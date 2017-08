EXCLUSIV Institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro a decis luna trecuta sa introduca o taxa anuala de mentenanta de 6 euro fara TVA, incepand cu 1 martie 2018

Raport de activitate ICI Foto: Hotnews a precizat luni pentru HotNews.ro Decebal Popescu, fostul director general al ICI si cel care a semnat luna trecuta aceasta decizie.

Consiliul de Administratie al ICI, institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro, a aprobat din nou, in data de 14 iulie, in urma consultarii publice din acest an, introducerea taxei anuale de inregistrare si mentenanta, potrivit unui document obtinut de HotNews.ro. Decebal Popescu, fostul director general al ICI, demis saptamana trecuta de la conducerea institutului, a precizat, contactat de HotNews.ro, ca 's-a decis introducerea unei taxe anuale de mentenanta de 6 euro fara TVA, pentru fiecare domeniu de internet .ro, incepand cu 1 martie 2018. Este aceeasi valoare ca in decizia ICI anulata anterior in ianuarie 2017 si va exista aceeasi perioada de gratie de 5 ani', a spus acesta.



Fostul director general al ICI a precizat ca s-a pastrat practic acelasi nivel al taxei precum si perioada de gratie de 5 ani asa cum fusesera stabilite in decizia anterioara a ICI care a fost anulata in luna ianuarie a acestui an la solicitarea ministrului Augustin Jianu.







Care era nivelul taxei anuale de mentenanta si cum se aplica perioada de gratie de 5 ani in decizia ICI anulata in ianuarie 2017





Ce valori au fost aprobate in decizia ICI anualata in ianuarie 2017 Foto: Hotnews

HotNews.ro a obtinut fundamentarea introducerii taxei anuale din decizia ICI care a fost anulata in ianuarie 2017, in care se precizeaza urmatoarele:



"Tariful de înregistrare și mentenanță anuală a unui domeniu ".ro" se stabilește, la o valoare de 30 de euro fara TVA si asigura atat serviciul de inregistrare cat si o perioada de 5 ani de utilizare in conditii de securitate, urmand ca la expirarea perioadei de 5 ani sa se achite anual suma de 6 euro fara TVA necesara pastrarii serviciului de utilizare a domeniului .ro in conditii de siguranta.



Pentru numele de domenii '.ro' inregistrate inainte de data de 01.07.2012, detinatorii dreptului de utilizare au obligatia de a achita tariful anual de mentenanta incepand cu data de 01.07.2017.



Pentru domeniile '.ro' inregistrate in intervalul 01.07.2012-01.07.2017, tariful anual de mentenanta va fi achitat in momentul in care dreptul de utilizare a numelui de domeniu .ro este egal cu 5 ani."





Decebal Popescu: Urma sa facem anuntul cu 6 luni inainte de 1 martie 2018 tocmai pentru ca oamenii sa aiba timp sa se hotarasca



Fostul director general al ICI a precizat luni pentru HotNews.ro ca Institutul intentiona sa faca acest anunt cu 6 luni inainte de start-ul introducerii taxarii anuale, respectiv 1 martie 2018, pentru ca 'detinatorii drepturilor de utilizare a domeniilor .ro sa aiba timp sa se hotarasca' si pentru ca 'ICI trebuie sa faca trecerea sistemului software pentru monitorizarea anuala a domeniilor, lucru care acum nu se face".



"Estimativ este vorba de la an la an de cel putin 100.000 de domenii care se reinnoiesc. Problema este ca nu stii cate dintre ele mai sunt valide. In total sunt inregistrate 900.000 de domenii .ro, dar din acestea active poate ca sunt 400.000 pentru ca nu s-a mai facut o curatenie de la Revolutie. Nimeni nu stie cate sunt active. Pana la jumatatea lunii august ar fi trebuit sa aflam toate aceste informatii legate de cate domenii sunt active. In CA a fost prezentata o fundamentare asupra costului de 6 euro. Raportat la alte tari suntem jos. Unii au 9 altii 11 euro. Unii au 7-8 euro. Noi suntem cei mai jos.", a mai precizat pentru HotNews.ro fostul director general al ICI.