Telekom si Net Brinel vor furniza licente Microsoft catre arbitrul telecom pentru 1,22 milioane euro, contract pentru care Adrian Dita, presedintele autoritatii, si-a delegat dreptul de semnatura pentru a nu fi in conflict de interese

Cum a ajuns ANCOM sa ceara un punct de vedere de la ANI in legatura cu aceasta licitatie

O intrebare fara raspuns: Cine din ANCOM a semnat atribuirea contractului catre Telekom?

"Contractul ce are ca obiect achizitia, prin inchiriere, a licentelor software Microsoft, atribuit companiei TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA a fost semnat de o persoana din conducerea ANCOM, abilitata legal in acest sens.", au declarat joi, 10 august, reprezentantii ANCOM, fara a oferi alte detalii.

Acordul cadru avand ca obiect achizitia, prin inchiriere, a licentelor software Microsoft a fost atribuit de ANCOM catre Telekom Romania in data de 31 iulie 2017, avand o valoare toatala de 1.229.500 euro fara TVA, conform datelor din SEAP. Acordul cadru esteIn fisa de date a licitatiei, estimarea numarului de licente care ar putea face obiectuldintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru este urmatoarea:- cantitate minima estimata pentru un contract subsecvent:- cantitate maxima estimata pentru un contract subsecvent:Detalierea cantitatilor pentru fiecare tip de licenta este prevazutaLicitatia arbitrului telecom a fost lansata in data de 5 mai 2017, in timpul mandatului fostului presedinte al ANCOM, Catalin Marinescu, autoritatea primind trei oferte din partea urmatoarelor firme:Ulterior, surse apropiate procedurii de licitatie au precizat pentru HotNews.ro ca ANCOM a stabilit deja ca Telekom are cea mai buna oferta, lucru care a starnit agitatie insa in cadrul departamentului juridic al autoritatii. De ce?Pentru ca de la lansarea licitatiei si pana in prezent, la ANCOM s-a schimbat conducerea, principalii doi oameni care ar trebui sa semneze acest contract au lucrat anterior in Telekom Romania.Noul presedinte numit de guvernarea PSD-ALDE la conducerea ANCOM este Adrian Dita, care anterior a fost director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania.Urmatorul director care ar trebui sa semneze un astfel de contract este Ciprian Bolos, fost vicepresedinte al PSD Diaspora si PSD Sector 5, care detine in prezent functia de director al Directiei Executive Dezvoltare din ANCOM, directie care are in subordine Directia IT.Inainte de a veni in ANCOM, Ciprian Bolos a ocupat functia de membru in Consiliul de Administratie al Telekom Romania si pe cea de director de strategie in Posta Romana, o alta companie reglementata de ANCOM. La Telekom a renuntat, iar de la Posta a fost detasat pentru a ocupa noua functie executiva creata in cadrul ANCOM.Cand se lanseaza o licitatie publica in SEAP, autoritatea contractanta trebuie sa publice o lista cu persoanele din management care vor semna atribuirea acelui contract. Orice firma care vrea sa depuna o oferta in cadrul acelei licitatii trebuie sa verifice daca nu se afla in vreun conflict de interese cu acele persoane ale autoritatii contractante si sa semneze o declaratie in acest sens. In cazul acesta lista publicata de ANCOM cu persoanele din conducere la momentul lansarii licitatiei a fost una, iar aproape de atribuirea contractului lista celor responsabili cu semnarea contractului s-a schimbat.ANCOM s-a adresat prin urmare catre ANI, iar raspunsul Agentiei de Integritate obtinut de HotNews.ro arata ca Adrian Dita are obligatia de a se abtine de la luarea sau participarea la luarea oricarei decizii precum si de la semnarea oricarui document in legatura cu acest operator la care a lucrat anterior.In conditiile in care contractul licentelor Microsoft a fost atribuit catre Telekom, cel mai probabil altcineva din conducerea ANCOM a semnat acest contract.