Un roman a preluat la varsta de 33 de ani conducerea operatiunilor tehnice ale grupului de comunicatii Liberty Global pentru Europa Centrala si de Est

"Ionut are o pasiune extraordinara pentru ceea ce face si sunt incantat ca va conduce echipa regionala de operatiuni tehnice care contribuie semnificativ la experienta clientilor UPC in tarile CEE. Ma bucur ca avem in companie oameni tineri si talentati ca Ionut, care a dezvoltat o cariera marcata de succese in cadrul UPC - si ma refer in primul rand la proiectele de modernizare si extindere a ariei de acoperire prin constructia de retea, in ultimii ani, aria de acoperire a serviciilor digitale crescand in medie cu 10% anual in Romania, cea mai mare din CEE.", a declarat Robert Redeleanu, CEO UPC Romania & UPC Ungaria.

Conform informatiilor operatorului, 'Ionut Voinea are o experienta de peste 10 ani in UPC, companie in care si-a inceput cariera in anul 2006 in cadrul departamentului Customer Care.De atunci a parcurs un traseu ascendent, detinand mai multe pozitii de management la UPC Romania, Ungaria si CEE. A condus un numar variat de echipe si zone de business, de la Call Center Manager la Director de dezvoltare retele de acces pentru UPC Romania & Ungaria. In 2015, Ionut si-a asumat rolul de Technology Director UPC Romania, fiind responsabil de toate operatiunile de retea si clienti, dezvoltarea retelei, zona tehnologica, logistica, supply chain si functiunile de suport. La inceputul anului 2017, Ionut a preluat responsabilitati extinse in cadrul Regiunii Europa Centrala si de Est a UPC, conducand divizia de dezvoltare retele de acces din cele cinci tari CEE".Ionut (33 de ani) a absolvit Facultatea de Electronica si Telecomunicatii din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti si a participat de asemenea la programul de leadership INSEAD CTAM Executive Management., una dintre cele mai mari companii de telecomunicatii de pe piata locala, furnizeaza servicii de televiziune (digitala, prin satelit si analogica), Internet in banda larga si telefonie pentru peste 1,2 milioane de clienti in aproximativ 300 de localitati.este unul dintre cei mai mari operatori de comunicatii prin cablu la nivel mondial, cu operatiuni in peste 30 de tari in Europa, America Latina si Caribe.