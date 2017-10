UPDATE Bogdan Iana si Eduard Lovin, cei doi experti concediati in acest an din cadrul arbitrului telecom, au fost validati in Plenul Parlamentului pentru functiile de vicepresedinti ai ANCOM pentru urmatorii 6 ani

UPDATE Plenul Parlamentului i-a validat miercuri pe Bogdan Iana ( 316 voturi pentru si 55 impotriva ) si pe Eduard Lovin ( 318 voturi pentru si 53 voturi impotriva) pentru preluarea functiilor de vicepresedinti ai ANCOM in urmatorii 6 ani

Ce merite profesionale au Bogdan Iana si Eduard Lovin, expertii concediati fara explicatii in acest an din ANCOM

Eduard Lovin (stanga) si Bogdan Iana (dreapta) Foto: Hotnews

Daniel Zamfir (PNL), presedintele Comisiei Economice din Senat si Catalin Drula (USR), presedintele comisiei IT din Camera Deputatilor i-au cerut miercuri demisia presedintelui arbitrului telecom (ANCOM), Adrian Dita, pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a comunicatiilor, prin reorganizarea fulger demarata in primele trei saptamani de cand a preluat conducerea institutiei. Autoritatea va plati salarii compensatorii in valoare de 1,5 milioane lei catre cinci angajati carora li s-au desfacut contractele de munca pentru ca nu au acceptat posturile propuse de Adrian Dita pentru a ramane in institutie. Parlamentarii PSD au lipsit la audierea lui Adrian Dita, numit la conducerea ANCOM, in Guvernul Grindeanu., doi fosti directori executivi concediati in acest an din cadrul autoritatii de reglementare in comunicatii (ANCOM), au fost nominalizati de Guvernul Tudose pentru ocuparea functiilor de vicepresedinti ai acestei autoritati, propunere transmisa Parlamentului si obtinuta de HotNews.ro., fiind insa concediati in acest an de catre Adrian Dita, cel care a ajuns presedinte al ANCOM la propunerea PSD-ALDE, in Guvernul Grindeanu. HotNews.ro a scris in exclusivitate in luna iunie din acest an , cain data de 30 mai din acest an, de catre Adrian Dita, noul presedinte al arbitrului telecom (ANCOM)



Astfel, nominalizarile facute in aceasta luna de premierul Tudose pot fi motivate de faptul ca statul are nevoie de specialisti pentru licitatia 5G din 2018 care ar putea aduce venituri de sute de milioane de euro la buget.



Ce salarii compensatorii au incasat Bogdan Iana si Eduard Lovin ca urmare a concedierii din ANCOM/Bogdan Iana este in litigiu cu ANCOM



Potrivit surselor HotNews.ro, Bogdan Iana si Eduard Lovin, cei doi experti propusi de Guvernul Tudose pentru functiile de vicepresedinti la ANCOM, au incasat automat, potrivit contractului de munca, salarii compensatorii de sute de mii de lei, ca o consecinta a concedierii. Salariile au fost incasate inainte sa fie nominalizati sa preia functiile de vicepresedinti ai autoritatii.



Salariile lunare nete celor doi au fost marite in primavara acestui an, inainte de a fi concediati, de la circa 12.000 lei la aproximativ 15.000 de lei. Ca o consecinta a concedierii, acestia au primit automat, conform prevederilor contractului de munca, salarii compensatorii in functie de vechimea activitatii acestora in ANCOM. Eduard Lovin avea o vechime de 12 ani, in timp ce Bogdan Iana avea o vechime de 20 de ani, ceea ce inseamna ca acestia au incasat 180.000 de lei si respectiv 300.000 de lei, potrivit surselor HotNews.ro.



Mai mult, anterior nominalizarii pentru preluarea functiei de vicepresedinte in ANCOM, Bogdan Iana a demarat un proces in instanta impotriva deciziei de concediere din cadrul autoritatii.







Informatii de context:



Amintim ca ANCOM este in centrul unei controverse majore in conditiile in care Adrian Dita, numit de Guvernarea PSD-ALDE la sefia acestei autoritati care reglementeaza piata de miliarde de euro a comunicatiilor electronice, a modificat radical structura institutiei, schimband din functie toti directorii executivi, ingineri IT cu zeci de ani experienta in industria telecom. Dita a venit cu propria sa echipa si continua sa detaseze oameni din alte firme precum Posta Romana.



Nu doar executivii au primit preavize de concediere, ci sunt si secretare si seful de la biroul coordonare soferi in aceeasi situatie.



Conducerea ANCOM a transmis in mod oficial catre HotNews.ro in data de 9 iunie, a doua zi dupa decizia fulger prin care a restructurat autoritatea, ca vineri, 9 iunie, ca 'reorganizarea interna a ANCOM vine ca urmare a unui proces de evaluare a activitatii derulate pana in prezent' si ca 'procesul nu implica disponibilizari'.



Precizarile au starnit reactia mai multor angajati din ANCOM care continua sa transmita documente si probe ca lucrurile nu stau asa.







Convocat in luna iunie la Comisia de IT din Parlament pentru a oferi explicatii, Adrian Dita nu s-a prezentat, invocand, ulterior, existenta unei probleme medicale ('o sinuzita acuta', conform unui interviu acordat Agerpres - singura interactiune a noului presedinte cu presa de la instalarea in functie.), scrie miercuri ZF.







Cine este Adrian Dita si cum a ajuns presedinte al autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a telecomunicatiilor

Adrian Dita, presedinte ANCOM Foto: ANCOM

Cine este Adrian Dita si cum a ajuns acesta sa conduca ANCOM? Dupa ce Guvernul Grindeanu l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM, fara a avea avizul Consiliului Legislativ, Parlamentul l-a numit in functia de presedinte al acestei autoritati de reglementare pe Adrian Dita, cel care anterior acestei numiri ocupa functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Potrivit ZF , Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.La o luna de la numirea sa, fara nicio comunicare publica, Adrian Dita a emis joi, 8 iunie, o decizie fulger in care a restructurat toata institutia. Mai mult, din grupul PSD s-a avansat spre dezbatere in Parlament un amendament care viza majorarea salariului lunar net al presedintelui ANCOM de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro.



Ce i-au scris liberalii presedintelui Comisiei Europene, dupa eliminarea lui Iohannis din procedura numirii conducerii arbitrului telecom



Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.



De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai, ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.



Dupa cateva zile, conducerea PNL a transmis o scrisoare catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, in care atentionau ca: 'prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern."