​OFICIAL ICI va introduce, de la 1 martie 2018, un tarif anual de mentenanta de 6 euro (fara TVA) pentru domeniile de internet .ro/Ce perioade de gratie au cei care detin deja domenii .ro

Sistemul de domenii '.ro' va fi aliniat la necesitatile serviciului de mentenanta anuala la data de 01.03.2018.

Incepand cu 01.03.2018, detinatorii (registrantii) de domenii '.ro' vor putea sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita de minim 1 an si maxim 10 ani.

Tariful practicat de registrul de domenii '.ro' va fi de 6 EUR/an, fara TVA (tariful care va fi oferit registrarilor acreditati ROTLD). Valoarea tarifului a fost stabilita la nivelul pietei europene din domeniu, ajustata la veniturile si la puterea de cumparare a romanilor.

Valoarea tarifului a fost stabilita la nivelul pietei europene din domeniu, ajustata la veniturile si la puterea de cumparare a romanilor. Tariful practicat de catre registrarul ICI Bucuresti (vanzare directa pe site-ul www.rotld.ro) va fi de 12 EUR/an + TVA.



domeniile inregistrate inainte de 01.03.2013 vor primi minim 3 luni perioada de gratie pentru plata serviciului de mentenanta, astfel incat primele domenii vor expira incepand cu 01.06.2018.

se vor adauga 5 ani la data cea mai recenta dintre data inregistrarii domeniului si data ultimului transfer al dreptului de utilizare (domain trade). Exemplu: daca domeniul a fost inregistrat in data de 01.01.2015 si intre timp nu a existat niciun transfer al dreptului de utilizare, atunci domeniul va expira pe 01.01.2020; daca domeniul este inregistrat in 01.01.2015 si transferat in 01.01.2017, atunci domeniul va expira in 01.01.2022.

daca data de expirare rezultata este anterioara datei de 01.06.2018 (ex. domeniul inregistrat in 01.01.2010 va avea data de expirare 01.01.2015), data de expirare va fi distribuita pe o perioada de 6 luni, incepand cu 01.06.2018 pana in 30.11.2018 pe baza lunii calendaristice a datei de inregistrare, prin gruparea a cate doua luni si pastrarea zilei calendaristice conform tabelului de mai jos:



Alinierea la practica europeana. In Europa, in mod treptat, toate tarile au trecut la inregistrarea pe perioada limitata de timp a domeniilor cod de tara si reinnoirea in cazul in care solicitantul doreste folosirea in continuare a numelui. In prezent, Romania este singura tara din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanta anuala pentru domenii;

In Europa, in mod treptat, toate tarile au trecut la inregistrarea pe perioada limitata de timp a domeniilor cod de tara si reinnoirea in cazul in care solicitantul doreste folosirea in continuare a numelui. In prezent, Romania este singura tara din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanta anuala pentru domenii; Respectarea bunelor practici si a recomandarilor ICANN , entitatea care coordoneaza procesul de reglementare al Internetului la nivel mondial si la care ICI Bucuresti este membru si parte interesata (stakeholder) din 1993;

, entitatea care coordoneaza procesul de reglementare al Internetului la nivel mondial si la care ICI Bucuresti este membru si parte interesata (stakeholder) din 1993; Asigurarea fondurilor necesare dimensionarii infrastructurii IT si cresterea securitatii si fiabilitatii;

Implementarea sistemului de inregistrare si mentenanta anuala are de asemenea avantajul ca va duce la deblocarea numelor de domenii '.ro' , care au fost inregistrate in aproximativ 25 de ani de existenta a domeniului '.ro', si care in prezent nu mai sunt folosite, fie ca firmele ce le-au solicitat au disparut, fie ca persoana care lea solicitat nu mai are nevoie de acele nume in prezent;

, care au fost inregistrate in aproximativ 25 de ani de existenta a domeniului '.ro', si care in prezent nu mai sunt folosite, fie ca firmele ce le-au solicitat au disparut, fie ca persoana care lea solicitat nu mai are nevoie de acele nume in prezent; Un volum mare de domenii inseamna si un volum mare de resurse necesare. La nivelul serviciului la care s-a ajuns in ultimii 24 de ani, este aproape imposibil ca mentenanta si securitatea sistemelor sa se bazeze doar pe veniturile din inregistrarile domeniilor noi, acesta avand un trend descrescator;

Contravaloarea serviciului de inregistrare si mentenanta va duce la posibilitatea asigurarii securitatii si stabilitatii serviciului RoTLD, avand in vedere ca mediul virtual este din ce in ce mai agresiv asupra Internetului;"



"ICI Bucuresti anunta tranzitia la o noua politica de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile '.ro'.Ca urmare a consultarilor cu partenerii din data de 18.01.2017, care au avut loc la sediul ICI Bucuresti si pe baza rezultatelor chestionarului 'Consultari privind principiile de reglementare a domeniilor .ro' initiat de MCSI la data de 27.05.2017, Consiliul de Administratie al ICI Bucuresti a aprobat in data de 14.07.2017 introducerea serviciului de inregistrare si mentenanta anuala pentru domeniile '.ro'.Astfel:a avut in vedere oferirea posibilitatii ca fiecare detinator de domenii '.ro' sa poata sa reinnoiasca domeniul in situatia in care doreste acest lucru.