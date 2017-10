Telekom lanseaza servicii bancare pe piata din Romania, in parteneriat cu Alior Bank, una dintre cele mai mari banci din Polonia

"Ne asteptam sa ajungem la cateva sute de mii de clienti in urmatorii ani. Momentan nu ne uitam la piata de fuziuni si achizitii din sectorul bancar din Romania, a declarat Celina Waleśkiewicz, Deputy CEO Alior Bank.

Serviciile vor fi lansate gradual, incepand cu doi piloni moderni si usor de folosit - operatiuni zilnice bancare (primare) si o noua solutie pe piata romaneasca, platforma de Schimb Valutar Online.

si clientii isi pot deschide conturi curente in RON, EUR, USD si GBP , pot atasa carduri de debit acestor conturi si pot beneficia de acces 24/7 la fonduri, prin intermediul solutiilor de internet si mobile banking.

, pot atasa carduri de debit acestor conturi si pot beneficia de acces 24/7 la fonduri, prin intermediul solutiilor de internet si mobile banking. Contul curent poate fi solicitat online, pe www.telekombanking.ro, fie direct prin aplicatia pentru mobil sau vizitand unul dintre magazinele Telekom si Germanos. Totodata, procesul initiat online de deschidere a unui cont poate fi finalizat prin transmiterea gratuita prin curier a documentelor necesare deschiderii contului. Tot prin curier, si tot gratuit, banca poate livra cardurile de debit. Unicitatea deschiderii unui cont in magazin consta in faptul ca solicitantul primeste cardul pe loc si il poate utiliza imediat, dupa semnarea unui acord.

pe www.telekombanking.ro, fie direct prin aplicatia pentru mobil sau vizitand unul dintre magazinele Telekom si Germanos. Totodata, procesul initiat online de deschidere a unui cont poate fi finalizat prin Tot prin curier, si tot gratuit, banca poate livra cardurile de debit. Unicitatea deschiderii unui cont in magazin consta in faptul ca solicitantul primeste cardul pe loc si il poate utiliza imediat, dupa semnarea unui acord. clientii care isi deschid un cont curent pot beneficia, timp de trei ani, de retrageri gratuite de la orice bancomat, in tara si in strainatate, si de transferuri in lei gratuite, la orice banca din Romania, prin intermediul serviciilor online de internet si mobile banking.

prin platforma de Schimb Valutar Online clientii beneficiaza de un curs de schimb valutar avantajos, pentru zece valute, actualizat in timp real, la un interval de maxim 10 secunde (in timpul zilelor lucratoare). De asemenea, clientii pot stabili in detaliu conditiile in care vor sa efectueze schimburile valutare - de ex., isi pot seta data si ora la care doresc sa efectueze schimbul valutar si nivelul cursului de schimb la care doresc sa se efectueze tranzactia. Nu in ultimul rand, optiunea 'Pay later' (Plateste mai tarziu) ii permite clientului sa efectueze schimburi valutare fara sa aiba intreaga suma disponibila. Este necesar sa detina cel putin 5% din suma tranzactionata, urmand ca in maxim doua zile lucratoare sa asigure diferenta necesara pentru finalizarea tranzactiei.



clientii beneficiaza de la un interval de maxim 10 secunde (in timpul zilelor lucratoare). De asemenea, clientii pot stabili in detaliu conditiile in care vor sa efectueze schimburile valutare - de ex., isi pot seta data si ora la care doresc sa efectueze schimbul valutar si nivelul cursului de schimb la care doresc sa se efectueze tranzactia. Nu in ultimul rand, optiunea 'Pay later' (Plateste mai tarziu) ii permite clientului sa efectueze schimburi valutare fara sa aiba intreaga suma disponibila. Este necesar sa detina cel putin 5% din suma tranzactionata, urmand ca in maxim doua zile lucratoare sa asigure diferenta necesara pentru finalizarea tranzactiei. Aplicatia de mobil (disponibila in AppStore): este o solutie care se concentreaza pe o abordare de tip omnichannel, reprezentand o integrare deplina a aplicatiei mobile si a platformei de internet banking. Odata cu lansarea platformei Internet Banking, la inceputul lunii noiembrie, clientii vor obtine o experienta unica, regasind integrate complet si coerent toate informatiile despre produsele si serviciile folosite de ei.

este o solutie care se concentreaza pe o abordare de tip omnichannel, reprezentand o integrare deplina a aplicatiei mobile si a platformei de internet banking. clientii vor obtine o experienta unica, regasind integrate complet si coerent toate informatiile despre produsele si serviciile folosite de ei. Aplicatia ofera o gama larga de functionalitati , inclusiv transferuri catre alte conturi, folosind coduri QR sau functia NFC; vizualizarea ultimelor trei tranzactii fara a fi autentificat, plati P2P etc. Exista, de asemenea, posibilitatea de a deschide alte conturi curente, in lei sau valuta, direct din aplicatia Mobile Banking, de a solicita carduri de debit sau de a crea depozite la termen sau conturi de economii.

, inclusiv Prin intermediul conceptului bancar Shop-in-Shop corner, introdus in magazine selectate Telekom si Germanos, vor fi oferite servicii bancare suplimentare, inclusiv produse de creditare. Reteaua Shop-in-Shop va fi extinsa sistematic pe durata urmatorului an, tintindu-se un numar de 120 de magazine in care sa fie introdus acest concept.

Reteaua Shop-in-Shop va fi extinsa sistematic pe durata urmatorului an, tintindu-se un numar de 120 de magazine in care sa fie introdus acest concept. Pe viitor, oferta Telekom Banking va fi completata cu servicii de finantare a dispozitivelor din oferta Telekom Romania, dar si cu servicii de tip credite de nevoi personale fara garantii si facilitatea overdraft. Serviciile bancare sunt oferite de Alior Bank SA Varsovia - Sucursala Bucuresti.





Alior Bank este una dintre cele mai dinamice banci din Polonia. Cu active de 61,8 miliarde PLN la sfarsitul lunii iunie 2017, este cea de-a 9-a cea mai mare banca din Polonia din punct de vedere al activelor. Alior Bank asigura servicii pentru aproape 4 milioane de clienți, inclusiv peste 180 de mii de companii. Din 2014 Alior Bank SA face parte din indicele WIG20 care include cele mai mari si mai lichide companii listate la Bursa din Varsovia.



Grupul de firme Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) au raportat in primele trei luni din acest an venituri cumulate de peste 229,8 milioane euro, in scadere cu 1,5% fata de perioada similara a anului trecut, arata datele grupului elen OTE. Fostul Romtelecom a pierdut clienti pe zona de telefonie fixa (-2,5%, pana la 2,12 milioane linii de telefonie) si pe internet (-1,3%, 1,17 milioane abonati), inregistrand o crestere usoara pe TV (+0,6%, pana la 1,45 milioane abonati) si o crestere puternica pe zona serviciilor convergente fix-mobil (+47,4%, peste 398.000 abonati). Fostul Cosmote a raportat o scadere de 11,2% a numarului de clienti, ajungand la 5,02 milioane utilizatori.