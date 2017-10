Comisiile de specialitate din Parlament vor sa voteze saptamana viitoare demiterea sefului arbitrului telecom/Liviu Dragnea: Nu resping propunerea

Conducerea ANCOM pentru HotNews.ro: "Conform legislatiei de organizare a ANCOM (OUG 22/2009), presedintele Autoritatii este numit pentru un mandat de 6 ani. Presedintele Adrian Dita nu se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului."



Plenul Parlamentului i-a validat miercuri pe Bogdan Iana (316 voturi pentru si 55 impotriva) si pe Eduard Lovin (318 voturi pentru si 53 voturi impotriva) pentru preluarea functiilor de vicepresedinti ai ANCOM in urmatorii 6 ani.



Cei doi experti fusesera demisi in acest an din cadrul autoritatii chiar de noul presedinte al ANCOM, Adrian Dita, numit la conducerea institutiei in Guvernul Grindeanu. Ei au organizat licitatia 4G din 2012 care a adus statului venituri de aproape 700 milioane de euro si au participat si la realizarea documentului de consultare publica pentru viitoarea licitatie 5G. A doua zi dupa ce au finalizat documentul, Adrian Dita i-a concediat pe cei doi executivi.





Ce a spus miercuri Catalin Drula (USR), seful Comisiei IT din Camera Deputatilor, cu ocazia votului pentru cei doi vicepresedinti ai ANCOM:



"I-am audiat pe acesti doi domni, am votat pentru numirea lor pentru ca sunt profesionisti, au lucrat zeci de ani in ANCOM, s-au prezentat impecabil in Comisie (n.a la audierile din Parlament). Singura problema domnule Dragnea este ca sunt exact cei concediati de omul pus de d-voastra acolo in mai: domnul Dita. (..)



De 4 luni acest domn se ocupa cu destructurarea institutiei, si-a adus o camarila, a dat afara profesionistii, inclusiv pe acesti doi domni, carora le platim conform legii salarii compensatorii. Inteleg ca va recunoasteti cumva eroarea facuta - il aveti si pe domnul Prim Ministru langa d-voastra - numindu-i inapoi pe pozitiile de vicepresedinte. Pana aici e bine, dar trebuie sa va asumati eroarea pana la capat.



Eu voi propune saptamana viitoare in Comisia IT reunita cu cea de la Senat un raport de demitere a domnului Dita. Sunt de notorietate actiunile intreprinse acolo, punand in pericol chiar siguranta nationala a Romaniei, pentru ca este o institutie cu atributii in domeniu. Este pacat ca s-a ajuns aici, era una dintre putinele institutii nepolitizate si de profesionisti a statului roman. Voi cere saptamana viitoare un raport de demitere a domnului Dita si cer tuturor deputatilor si senatorilor responsabilitate si sa revenim la normalitate la aceasta institutie".





Ce a declarat Pavel Popescu, deputat PNL:



"Guvernele vin si pleaca, dar problema noastra a PNL este cu incompetenta si minciuna care tine de aceasta Coalitie de guvernare si aceasta incompetenta are un nume in ANCOM: Adrian Dita. Domnule Presedinte, acest om a creat o degringolada, a decapitat institutia in ultimele luni de zile. Printre acele milioane de romani care v-au votat sunt cateva mii izolate prin munti, prin Delta Dunarii care nu au semnal la telefon. Motivul este ca unele companii erau obligate cu ani in urma sa le ofere acestor cetateni de a avea semnal si a comunica in situatii de urgenta. Acest domn Dita a prorogat termenele pentru aceste companii pe care le-a reprezentat pentru ca a fost angajatul lor. V-as ruga si fac un apel. Incerc sa va sensibilizez ca si colegi. Schimbati-l pe domnul Dita. Reparati ceea ce ati facut in aceasta institutie si scoateti-ne din aceasta confuzie!"



Nota autorului: Deputatul PNL face trimitere la articolul HotNews.ro care a semnalat in exclusivitate faptul ca ANCOM a amanat cu un an verificarea obligatiilor de acoperire asumate de Orange, Vodafone si Telekom la licitatia 4G/Un prim control s-a incheiat anul trecut cu amenzi de 900.000 de lei





Ce a declarat Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor:



"Voi fi foarte scurt. Va spun doar atat: nu resping propunerea d-voastra. Pe de o parte. Pe de alta parte profesionist din CV era si domnul respectiv (n.a Adrian Dita), profesionisti apar si domnii (n.a Bogdan iana si Eduard Lovin). Problema este ce au de gand sa faca colo in pozitiile astea. Din informatiile pe care le am eu, votul de atunci a fost cu buna credinta, eu personal si noi ca partid asteptam de la Comisii."





Ce a declarat Varujan Pambuccian, deputat minoritati:



"Nu pot decat sa ma bucur ca doi oameni adevarati care si-au dovedit in timp profesionalismul revin in ANCOM dupa ce au fost dati afara intr-un mod aberant. Ma bucur ca reveniti, ma bucur ca ocupati pozitii din care stiu ca o sa va puteti continua munca foarte buna pe care ati avut-o pana acum. Asta e! Catalin Marinescu a optat pentru ITU. Era un extraordoinar de bun presedinte al ANCOM-ului. Din fericire ANCOM-ul a fost foarte mult timp un organism ocupat exclusiv de profesionisti. Poate unul din foarte putinele din Romania. Si ma bucur si sper sa revenim la normal."





Ce a raspuns miercuri conducerea ANCOM unei intrebari HotNews.ro legata de o posibila demisie a presedintelui Adrian Dita:



Coincindenta a facut ca, tot miercuri, ANCOM sa raspunda unei solicitari adresate de HotNews.ro in data de 2 octombrie in care intrebam daca Adrian Dita intentioneaza sa-si dea demisia in aceasta saptamana, informatie vehiculata in piata telecom.



"Conform legislatiei de organizare a ANCOM (OUG 22/2009), presedintele Autoritatii este numit pentru un mandat de 6 ani. Presedintele Adrian DITA nu se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului.", au raspuns miercuri, 11 octombrie, oficialii ANCOM.