EXCLUSIV Salarii si prime uriase pentru angajatii Institutului care traieste din gestionarea domeniilor .ro, in lipsa unor performante notabile: Doina Banciu, fosta sefa ICI, a avut un venit brut de 10.700 de euro in luna decembrie 2015, respectiv 8,5% din profitul ICI din acel an

Angajatii Institutului National de Cercetare in Informatica (ICI) nu au obligatia de a-si publica declaratiile de avere, dar un document obtinut de HotNews.ro arata ce castiguri brute din salarii, prime si bonusuri de performanta ar fi avut in luna decembrie 2015 angajatii ICI (vezi documentul atasat).





Ce venituri brute au avut in luna decembrie 2015 angajatii Institutului care gestioneaza domeniile .ro: Doina Banciu - peste 10.700 de euro ca director general



Cele mai mari venituri le avea Doina Banciu, fosta sefa ICI in perioada 2009-octombrie 2016. Aceasta figureaza ca ar fi obtinut suma de 47.678 lei (peste 10.700 euro), reprezentand salariul de baza, plus un bonus de performanta (acord) de 21.303 lei si prime in valoare de 13.250 lei.



Alti doi oameni care asigurau la acea vreme conducerea ICI, respectiv Andrei Neculai si Bolog Alexandru, figureaza ca ar fi obtinut drepturi salariale brute de 26.067 lei si respectiv 23.712 lei.



Cercetatorul Eugenie Staicut, sef al departamentului ROTLD in cadrul ICI, figureaza ca ar fi obtinut drepturi salariale brute in valoare de 23.823 de lei.



Adriana Alexandru, cea care a fost numita saptamana trecuta director general al ICI, dupa demiterea lui Decebal Popescu, figureaza cu suma de 15.899 lei.



Toti acestia sunt profesori doctori universitari cu zeci de ani de experienta in cadrul ICI, avand in plus venituri si din activitatea universitara.



Adriana Alexandru, noua sefa ICI, a declarat saptamana trecuta pentru HotNews.ro ca a iesit de putine luni la pensie, dar ca are contractul de munca prelungit cu 3 ani la ICI, avand atat pensie, cat si salariu. Legislatia permite in prezent acest lucru.







Cei 159 de angajati ai ICI au avut in decembrie 2015 venituri brute de peste 1,17 milioane lei din salarii, prime si bonusuri de performanta, se arata in document.



Surse din cadrul ICI au precizat pentru HotNews.ro ca "situatia salariilor din Institut nu a suferit modificari semnificative nici in 2016."



"In decembrie 2016, Doina Banciu a avut pe statul de plata venituri de peste 40.000 de lei. Doina Banciu a avut grija sa aiba un salariu foarte mare pentru a rezulta o pensie foarte mare.", au precizat pentru HotNews.ro surse din ICI.





Cat castiga Decebal Popescu, directorul general demis saptamana trecuta de la ICI?





Decebal Popescu, fostul director general al ICI Foto: AGERPRES

"Salariul mediu net pe care l-am avut la ICI a fost undeva la 12.000 de lei, incluzand aici salariul de baza de peste 6.000 lei, plus acordul. Ce este acordul? Este o suma care se da in ICI celor care ajuta la bunul mers al domeniilor .ro. Exista un prag de atins si daca nu iti faci treaba, nu sunt multumiti clientii etc. nu primesti acesti bani. Este o metoda prin care cei care sunt implicati in domenii sa isi faca jobul pentru domenii. In momentul in care se depaseste un anumit plafon se acorda acest acord. Este un stimulator de performanta avand in vedere ca oamenii de la domenii lucreaza 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Mai ganditi-va si la faptul ca un masterand la Departamentul de Calculatoare din UPB castiga ca programator 9.000 de lei in mana.", a declarat Decebal Popescu, contactat de HotNews.ro.





Cateva comparatii pe marginea acestor venituri: Doina Banciu a obtinut intr-o luna cat 8,5% din profitul inregistrat de ICI in tot anul 2015/Decebal Popescu a avut intr-o luna mai mult decat veniturile pe un an ca si consultant in Ministerul Comunicatiilor



Cat de firesti sunt aceste venituri lunare pentru angajatii ICI? Cateva comparatii ar putea fi semnificative.



Datele de la Ministerul de Finante arata ca ICI a raportat in anul 2015 un profit net de 555.167 de lei. Raportat la acest rezultat, suma de 47.678 lei obtinuta de Doina Banciu intr-o singura luna reprezinta 8,5% din profitul inregistrat in tot anul 2015 de ICI.





In cazul lui Decebal Popescu, datele din cea mai recenta declaratie de avere, semnata in octombrie 2016, in calitate de consultant la Ministerul Comunicatiilor, arata ca acesta a incasat un salariu net 11.175 lei in anul 2015. Cu alte cuvinte, intr-o singura luna la ICI, Decebal Popescu a incasat mai mult decat un an intreg in Ministerul Comunicatiilor, ce-i drept pe o pozitie inferioara. (vezi declaratia de avere alaturata).



Ca profesor la Universitatea Politehnica Bucuresti, Decebal Popescu a incasat in 2015 un salariu net de 68.788 lei, ceea ce inseamna un salariu mediu net de peste 5.700 de lei pe luna. Ca director general la ICI acesta avea practic un salariu net lunar de doua ori mai mare decat cel ca profesor universitar.





Se justifica aceste venituri raportate la performantele financiare si din domeniul cercetarii ale ICI?



Institutul a incheiat anul 2016 cu pierderi de peste 300.000 lei, media de varsta a celor care lucreaza in cercetare este foarte mare, unii cercetatori sunt slab pregatiti, iar veniturile din cercetare au fost modeste de numai 4,5 milioane lei, cheltuielile depasind 10,5 milioane lei, se arata in raportul de activitate al fostului director general al ICI, Decebal Popescu, document obtinut de HotNews.ro (vezi fisierul atasat).



Decebal Popescu, directorul general demis saptamana trecuta de la conducerea ICI, sustine ca a transmis acest document catre Ministerul Comunicatiilor in dimineata zilei de 3 august, cu cateva ore inainte de a fi schimbat din functie.



Decebal Popescu a fost numit director general interimar la ICI in octombrie 2016 de ministrul tehnocrat Delia Popescu, dupa pensionarea Doinei Banciu, cea care a condus ICI inca din anul 2009. Decebal Popescu a fost demis saptamana trecuta de Lucian Sova, cel care l-a inlocuit pe ministrul PSD Augustin Jianu la conducerea Ministerului Comunicatiilor.



Pe de o parte Ministerul Comunicatiilor sustine ca motivul demiterii lui Decebal Popescu ar fi "lipsa calificarii corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legale pentru ocuparea functiei de Director general al ICI, precum si lipsa avizului favorabil primit de la Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI)", iar pe de alta parte, Decebal Popescu sustine ca aceste afirmatii ar fi false si ca la Minister ar exista 'doua avize ale ANCSI si Ministerului Educatiei' privind legalitatea pozitiei pe care a ocupat-o.





Pentru detalii citeste: Reactia directorului demis de la conducerea Institutului care gestioneaza domeniile .ro: Ma astept ca Ministerul Comunicatiilor sa retracteze afirmatiile referitoare la calificarea necorespunzatoare deoarece sunt false in integralitate



Ce probleme si ce realizari semnaleaza Decebal Popescu in raportul de activitate la conducerea ICI:



"Probleme intampinate:



De la preluarea conducerii si pana in prezent s-a urmarit dezvoltarea capabilitatilor critice ale institutului si a potentialului de participare in proiecte de cercetare majore.



Situatia din cercetare la 1 octombrie 2016:



Institutul avea calificativul A- , cu o activitate sub standardele normale, ceea ce anula orice sansa de a accesa anumite surse de finantare oferite prin Ministerul Cercetarii, calificativul minim admisibil conform legislatiei fiind A;

, cu o activitate sub standardele normale, ceea ce anula orice sansa de a accesa anumite surse de finantare oferite prin Ministerul Cercetarii, calificativul minim admisibil conform legislatiei fiind A; Tot datorita calificativului A-, ICI Bucuresti nu a avut acces la finantarile pentru dezvoltarea de laboratoare;

Media de varsta era foarte mare, dintre cei 10 cercetatori CS1 - 7 indeplineau deja, la acea data, conditiile de pensionare, alti 2 urmand sa atinga varsta de pensionare pana la inceputul anului urmator; ICI Bucuresti nu avea niciun cercetator CS2 iar dintre CS3 niciun unul nu avea doctoratul, reflectand-se astfel o viziune limitata asupra dezvoltarii personalului, conditie esentiala pentru viitorul oricarui institut de cercetare;

dintre cei 10 cercetatori CS1 - 7 indeplineau deja, la acea data, conditiile de pensionare, alti 2 urmand sa atinga varsta de pensionare pana la inceputul anului urmator; ICI Bucuresti nu avea niciun cercetator CS2 iar dintre CS3 niciun unul nu avea doctoratul, reflectand-se astfel o viziune limitata asupra dezvoltarii personalului, conditie esentiala pentru viitorul oricarui institut de cercetare; Consecintele lipsei de preocupare pentru dezvoltarea competentelor cercetatorilor au fost evidente atunci cand la cursurile oferite de Microsoft (Big Data), trainerii au fost nevoiti sa scada nivelul pentru ca participantii din partea ICI Bucuresti sa poata asimila. (..)





Din punct de vedere bugetar, sunt relevante urmatoarele aspecte:





In anul 2016 ICI Bucuresti a incheiat bilantul inregistrand pierderi (-388 mii Ron).

Din ianuarie 2017 pana in prezent se preconizeaza un buget de +1364 mii Ron fata de BVC aprobat. Pana in prezent, BVC-ul este respectat 100% iar simularile realizate de departamentul economic al institutului arata ca sunt create premisele indeplinirii lui.

Veniturile din activitatea de cercetare sunt de 4.5 mil Ron, cheltuielile depasind 10.5 mil Ron;

In ciuda reducerii majore (cu peste 60%, prin cumpararea pe BRM) a cheltuielilor cu energie, Cloud-ul ramane un consumator semnificativ, depasind 50.000 Ron in unele luni, in timp ce, conform normelor privind fondurile europene, ICI nu poate incasa nimic de la utilizatori (si nici nu poate transfera proiectul); alte cheltuieli, cum ar fi cele de protocol (depasire de 700% in anul anterior) au fost aduse la valori normale si decente; (..)", se mentioneza in raport.



Ce realizari sunt mentionate de Decebal Popescu in raportul de activitate:



"Din octombrie 2016 pana in prezent, conducerea institutului valideaza abordarea strategica, reusindu-se redresarea institutului si pozitionarea pe vectori de crestere, dupa cum urmeaza:





Domeniul cercetare - dezvoltare:

- Proiecte noi in dezvoltare:



Proiectul -Tehnologii spatiale in managementul dezastrelor si crizelor majore- depus la Agentia Spatiala Romana ICI Bucuresti (lider de consortiu) + UPB - 10 mil Ron;

Contractul de parteneriat incheiat cu Circinus, LLC, a VIRGINIA Limited Liability Company (Statele Unite) pentru participarea la licitatia organizata de MapN pentru realizarea Centrului de comanda unificat - 1 mil Eur. ;

Protocol de colaborare in domeniul cercetarii cu Universitatea Politehnica Bucuresti, Institutul de Stiinte Spatiale, precum si cu Microsoft, IBM (in curs de semnare), Telekom Romania. Impreuna cu catedra de calculatoare a U.P.B., cu sprijinul Presedintei Senatului UPB, dna. Ecaterina Andronescu, precum si cu contributiile S.R.I. si S.I.E., ICI Bucuresti si UPB lanseaza in aceasta toamna un program de Master in Cyber Security in limba engleza;



- Proiecte noi in curs de depunere:



In cadrul programelor Horizon 2020 si PNCDI III, 4 apeluri internationale, un proiect depus cu Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice, componentele vizate fiind: Cloud, Smart City, Cyber Security, IoT, eGovernment;

Depunerea pentru lansarea unui apel de proiecte pe Grid Computing (inclusiv bugetarea a 1.35 mil Ron pentru infrastructura ICI Bucuresti);

In cadrul cooperarilor internationale, este pregatita depunerea unui proiect pe Cyber Security impreuna cu parteneri din Turcia si Olanda (apelul de proiecte a fost deja anuntat);

Este pregatita depunerea unui proiect de cercetare pentru Watson for Cyber Security in care, impreuna cu M.C.S.I. si I.B.M. cu potential de cooptare U.P.B., Academia Romana, Universitatea Bucuresti, precum si alte institutii de invatamant superior din tara, ICI Bucuresti avand oportunitatea de a se pozitiona astfel intr-un centru national de excelenta in domeniu TIC;

ICI Bucuresti pregateste un pachet de cursuri de reconversie profesionala, pentru Ministerul Muncii, urmand a se realiza aceste cursuri la sediul institutului.



- Dezvoltare resurse umane domeniul cercetare - dezvoltare:



Profesori universitari cu drept de conducere de doctorat de la Universitatea Politehnica Bucuresti (Catedra de Calculatoare) si Universitatea Bucuresti (Catedra Informatica)

3 Cercetatori stiintifici grad 1;



3 Cercetatori stiintifici grad 2;

3 Cercetatori stiintifici grad 3 cu doctorat si 2 in cursul programului doctoral;

5 Cercetatori stiintifici grad 3 dintre cei existenti au fost directionati catre scoala doctorala a U.P.B.;

un cercetator de origine francez doctorand in domeniul Cyber Security.



- Modificari structural-administrative in domeniile de activitate ale institutului:



S-au definit criteriile de evaluare anuala a cercetatorilor acestea fiind acceptate printr-un Act aditional la CIM;

S-a incurajat elaborarea de lucrari stiintifice si participarea la conferinte si schimburi de experienta;

Consiliul Stiintific (care la data de 1 octombrie functiona dincolo de limita cadrului legal) a fost reorganizat pe baze legale si s-a aprobat un ROF corespunzator;

Presedintele Consiliului Stiintific a fost ales dl. Academician Dan Ioan Tufis, fost angajat al institutului;

S-au organizat concursuri pentru ocuparea posturilor de sef de departament (in afara de doua persoane, toti ceilalti erau interimari), eliminand-se astfel unul dintre factorii semnificativi de incertitudine pe care acestia ii resimteau;

S-au elaborat regulamente de concurs (aprobate de Consiliul de Administratie si Consiliul Stiintific) pentru ocuparea posturilor de CS1, CS2, CS3, CS (Cercetator Stiintific) si AC (Asistent Cercetator), urmand a se realiza cele pentru IDT1, IDT2, IDT3 (Inginer de Dezvoltare Tehnologica);

Toate procedurile interne sunt in curs de analiza si optimizare in vederea automatizarii, cu obiectivul ca ICI Bucuresti sa fie prima organizatie paperless din Romania iar aplicatia software dezvoltata cu acest prilej sa devina un produs ICI Bucuresti vandabil catre alte organizatii;

Organigrama a fost reconfigurata in vederea cresterii agilitatii institutului;



- Discutii bilaterale cu privire la viitoare colaborari:



ICI Bucuresti a participat, prin directorul general, la consultarile norvegiano-romane organizate la Oslo - Norvegia cu privire la proiectele ce vor fi finantate din Fondurile Norvegiene; delegatia Romaniei a fost formata din UEFISCDI si reprezentantii celor 6 arii tematice (mediu, energie, sanatate, IT&C, biotehnologii si socio-uman);

ICI Bucuresti a primit vizita unor parteneri potentiali de anvergura internationala, precum KAIST (Universitatea de Stat din Coreea, peste 10.000 de studenti si buget anual de aprox. 500 mil Eur) sau ETRI (peste 2000 de cercetatori, 23.000 de patente) cu privire la viitoare colaborari in domeniul cercetarii TIC.

In perioada 25.07. 2017 - 01.08.2017 o delegatie ICI Bucuresti sa deplat in Seul - Coreea de Sud pentru atragerea unei finantari de 5 mil USD, fonduri ECDF cu conditii speciale (dobanda 0%, perioada de gratie de 10 ani, perioada de rambursare 10-15 ani), pentru finalizarea cladirii Cloud-ului si realizarea Academiei de Cyer Security impreuna cu S.R.I. si S.I.E.; cladirea Cloud-ului nu a mai putut fi finalizata dupa ce ICI Bucuresti a trebuit sa achite cele doua corectii financiare (2% respectiv 8% din valoare contractului de finantare, insumand aprox. 8 mil Ron) pentru aceste 2 corectii fiind contestate in instanta, pana la data prezentei ne fiind finalizate procesele;"





Pentru mai multe detalii vezi documentul atasat.