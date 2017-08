Gigantul telecom Ericsson ar putea renunta la 25.000 de angajati - surse

Informatia a aparut in cotidianul Svenska Dagbladet care adauga ca nu se stie daca vor fi afectate si operatiunile media ale grupului despre care s-a scris ca sunt evaluate si ar putea fi puse la vanzare.Ericsson anuntase ca vrea sa-si dubleze marja de profit si sa ajunga la reduceri de costuri de peste 1,2 miliarde dolari/an, in conditiile in care concurenta cu companiile chineze este tot mai dura.Sursele spun ca in unele piete operatiunile ar putea fi reduse cu 80-90%, dar cei 14.000 de angajati din Suedia nu vor fi afectati. Compania are 109.000 de angajati in lume.In ultimele 12 luni Ericsson a redus cu 7.000 de persoane efectivele, in special in America de Nord.