Afacerile DIGI Communications la 30 iunie 2017: Veniturile au crescut cu 12,1% pana la 328,7 milioane euro in primele sase luni

NOTA: DIGI foloseste termenul de RGU ('unitate generatoare de venituri') pentru a desemna contul de abonat al unui client in legatura cu unul dintre serviciile noastre. RGU sunt masurate la sfarsitul perioadei relevante. Un client individual poate reprezenta unul sau mai multe RGU-uri in functie de numarul de servicii la care se aboneaza.

Numarul clientilor RCS&RDS, la 30 iunie 2017 Foto: RCS-RDS

pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2017 au fost de 163,8 milioane EUR, prin comparatie cu 148,5 milioane EUR pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2016, o crestere de 10,3%. Cresterea veniturilor din Romania a fost determinata, in principal, de o crestere a ARPU si a numarului de RGU pentru serviciile noastre de telecomunicatii mobile, a numarului de RGU pentru servicii de televiziune prin cablu si internet si date fixe.Numarul de RGU din serviciile de telecomunicatii mobile a crescut de la aproximativ 2.950 mii, la data de 30 iunie 2016, la aproximativ 3.381 mii RGU la data de 30 iunie 2017, o crestere de aproximativ 14,6%. ARPU din serviciile de telecomunicatii mobile a crescut la o medie de 4,0 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2017, comparativ cu media de 3,2 EUR/lunar pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2016, o crestere de aproximativ 25,0%, care a rezultat in mod principal din anumite modificari in mixul de pachete de abonament, clienti care au trecut la servicii de valoare mai mare si din cresterea generala a traficului.Numarul de RGU din serviciile noastre de televiziune prin cablu a crescut de la aproximativ 2.782 mii la 30 iunie 2016, la aproximativ 2,924 mii la 30 iunie 2017, o crestere de aproximativ 5,1%, iar numarul de RGU din serviciile de internet si date fixe a crescut de la aproximativ 1,930 mii la 30 iunie 2016 la aproximativ 2,058 mii la 30 iunie 2017, o crestere de aproximativ 6,6%. Aceste cresteri au fost in principiu datorate pachetelor atractive de internet fix si date.Cresterea serviciilor de telecomunicatii mobile, televiziune prin cablu, internet fix si date si alte venituri au fost partial compensate printr-o scadere a veniurilor generate de serviciile DTH si liniile de telefonie fixa, ca urmare a scaderii RGU in ambele linii de activitate. Numarul de RGU din serviciile DTH a scazut de la aproximativ 657 mii la data de 30 iunie 2016 la 618 mii la data de 30 iunie 2017, o scadere de aproximativ 5,9%.Aceasta scadere s-a datorat in principal faptului ca un numar de abonati DTH au incetat contractele, s-au mutat la concurenti sau au migrat de la serviciile noastre de DTH la serviciile noastre de televiziune prin cablu. Numarul RGU de clienti rezidentiali abonati la serviciile de telefonie fixa a scazut de la 1.252 mii la data de 30 iunie 2016 la aproximativ 1.170 mii la data de 30 iunie 2017, o scadere de aproximativ 6,5%.pentru perioada de trei luni incheiata la data de 30 iunie 2017 au fost de 105,1 milioane EUR, in comparatie cu 98,9 milioane EUR pentru perioade de trei luni incheiata la 30 iunie 2016, reprezentand o crestere de 6,3%. Cresteri semnificative ale cheltuielilor in perioada raportata au fost inregistrate referitor la cheltuieli de interconectare ca rezultat al dezvoltarii business-ului de telefonie mobila, cresteri ale cheltuielilor cu salarii cat si cresteri ale cheltuielilor cu chiriile datorate unui numar mai mare de site-uri mobile si magazine comparativ cu perioada anterioara. Aceste cresteri au fost compensate partial de scaderea costurile bunurilor vandute ca efect al modificarii ofertelor la telefoane mobile in rate incepand cu sfarsitul trimestrului 1 2017.In general, cheltuielile de exploatare au crescut in concordanta cu cresterea afacerii."