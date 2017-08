Reactia directorului demis de la conducerea Institutului care gestioneaza domeniile .ro: Ma astept ca Ministerul Comunicatiilor sa retracteze afirmatiile referitoare la calificarea necorespunzatoare deoarece sunt false in integralitate

Redam mai jos integral reactia lui Decebal Popescu, fostul director general demis fulgerator saptamana trecuta de la conducerea ICI - Institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro:

'Am citit cu surprindere si ingrijorare argumentele Ministerului Comunicatiilor pentru demiterea mea. Surprindere deoarece aspectele semnalate sunt false in integralitatea lor si ingrijorare deoarece de la inaltimea pozitiei de ministru greutatea unor afirmatii privind nelegalitatea unui ordin al altui ministru este semnificativa iar necunoasterea unor avize sosite inaintea sa nu-l absolva in niciun fel', a precizat marti pentru HotNews.ro Decebal Popescu. Acesta spune ca la Ministerul condus de Lucian Sova 'exista doua avize ale ANCSI si Ministerului Educatiei' privind legalitatea pozitiei pe care a ocupat-o. 'Nu inteleg nici acum de ce Ministrul nu a apelat la metoda cea mai simpla de a imi cere demisia. O depuneam pe loc!'"Am citit cu surprindere si ingrijorare argumentele MCSI pentru demiterea mea.Surprindere deoarece aspectele semnalate sunt false in integralitatea lor, situatia reala fiind urmatoarea:1. Ordinul de numire a fost emis conform tuturor prevederilor in vigoare2. Conform Legii educatiei, profesorul universitar este echivalent cu CS1 (art. 285, alin. (3), lit. d))3. Exista doua avize ale ANCSI si Min. Educatiei: 1459/18.04.2016 si 1564/27.04.2016, disponibile in registrul electronic.Cele mai sus mentionate demonsteaza ca toate conditiile pentru ocuparea postului au fost pe deplin indeplinite.Ingrijorare deoarece de la inaltimea pozitiei de ministru greutatea unor afirmatii privind nelegalitatea unui ordin al altui ministru este semnificativa iar necunoasterea unor avize sosite inaintea sa nu-l absolva in niciun fel.Repet, de data asta in mod public, ca ma astept ca MCSI sa retracteze afirmatiile referitoare la ”calificarea necorespunzatoare”, acesta fiind un demers pe care mi-l datorez pentru toata munca depusa pentru construirea unei cariere academice. Nu inteleg nici acum de ce Ministrul nu a apelat la metoda cea mai simpla de a imi cere demisia. O depuneam pe loc !"Ministerul Comunicatiilor, condus de Lucian Sova, a comunicat luni, 7 august, catre HotNews.ro ca motivul pentru care Decebal Popescu a fost demis saptamana trecuta de la conducerea ICI, institutul care gestioneaza domeniile de internet .ro este 'lipsa calificarii corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale pentru ocuparea functiei de Director general al ICI, precum si lipsa avizului favorabil primit de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI)'.Despre Doina Banciu, fosta sefa ICI, ajunsa consilier onorific al Ministrului Comunicatiilor, Lucian Sova, reprezentantii Ministerului precizeaza ca: "Ministrul Lucian Sova apreciaza calitatile recunoscute, atat la nivel profesional, cat si academic ale doamnei Banciu si considera ca aceaste calitatii ar putea sa contribuie, in calitate de consilier neremunerat, la cresterea actului administrativ".In plus, Ministerul a mai precizat ca "Doamna Profesor dr. Doina Banciu nu a fost si nu va fi remunerata pentru pozitia pe care o ocupa in cadrul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. A existat un ordin de numire in functia de consilier personal - Cabinet Ministru, insa doamna Doina Banciu a optat pentru pozitia de consilier onorific, angajarea fiind anulata".