca proxy. Sotul Doinei Banciu a fost coleg cu ministrul Sova in Ministerul Transporturilor. Sotul doamnei Banciu a fost consilierul personal al lui Miron Mitrea, iar Lucian Sova era director general in Minister.Ajuns ministru, Lucian Sova a luat-o pe Doina Banciu consiliera la el. Aceasta nu si-a depus declaratia de avere si interese pentru ca in calitate de sefa la ICI avea un salariu de circa 10.000 de euro. Si atunci si-a dat demisia din postul de consilier al ministrului si acum este consilier onorific pentru a evita publicarea declaratiei de avere.",, Adriana Alexandrescu a declarat ca intr-adevar are si pensie si salariu.Intrebata daca nu cumva numirea sa a fost facuta pentru ca este prietena cu Doina Banciu, aceasta a precizat:"Nu sunt prietena cu domna Banciu. Aceasta a fost directoarea mea, dar nu mai este directoarea noastra de 1 an. Asa a decis ministrul (n.a privind schimbarea conducerii ICI). M-a luat prin surprindere foarte tare. Domnul ministru m-a rugat daca pot sa-l ajut pentru ca sunt de aproape 41 de ani in ICI, pentru ca sunt profesor universitar, pentru ca Ministerul Cercetarii care nu daduse precedentului director (n.a Decebal Popescu) viza, mi-a dat-o, si daca pot sa-l ajut. Si am zis, da, domnule, incerc. Nu am fost manager de institutie. Mi-a spus ca ma va ajuta ministerul. Mai mult nu am ce sa spun.",, care a fost consilier al fostului ministru al transporturilor, Miron Mitrea., la acea vreme consilier parlamentar la cabinetul vicepresedintelui Camerei Deputatilor, Miron Mitrea, se arata caContactata vineri de HotNews.ro pentru a solicita informatii despre schimbarea conducerii ICI, Doina Banciu a declarat:Intrebata daca a fost numita consilier onorific al Ministrului Lucian Sova, Doina Banciu a declarat:si s-a scuzat, precizand ca este in concediu.De asemenea, contactat vineri de HotNews.ro pentru a preciza daca a numit-o pe Doina Banciu, fosta sefa ICI, in functia de consilier onorific in minister, ministrul Lucian Sova a declarat:Intrebat ulterior si daca poate preciza motivul schimbarii lui Decebal Popescu de la conducerea ICI,Ministrul Lucian Sova a subliniat casi a asigurat ca "luni, 7 august, vom primi raspunsuri".