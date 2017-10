Lucrarile la reteaua de fibra optica NetCity au fost reluate: Se estimeaza ca pana in 2020 reteaua se va dubla la peste 1800 kilometri, iar Primaria va incasa venituri anuale de peste doua milioane euro

"Reprezentantii Primariei Capitalei si ai Netcity Telecom au agreat la inceputul acestei veri necesitatea extinderii retelei cu circa 150 km de retea in 2017, fiind prioritizate zonele cu risc crescut de accidente din cauza situatiei improprii a cablurilor aeriene de telecomunicatii. Astfel, Netcity a lansat in executie inca din luna iulie noi tronsoane de retea, iar lucrarile aflate in desfasurare vor continua si in luna octombrie respectiv noiembrie. Celor 350 km de extindere a retelei deja proiectati in 2017 li se vor adauga alti 400 km de retea pentru care etapa tehnologica de proiectare este estimata a se finaliza in luna martie 2018.

necesitatea extinderii retelei cu circa 150 km de retea in 2017, fiind prioritizate zonele cu risc crescut de accidente din cauza situatiei improprii a cablurilor aeriene de telecomunicatii. Astfel, Netcity a lansat in executie inca din luna iulie noi tronsoane de retea, iar lucrarile aflate in desfasurare vor continua si in luna octombrie respectiv noiembrie. Netcity estimeaza ca investitiile realizate pana in 2020 vor duce la dublarea veniturilor rezultate din redeventa platita de concesionarul Netcity Telecom catre bugetul Primariei Municipiului Bucuresti, venituri ce vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an.

vor duce la dublarea veniturilor rezultate din redeventa platita de concesionarul Netcity Telecom venituri ce vor ajunge la Extinderea retelei va creste numarul de strazi pentru care cablurile aeriene de telecomunicatii vor fi migrate in subteran, migrare care va contribui la imbunatatirea aspectului urban si reducerea riscurilor de accidente cauzate de amplasarea ilegala si haotica a cablurilor pe stalpi, in copaci sau intre cladiri. De asemenea, investitia in reteaua Netcity va asigura cresterea calitatii serviciilor de telecomunicatii, a concurentei intre operatorii de servicii telecom si a redeventei incasate de catre municipalitate, asigurand totodata suportul de infrastructura pentru serviciile de tip Smart City.

In completare la lucrarile aflate in curs de finalizare din zona Primaverii - Dorobanti - Kiseleff, noi zone cu situatii critice au fost identificate pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe artere cu numeroase retele aeriene cazute pe trotuare sau masini, amplasate pe stalpi improvizati sau in pericol de prabusire, rezultand astfel noi lucrari ce au fost planificate pentru acest an in perimetrul cartierelor Ghencea, Crangasi, Giulesti, Calea Calarasi si Mircea Vulcanescu. Traficul auto nu va fi deviat sau perturbat. Netcity ia toate masurile posibile pentru ca accesul pietonal sa fie cat mai putin afectat si face apel la intelegerea locuitorilor pentru eventuale neplaceri cauzate de lucrarile de constructie a retelei.

noi zone cu situatii critice au fost identificate pe traseele mijloacelor de transport in comun, pe artere cu numeroase retele aeriene cazute pe trotuare sau masini, amplasate pe stalpi improvizati sau in pericol de prabusire, rezultand astfel noi lucrari ce au fost planificate pentru acest an Traficul auto nu va fi deviat sau perturbat. Netcity ia toate masurile posibile pentru ca accesul pietonal sa fie cat mai putin afectat si face apel la intelegerea locuitorilor pentru eventuale neplaceri cauzate de lucrarile de constructie a retelei. Netcity Telecom este operatorul retelei 'Netcity', fiind responsabil cu proiectarea, realizarea si operarea acesteia, in baza unui contract de concesiune semnat in anul 2008 cu Primaria Municipiului Bucuresti pentru o perioada de 49 de ani. Reteaua-suport de infrastructura pentru fibra optica are in prezent o lungime de aproximativ 900 km, fiind pusa la dispozitia operatorilor de telecomunicatii care ofera servicii pe teritoriul Municipiului Bucuresti."

Pentru detalii citeste: Curtea de Apel a dat castig de cauza ANCOM in disputa cu Primaria Bucuresti si NetCity Telecom cu privire la reteaua subterana de fibra optica NetCity

Primaria Municipiului Bucuresti si Netcity Telecom si-au propus ca lucrarile la reteaua edilitara de fibra optica, finantata exclusiv de Netcity din fonduri private, sa continue intr-un ritm sustinut in 2017 si in anii urmatori, a anuntat luni NetCity Telecom, operatorul retelei subterane de fibra optica. Compania estimeaza ca pana in 2020 investitia privata va creste cu peste 30 milioane de euro, depasind la acel moment 70 milioane de euro, lungimea retelei urmand sa se dubleze la peste 1800 de kilometri, iar veniturile Primariei Bucuresti incasate din redevnta platita de NetCity telecom vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an., arbitrul telecom a emis un aviz conform cu privire la NetCity, in care atentiona asupra neregulilor contractuale de acces la reteua NetCity si cerea modificarea acestora, aviz contestat ulterior in instanta de NetCity si de Primaria Bucuresti., oficialii NetCity Telecom au declarat pentru HotNews.ro ca investitiile in infrastructura Netcity au fost oprite pana la finalizarea in justitie a acestui proces.Curtea de Apel Bucuresti a respins la data de 26 septembrie 2013 pe motiv ca sunt neintemeiate cererile Primariei Bucuresti si ale NetCity Telecom de a suspenda si anula avizul dat de autoritatea de reglementare in comunicatii (ANCOM) asupra proiectului NetCity, care a cerut implementarea unor masuri pentru a indeparta cerintele discriminatorii din prezent. Impotriva deciziei Curtii de Apel se putea face recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.



Furnizorii mici si mijlocii de internet, membri ai asociatiei Interlan, au cerut in aceasta luna Arbitrului telecom (ANCOM) sa emita, potrivit obligatiilor legale, decizia privind responsabilii si sanctiunile in cazul neimplementarii modificarilor contractuale a conditiilor de acces a furnizorilor de internet la reteaua NetCity.





Pentru detalii citeste: Reteaua de fibra optica NetCity din Bucuresti: Furnizorii de internet cer arbitrului telecom sa stabileasca responsabili si sanctiuni pentru un acces nediscriminatoriu la retea



Consiliul Concurentei a deschis anul trecut o investigatie impotriva Netcity Telecom pentru un posibil abuz de pozitie dominanta



De asemenea, Consiliul Concurentei a deschis anul trecut o investigatie impotriva Netcity Telecom pentru un posibil abuz de pozitie dominanta, dar abia dupa ce a fost obligat in instanta sa faca acest lucru.



In aceasta privinta, Iosif Szavuj, Director Executiv al iNes Group, declara in luna mai 2016 urmatoarele pentru HotNews.ro:





"Consiliul Concurentei a fost obligat in instanta sa demareze aceasta investigatie, dupa ce a refuzat initial plangerea facuta in martie 2015 de iNes Group. iNes Group se judeca si cu NetCity Telecom, de la care solicita daune de peste 1 milion de euro pentru perceperea unor tarife arbitrare, nejustificat de mari, si a clauzelor abuzive. iNES Group solicita, avand in vedere pozitia de monopol a Netcity Telecom, reglementarea tuturor tarifelor practicate, pe baza de costuri si eliminarea clauzelor abuzive din contractele existente. iNes Group sustine realizarea proiectului NetCity insa la tarife corecte pentru furnizorii de internet".

Pentru detalii citeste: Detaliile achizitiei NetCity in Monitorul Oficial: Actionarii Direct One au decis sa imprumute 36 milioane de euro de la BCR si BRD pentru a finanta tranzactia si alte datorii

Intre timp, in vara anului trecut, Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, a cumparat Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu.Intr-un document publicat in data de 9 ianuarie 2017 in Monitorul Oficial se arata ca actionarii Direct One, companie controlata de antreprenorii romani Teofil Muresan si Simion Muresan, au decis in 9 decembrie 2016 sa contracteze de la BCR si BRD trei facilitati de credit in valoare maxima totala de 36 de milioane de euro pentru finantarea unor datorii si a achizitiei Netcity Telecom, operatorul retelei subterane pentru fibra optica a Municipiului Bucuresti, de la grupul UTI, controlat de Tiberiu Urdareanu.