Licitatia de peste 21,2 milioane de euro pentru dezvoltarea si mentenanta sistemului IT al APIA a fost contestata: O firma acuza ca s-ar incerca din nou trucarea procedurii

UPDATE O investigatie HotNews.ro arata ca firma care a depus contestatia este Metalubs Balkans SRL, societate care a fost infiintata in 2011, moment in care se numea Scuba Libre Diving si avea ca obiect de activitate actiunile de distractie. Conform unor surse din cadrul APIA, Victor Codescu ar controla societatea Metalubs Balkans.

"Cu respect aducem in atentia Onoratului Consiliu faptul ca, asa cum am aratat si in solicitarea de clarificari transmisa, in cadrul intrebarii de clarificare am precizat si faptul ca, cunoasterea modului de utilizare a subsistemelor/compenentelor din cadrul SI-APIA este cunoscuta doar de catre firmele Teamnet si/sau Siveco, care sunt, bineinteles, si ofertantii care astfel au depus fara probleme oferte conforme, datorita faptului ca au dezvoltat si cunosc aceste sisteme in ultimii 10 ani. Afirmatia noastra conform careia de ce Autoritatea contractanta nu a aplicat prevederile articolului 104 din legea 98/2016 si a mai simulat o procedura de licitatie 'deschisa' este perfect valida tinand cont si de faptul ca raspunsurile la clarificare au fost publicate in data de 18.09.2017, la ora 15:11, adica in ziua depunerii ofertelor, 18.09.2017, cu 49 de minute inainte de ora 16:00, termenul limita de depunere a ofertelor.

Apare asadar intrebarea de minim bun-simt: Cum se putea modifica o oferta in 49 de minute , facuta cu respectarea stricta a prevederilor caietului de sarcini, in conditiile in care Autoritatea Contractanta a modificat cerintele caietului de sarcini cu 49 de minute inainte de depunere, asa cum am aratat mai sus ca a schimbat clar termenii de referinta aplicabili demonstrarii procentului de 80%, si in conditiile in care oferta tehnica era oricum imposibil de intocmit de alte companii care nu cunosteau efectiv modul de utilizare a subsistemelor/componentelor din cadrul SI-APIA si care nu au fost implicate in implementarile efective ale SI-APIA pana la prezenta procedura?

Pentru detalii privind argumentarea adusa de firma contestatoare in sustinerea anularii procedurii de licitatie vezi documentul atasat.





Contactati de HotNews.ro pentru a afla detalii despre firma care a contestat aceasta licitatie si modul cum ar fi afectata licitatia, oficialii APIA au precizat ca: "Procedura de achiziţie nu poate fi finalizată până când CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) nu va emite Decizia de soluţionare a acestei contestaţii. Procedura de achiziţie poate fi întârziată cu perioada necesară CNSC (Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor) pentru emiterea Deciziei de soluţionare. Până la emiterea Deciziei CNSC nu ne putem pronunţa asupra efectelor acesteia.". (Raspunsul integral al APIA este atasat acestui articol).

Ce firme se lupta pe contractul de peste 21,2 milioane de euro pentru dezvoltarea si mentenanta sistemului IT al APIA: Siveco, Telekom si S&T in asociere cu firme din grupul Teamnet, fondat de Sebastian Ghita

1. Firma S&T Romania , in asociere cu Teamnet World Professional , avand ca tert sustinator pe Ymens Teamnet , firme din grupul Teamnet fondat de urmaritul penal Sebastian Ghita

( , 3. Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), avand subcontractori pe Best Internet Security si Trendcadis Corp si tert sustinator pe Soft Business Union.

Cat a cheltuit statul cu sistemul IT al APIA din 2006 si pana in prezent: Peste 55,5 milioane euro

- 'Pe langa rolul principal al Call Center-ului de a prelua si de a inregistra apelurile de suport primite din partea utilizatorilor,(..)- Ofertantul va justifica(prin prezentarea metodologiei de calcul folosite) modalitatea prin care va asigua procentul declarat de rezolvare a sesizarilor/incidentelor la nivelul Call-Center-ului,poate indeplini cerinta de previzionare a numarului de sesizari/incidente intr-un mod cat mai aproape de realitate, astfel incat sa fie indeplinita competitiv cerinta "echipa alocata are si rolul de a rezolva la acest prim nivel de interactiune, cel putin 80% din solicitarile de suport primite (pentru calculul acestui procentaj vor fi luate in consideratie numai solicitarile de suport privind modul de utilizare a subsistemelor/componentelor din cadrul SI-APIA, din care este exclus susbsistemul de Gestiune Financiar-Contabila)' din moment ce orice ofertant care nu a mai interactionat cu sistemele APIA pana la acest moment, nu cunoaste modul de utilizare a subsistemelor/componentelor din cadrul SI-APIA (..) sau modul in care acestea s-au rezolvat sau se pot rezolva efectiv, fara a avea macar informatiile necesare din perioada de analiza aferente inceputului oricarei implementari/metenante/dezvoltari. Aceasta previzionare nu se poate face doar in baza descrierii narative a sistemului din caietul de sarcini, la care nici macar arhitectura sistemelor informatice nu este prezentata pe toate nivelele.","Estimarea numarului de sesizari/incidente se poate realiza pornind de la datele istorice furnizate in cadrul procedurii de atribuire cu privire la numarul de incidente existent in perioada anterioara. Solicitarea din cadrul documentatiei de atribuire este de a prezenta metodologia prin care va asigura respectarea procentului de 80% pentru solutionarea cerintelor la nivelul Call Center, nu furnizarea unei estimari corecte sau apropiate de valorile viitoare ale numarului de incidente semnalate".ca(aproximativ 1,75 milioane euro) de catre Consiliul Concurentei, pentru trucarea unei proceduri de achizitie publica de Agentia de Plati si Interventie pentru (A.P.I.A) in anul 2008, pentru atribuirea acordului - cadru pentru servicii de extindere si dezvoltare a sistemului informatic.'atat decizia, cat si sanctiunea aplicata sunt nefondate si ca, totodata, nu sunt sustinute de materialul probator de la dosar. (..) Asteptam motivarea deciziei Consiliului Concurentei,impotriva acesteia."In cadrul acestei licitatii, APIA a primitde la urmatoarele firme:a fost,Cucu a iesit din actionariatul Best Internet SecurityDatele de la Registrul Comertului (actualizate in octombrie 2016) arata ca Best Internet Security este detinuta in prezent de, asociat unic cu 100% din actiuni.Costurile cu dezvoltarea, extinderea si mentenanta sistemului informatic al APIA incepand din 2006 si pana in prezent au depasit, din care suma de peste 42,5 milioane euro a fost cheltuita pe serviciile de dezvoltare IT, iar suma de 12,9 milioane euro pe servicii mentenanta sistem IT, potrivit datelor furnizate la solicitarea HotNews.ro de catre APIA., in anul, asocierea de firme formata dina castigat un contract de peste 2,65 milioane euro fara TVA pentru serviciile de dezvoltare ale acestui sistem.A urmat apoi un acord cadru in perioada 2009-2012 in baza caruia s-au platit peste 15,8 milioane euro pe servicii dezvoltare ITsi 6,57 milioane euro pentru mentenanta IT - contract castigat de asocierea de firme formata dinIn anul 2012 a mai fost atribuit un contract de peste 1,17 milioane euro pentru servicii de dezvoltare IT catreIn cele din urma, un acord cadru pentru perioada 2014-2017 a fost castigat de asocierea de firme formata din, contract care a insemnat 42,5 milioane euro pentru servicii de dezvoltare IT si 12,9 milioane euro pe servicii de mentenanta.