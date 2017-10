VIDEO Valentin Popoviciu, vicepresedintele RCS&RDS: Arbitrul telecom nu actioneaza in interesul consumatorilor prin mentinerea tarifelor de interconectare la nivelul din 2014/Vom contesta decizia inclusiv la Comisia Europeana

VIDEO

"Operatorii mari din Romania au tarife de interconectare mult mai mici in alte tari din Europa, mult mai dezvoltate decat tara noastra. O reanalizare a acestor tarife bazata pe costurile actuale ar putea duce la jumatate acest tarif de interconectare si acest lucru s-ar vedea direct in preturile catre utilizatorul final", a spus miercuri Valentin Popoviciu.

"Tariful pentru terminarea apelurilor pe care il vor practica cei cinci operatori de telefonie mobila cu putere semnificativa de piata (Lycamobile S.R.L. - operator de retele mobile virtuale 'complet', Orange Romania S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. si, respectiv, Vodafone Romania S.A.) ramane cel in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2014, si anume de 0,96 eurocenti/minut, fara TVA.

Astfel, ANCOM mentine in prezent tarifele aferente serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv mobile, fundamentate pe costuri, pe baza metodologiei LRIC pur, model finalizat la inceputul anului 2014 si bazat pe previziuni detaliate pana in anul 2020 privind evolutia parametrilor relevanti inclusi, dar are in vedere includerea revizuirii modelului LRIC pur in planul de actiuni al anului 2018.", se arata in comunicatul de presa al ANCOM.

Desi tarifele de interconectare din Romania sunt la nivel nominal apropiate de media din UE (fiind deja chiar mai mari decat media europeana), raportat la puterea de cumparare a romanilor aceste tarife sunt cele mai mari din UE potrivit unui studiu comandat de RCS&RDS companieisi publicat miercuri. ().Mai mult, alte autoritati din UE sunt la al doilea pas de recalculare a costurilor tarifelor de interconectare mobila, recunoscand importanta acestora in ceea ce priveste tarifele pe care le platesc consumatorii.In Franta, spre exemplu, desi nivelul tarifului de interconectare (0,78 eurocenti/minut in 2016) este deja mai mic decat cel din Romania (0,96 eurocenti/minut), autoritatea pentru reglementare din Franta propune reduceri suplimentare ale acestuia pentru perioada 2017-2020.Arbitrul telecom (ANCOM), condus de Adrian Dita, a decis luni sa mentina tariful maxim de interconectare in retelele mobile (costul pe care il are un operator mobil pentru terminarea apelurilor propriilor abonati in retelele rivalilor), la nivelul stabilit la inceputul anului 2014. Tariful a fost fundamentat pe costuri, pe baza metodologiei LRIC pur, si bazat pe previziuni detaliate pana in anul 2020, sustine autoritatea, care a mai precizat ca are in vedere revizuirea modelului de calcul in planul de actiuni al anului 2018. Decizia ANCOM este contrara recomandarii Consiliului Concurentei, care a apreciat ca arbitrul telecom ar trebui sa revizuiasca "cat mai curand posibil" modelul de calcul al acestor tarife, in conditiile in care mediul concurential s-a imbunatatit.modelul de calcul al tarifului maxim de interconectare in retelele mobile (costul pe care il are un operator mobil pentru terminarea apelurilor propriilor abonati in retelele rivalilor), in conditiile in care datele arata o imbunatatire a mediului concurential pe piata telefoniei mobile. Acesta a fost punctul de vedere al Concurentei fata de intentia ANCOM de a mentine momentan acest tarif la nivelul stabilit la 1 aprilie 2014, pe baza unui model de calcul finalizat in 2013, pe motiv ca ar reflecta costurile prezente ale operatorilor mobili."Un element cheie pentru cresterea concurentei in piata si consolidarea unui al 4-lea jucator (n.a RCS&RDS) alaturi de cei trei traditionali (n.a Orange, Vodafone si Telekom) a fost scaderea tarifelor pe care le platesc cei care vorbesc in alta retea decat in reteaua la care sunt abonati. Istoria relatiilor dintre Consiliul Concurentei si ANCOM a dovedit ca in general ajungem la puncte de vedere comune sau foarte apropiate, deci eu sunt increzator ca asa se va intampla si de aceasta data.",