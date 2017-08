Inca o numire pe criterii politice in conducerea unei firme de stat: Purtatorul de cuvant al PSD, numit temporar administrator la operatorul telecom de stat Radiocom

In aceeasi zi in care Adrian Marius Dobre a fost numit administrator al Consiliului de Administratie la SNR, Adunarea Generala a Actionarilor (AGA) a decis revocarea lui Gheorghe Cocheci din aceeasi functie, se arata in documentul cu hotararile luate de AGA SNR in anul 2017Potrivit Profit.ro, 'Dobre a fost numit purtator de cuvant al PSD in luna februarie a acestui an, pozitie ramasa vacanta din martie 2016, dupa ce Gabriela Firea a renuntat pentru a se ocupa de campania electorala in alegerile locale.In luna ianuarie a acestui an, Dobre a fost numit din nou in functia de secretar de stat la Ministerul Muncii. Revocarea din functie a avut loc in luna iunie. Anterior, el mai ocupat functia de secretar de stat la Ministerul Muncii in perioada iulie 2015 - martie 2016, cand a fost revocat de Dacian Ciolos. Cu afaceri de 258,6 milioane de lei in 2016, SNR este cel mai mare jucator local in domeniul broadcasting-ului (difuzare si transport programe radio si TV). De asemenea, sub brandul Radiocom, SNR este furnizor de retele si servicii de comunicatii, transfer de date si Internet'.