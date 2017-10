Reteaua de fibra optica NetCity din Bucuresti: Furnizorii de internet cer arbitrului telecom sa stabileasca responsabili si sanctiuni pentru un acces nediscriminatoriu la retea

"In data de 9 octombrie 2017 Asociatia Interlan a solicitat oficial Presedintelui ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) emiterea Deciziei prevazuta la art. 47 din legea 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, prin care sa se stabileasca persoanele responsabile cu implementarea Avizului emis de ANCOM in data de 30 mai 2013, termenul pana la care acest aviz trebuie implementat, obligarea persoanelor responsabile de implementarea Avizului la modificarea contractelor incheiate intre Netcity Telecom si furnizorii de retele de comunicatii electronice, precum si sanctiunile care vor fi aplicate in cazul refuzului implementarii Avizului.

Avizul emis de ANCOM la data de 30 mai 2013 privind conditiile tehnice si economice prin care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice nu este pus in aplicare nici pana in prezent desi anterior emiterea acestuia a fost solicitata in mod expres de catre autoritatile locale ale Municipiului Bucuresti in anul 2012 in conformitate cu prevederile legale, atat reprezentantii autoritatilor locale cat si concesionarul Netcity Telecom refuzand ulterior implementarea acestuia.

Prin Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice a fost stabilita in sarcina ANCOM atat obligatia cat si prerogativa de a stabili prin decizie a Presedintelui ANCOM persoanele responsabile cu implementarea precum si sanctiunile aplicabile in cazul neimplementarii voluntare in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noii legi a Avizelor emise de ANCOM in baza Legii nr. 154/2012."

UPDATE

"Consiliul Concurentei a fost obligat in instanta sa demareze aceasta investigatie, dupa ce a refuzat initial plangerea facuta in martie 2015 de iNes Group. iNes Group se judeca si cu NetCity Telecom, de la care solicita daune de peste 1 milion de euro pentru perceperea unor tarife arbitrare, nejustificat de mari, si a clauzelor abuzive. iNES Group solicita, avand in vedere pozitia de monopol a Netcity Telecom, reglementarea tuturor tarifelor practicate, pe baza de costuri si eliminarea clauzelor abuzive din contractele existente. iNes Group sustine realizarea proiectului NetCity insa la tarife corecte pentru furnizorii de internet".

Primaria Municipiului Bucuresti si Netcity Telecom si-au propus ca lucrarile la reteaua edilitara de fibra optica, finantata exclusiv de Netcity din fonduri private, sa continue intr-un ritm sustinut in 2017 si in anii urmatori, a anuntat luni NetCity Telecom, operatorul retelei subterane de fibra optica. Compania estimeaza ca pana in 2020 investitia privata va creste cu peste 30 milioane de euro, depasind la acel moment 70 milioane de euro, lungimea retelei urmand sa se dubleze la peste 1800 de kilometri, iar veniturile Primariei Bucuresti incasate din redevnta platita de NetCity telecom vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an.Curtea de Apel Bucuresti a respins la data de 26 septembrie 2013 pe motiv ca sunt neintemeiate cererile Primariei Bucuresti si ale NetCity Telecom de a suspenda si anula avizul dat de autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) asupra proiectului NetCity, care a cerut implementarea unor masuri pentru a indeparta cerintele discriminatorii din prezent. Impotriva deciziei Curtii de Apel se putea face recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In luna august 2013, oficialii NetCity Telecom au declarat pentru HotNews.ro ca investitiile in infrastructura Netcity au fost oprite pana la finalizarea in justitie a acestui proces.De asemenea, Consiliul Concurentei a deschis anul trecut o investigatie impotriva Netcity Telecom pentru un posibil abuz de pozitie dominanta, dar abia dupa ce a fost obligat in instanta sa faca acest lucru.In aceasta privinta,, declara in luna mai 2016 urmatoarele pentru HotNews.ro:Intre timp, in vara anului trecut, Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, a cumparat Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu.Intr-un document publicat in data de 9 ianuarie 2017 in Monitorul Oficial se arata ca actionarii Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, au decis in 9 decembrie 2016 sa contracteze de la BCR si BRD trei facilitati de credit in valoare maxima totala de 36 de milioane de euro pentru finantarea unor datorii si a achizitiei Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu.