Vodafone va inchide, incepand din 1 decembrie 2017, serviciul M-Pesa de transfer de bani si plati cu telefonul mobil/Romania a fost prima piata din Europa in care Vofafone a introdus acest serviciu

"Va informam ca serviciul M-Pesa nu va mai fi disponibil incepand din 1 decembrie 2017. Soldul contului dvs. va putea fi folosit pana in 30 noiembrie 2017, inclusiv, pentru urmatoarele operatiuni: retrageri de numerar; plata facturii Vodafone si reincarcarea cartelei Vodafone. Toate operatiunile sunt gratuite.

Incepand din 1 decembrie 2017, singura operatiune care va ramane disponibila va fi retragerea de numerar. Aceasta va putea fi facuta doar in magazinele Vodafone din lista publicata pe www.vodafone.ro si va fi gratuita. Mai multe informatii despre aceste modificari puteti gasi aici.", se arata pe site-ul Vodafone dedicat serviciului M-Pesa.

"In urma unei evaluari detaliate a evolutiei serviciului M-Pesa, Vodafone Romania a decis sa sisteze acest serviciu in 1 decembrie 2017. Ne-am contactat clientii pentru a le face cunoscuta aceasta schimbare, punandu-le la dispozitie informatii suplimentare referitorare la procesul de sistare. Clientii M-Pesa nu au niciun motiv de ingrijorare, deoarece fondurile lor raman in siguranta, usor de accesat, pentru a fi utilizate in diverse operatiuni sau retrase, in functie de ceea ce doresc."

retragere de numerar

plata facturi Vodafone

reincarcare conturi de cartele preplatite Vodafone sau transfer catre un alt client M-Pesa.



Romania, prima piata din Europa in care Vodafone a introdus M-Pesa

Compania are pe site-ul propriu o pagina dedicata cu raspunsuri la intrebarile frecvente legate de sistarea acestui serviciu, in care, printre altele, precizeaza ca:"Operatiunile se vor sista treptat, in cadrul unui proces derulat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, aplicabile emitentilor de moneda electronica.Mai intii, vor fi sistate operatiunile de inregistrare si activare a serviciului, precum si cele de alimentare de cont. Ulterior, se vor sista operatiunile de plata a facturilor, incarcare a cartelelor preplatite, de transfer de bani si retragere de numerar. Pana in data de 30 noiembrie 2017, puteti face urmatoarele operatiuni:Incepand cu data de 1 decembrie, data sistarii serviciului, va rugam sa sunati la relatii clienti Vodafone *222 sau sa va adresati magazinelor proprii Vodafone pentru retragerea fondurilor ramase neutilizate.", prin care clientii operatorului pot trimite si primi bani sau face plati cu orice tip de telefon mobil, fara a avea nevoie de un cont bancar sau o conexiune de internet. Romania a fost prima tara europeana in care serviciul M-Pesa a fost lansat si cea de-a 10-a la nivel mondial., anul trecut, Vodafone Romania M-Payments, firma creata pentru gestionarea acestui serviciu, a avut o pierdere neta de 11,7 milioane lei, la o cifra de afaceri de 600.243 lei. Compania avea 37 de angajati. Spre comparatie, in 2015, firma a avut o pierdere neta de 16,8 milioane lei, o cifra de afaceri de 375.577 lei si 45 de angajati.