Consiliul Concurentei a autorizat preluarea unor active UPC Romania de catre Huawei Technologies

"Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al compatibilitatii acesteia cu un mediu concurential normal, in conformitate cu reglementarile in domeniu, si a constatat ca activitatile companiilor nu se suprapun in Romania. Ca urmare, operatiunea nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei", se arata in comunicat.Huawei Technologies SRL are ca obiectiv principal de activitate comertul de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii. Huawei furnizeaza in Romania echipamente/servicii asociate atat retelelor publice si private de telecomunicatii cu acces la punct fix, cat si celor cu acces la puncte mobile, precum si terminale mobile - telefoane mobile, tablete, ceasuri inteligente.UPC Romania ofera servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, sevicii de internet in banda larga, precum si servicii de telefonie la punct fix.Decizia Consiliului Concurentei va fi publicata pe site-ul institutiei dupa ce vor fi eliminate informatiile cu caracter confidential.