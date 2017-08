​DOCUMENT Modificare majora in sistemele IT ale statului: Guvernul vrea o noua agentie, care va drena si o treime din banii stransi de la operatorii privati din telecom

ANSEC va implementa in parteneriat cu institutiile publice beneficiare proiectele majore TIC descrise in planul de actiune din cadrul Agendei Digitale pentru Romania 2020, dezvoltate de administratia publica centrala si locala.

ANSEC va primi anual 30% din bugetul anual incasat de arbitrul telecom de la operatorii privati

In proiectul de act normativ obtinut de HotNews.ro () se mentioneaza ca 'infiintarea Agentiei Nationale de Servicii Electronice si Cloud (ANSEC), cu accent pe 'Evenimentele de viata (Life Events) folosind un model de tip PCU - punct de contact unic. De asemeneaprin reorganizarea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei(AADR), care se desfiinteaza si de la care ANSEC va prelua patrimoniul, atributiile si responsabilitatile acesteia, cu incadrarea in numarul de posturi aprobat pentru AADR.prin bugetul Secretariatului General al Guvernului si va fi condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat si doi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat. Proiectul de ordonanta stabileste conditiile de numire in functie, precum si situatiile in care presedintele si vicepresedintii pot fi revocati din functie.Proiectul de ordonanta stabileste obiectivele si atributiile ANSEC, astfel incat acestea sa conduca la crearea unei infrastructuri centralizate, sigure si scalabile comuna tuturor institutiilor publice in vederea eficientizarii investitiilor si a costurilor de operare.care va imbunatati schimbul de informatii intre institutiile publice, asigurand totodata un grad sporit de protectie a serviciilor si datelor. Astfel va creste gradul de protectie a datelor si a serviciilor publice electronice, prin solutionarea problemelor de disponibilitate si de rezilienta la atacuri informatice si prin implementarea masurilor de business continuity (functionare neintrerupta) si de disaster recovery (recuperarea dupa perturbari majore).De asemenea,, pentru sustinerea implementarii de servicii digitale si pentru operarea de interfete intre sistemele informatice ale institutiilor publice si cetateni sau mediului de afaceri, inclusiv in sensul implementarii Cadrului National de Interoperabilitate.La art. 7, alin. 5 din proiectul de Ordonanta se mentioneazadin care se va finanta ANSEC, respectiv:a) operarea sistemelor informatice;b) operarea sistemelor informatice nou create;d) taxa de participare la cursurile de instruire organizate;e) instrainarea de mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul propriu;f) furnizarea de servicii in sensul Regulamentului UE 2016/679 si al Directivei UE 2016/1148 al Parlamentului European si al Consiliuluig) valorificarea proprietatii intelectuale generate de activitatile proprii.Iar la alineatul 6 se spune:a) tariful de utilizare a spectrului;b) tariful de utilizare a resurselor de numerotatie;c) tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere si control in domeniul comunicatiilor electronice.'