Proiectul RO-NET de 85 milioane de euro pentru informatizarea zonelor sarace din Romania, in atentia procurorilor DIICOT

NOTA: Proiectul RO-Net a fost demarat 2013 de Dan Nica, pe atunci ministru al Comunicatiilor, care in prezent este urmarit penal in dosarul Microsoft II. Reteaua este implementata in prezent, in urma castigarii unei licitatii, de catre un consortiu condus de Telekom Romania, din care a facut parte pana in aprilie 2015 si Avitech Co, una dintre firmele care ar fi controlate de Sebastian Ghita, si el urmarit penal.

"Lucrarile din cadrul proiectului RO-NET au fost finalizate intr-un numar de 361 localitati. MCSI a finalizat receptia in teritoriu, conform prevederilor HG 273 si HG 51 pentru un numar de 150 localitati.

Nu exista corectii financiare aplicate proiectului RO-NET. In raport cu angajamentele asumate fata de CE, proiectul se deruleaza conform calendarului aprobat prin fazarea proiectului, implementarea acestui proiect fiind eligibila in cadrul exercitiului financiar 2014-2020.

Pana in prezent s-au platit 62.639 mii de lei din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) si 30.180 mii de lei din bugetul de stat.

Termenul estimat de finalizare a proiectului RO-NET este sfarsitul lunii august 2018."

Un deputat PNL sustinea, in martie 2015, intr-o interpelare catre premierul Victor Ponta si Sorin Grindeanu, ca unele firme care participa la proiectul RO-NET ar fi controlate de Sebastian Ghita

Ce prevede proiectul RO-NET

Ro-Net este un proiect major in valoare de peste 377,8 milioane lei (TVA inclus) - peste 85,5 milioane euro - finantat prin fonduri structurale europene, prin care ar trebui creata o infrastrutura de internet de mare viteza in 783 de localitati rurale din zone dezavantajate din tara, unde nu a existat pana acum un interes comercial de introducere a comunicatiilor electronice.pe atunci ministru al Comunicatiilor, care in prezent este urmarit penal in dosarul Microsoft II., licitatie castigata de asocierea formata dincu o oferta financiara de peste 1,88 milioane lei, apoi a fost lansata licitatia pentru managementul proiectului, unde castigatoare a fost desemnata asocierea formata decu o oferta financiara de 901.716 lei.a fost demarata in luna noiembrie a anului 2013 si castigata in vara anului 2014 de catre licitatiei castigate anul trecut, de catre grupul de firme, avand ca tert sustinator furnizorul chinez de echipamente telecomiar ca subcontractori peDe notat faptul ca, deputatul PNL Mircea Cazan, sustinea in luna martie 2015, intr-o interpelare catre premierul Victor Ponta si catre Ministrul Comunicatiilor de la acea vreme, Sorin Grindeanu, faptul cacare isi propune sa dezvolte retele de infrastructura backhaul (de distributie), care sa ofere servicii en gros de banda larga in zonele rurale din Romania care nu sunt deservite pana in prezent si unde nu exista planuri de acoperire stabilite pentru viitor (..) avand in vedere obligatiile statului roman asumate fata de institutiile comunitare incidente realizarii proiectului susmentionat, va solicit sa clarificati urmatoarele aspecte survenite in derularea corespunzatoare a acestei investitii majore si de interes national pentru tara noastra, astfel:a fost declarata castigatoare, in decembrie 2012, asocierea formata dintrecu o oferta financiara de 1.881.040,00 lei. Interesant este ca asocierea s-a realizat intre firmele nominalizate dar controlate de avocatul Bostina Doru (prin firmele BOSTINA & ASSOCIATES LIMITED si AGN NETWORK LIMITED, ambele cu sediul social in Cipru), respectiv de numitulPloiesti, alaturi de bine cunoscutul, caruia i-a cedat in anul 2006 cota sa de actiuni detinute ca urmare a retragerii sale fara nicio pretentie din societate incepand cu data de 01.01.2006.Oare in aceasta licitatie cum s-au intrepatruns interesele celor doua persoane renumite mentionate mai sus, implicate actualmente in diverse etape ale unor proceduri judiciare;au fost desemnate, in anul 2012, drept castigatoare firmele AEGO BUSINESS CONSULTING srl si EUROPEAN FUNDS INVEST SRL pentru 901.716 lei (1,12 milioane lei cu TVA inclusa) pentru 40 de luni. Din nou putem constata ca, cum ar fi cetateanul BALBAIE CALINESCU CRISTIAN GEORGE, administrator in AEGO, dar si asociat in firma BIZ-SMART SRL - Ploiesti, firma care la randul sau este actionara in AEGO, cu cota de participare 99%, respectiv. Mai mult, BALBAIE CALINESCU CRISTIAN GEORGE este actionar si in firma NECC Telecom Romania SA - Bucuresti care, doar cu totul 'intamplator' are afaceri cu firma- Ilfov (firma controlata indirect, prin persoane () sau intermediul unor firme off-shore, tot de catre deputatul Ghita Sebastian), actualmente aflata in atentia organelor de urmarire penala pentru posibile infractiuni de coruptie si nereguli aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene in cadrul altor proiecte derulate de catre alte institutii de interes public ale statului roman; (..)", sustinea deputatul PNL.si ca 'referitor la intentia SC AVITECH Co SRL de a se retrage din calitatea de subcontractor,Ministerul pentru Societatea Informationala a fost informat de Telekom Romania la data de 02.04.2015 asupra solicitarii formulate de AVITECH de a renunta la calitatea de subcontractor.'Potrivit contractului, Ministerul Comunicatiilor a concesionat companiilor castigatoare dreptul de utilizare a infrastructurii construite, pentru o perioada de 18 ani. In acest interval, cele doua companii vor asigura, de asemenea operarea si mentenanta infrastucturii. Infrastuctura va ramane in proprietate publica si va fi disponibila la nivel wholesale pentru orice operator interesat sa furnizeze servicii de internet broadband pentru utilizatorii finali.RO-NET va acoperi 783 din cele 2.268 de localitati identificate in urma unui studiu de fezabilitate ca 'zone albe', cu esec de piata, in care operatorii nu aveau planuri sa investeasca. Proiectul va contribui la reducerea decalajului digital dintre zonele urban si rural, aducand internetul in banda larga mai aproape de aproximativ 130.000 de gospodarii cu circa 400.000 de locuitori, in jur de 8.500 de intreprinderi si 2.800 de institutii publice. Noua retea de distributie va avea aproximativ 4843 km.