​VIDEO Seful arbitrului telecom, Adrian Dita, audiat din nou in Parlament: Cum i-a suparat Dita pe parlamentari si de ce nu au putut vota acestia raportul demiterii sale

"Asa cum este legea este imposibila revocarea. Nu vorbim de salarii compensatorii, vorbim de o imposibilitate a revocarii, lucru pe care si l-a dorit enorm dna Reding (n.a Viviane Reding, fost Comisar European) si a insistat si ni l-a bagat pe gat atunci cand era Comisar European. Problema este ca prima data trebuie obligatoriu adaugat la punctul 5 la art 11 posibilitatea simetrica, normala de revocare din partea celui care numeste. Pana atunci orice raport am face noi si l-am duce in Plen este neconform cu legea si ne-ar face rau. Sfatul meu este sa tinem lucrurile in loc in randul Comisiei pana vom avea modificarea certa, definitiva si publicata in Monitorul Oficial, in lege privind procedura de revocare. Dupa aceea lucrurile se vor petrece in timp foarte scurt", a declarat marti Varujan Pambuccian, deputat al minoritatilor si membru in Comisia IT din Camera Deputatilor.

"As vrea sa intaresc ce spune domnul deputat Pambuccian. Noi cand facem un raport al Comisiei prin care propunem revocarea, trebuie sa ne referim si la articolul din lege in baza caruia propunem aceasta masura. Ori pentru ca nu exista un articol de lege care sa-ti permita revocarea nu poti astazi sa iei aceasta decizie. Este simplu. Ca atare haideti sa tinem lucrurile asa. Saptamana viitoare suntem sesizati (n.a pe marginea proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei 33/2017) in Comisia Economica de la Senat si vom face raport. Mai stam doua-trei saptamani, dar haideti sa avem forma legala ca altfel ne facem de ras. Sigur suntem suparati, nu ne place activitatea domnului Dita, dar nu-l putem demite doar pentru ca nu ne place noua ci trebuie sa avem si baza legala.", a declarat Daniel Zamfir (PNL), presedinte al Comisiei Economice din Senat.

Audieri tensionate marti dupa amiaza in Comisiile de specialitate din Parlament, unde Adrian Dita, presedintele ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro, a trebuit din nou sa-si motiveze decizia de reorganizare fulger a acestei autoritati, la cateva luni de la numirea in functie de catre Guvernul Grindeanu. "Domnule (n.a Adrian Dita), dar nu va suparati! ANCOM-ul este sub control parlamentar, nu Parlamentul sub controlul ANCOM-ului! Va rog sa respectati aceste Comisii!", i-a spus raspicat Varujan Pambuccian, deputat al minoritatilor si membru in Comisia IT din Camera Deputatilor, suparat ca acesta evita sa raspunda la intrebari.Adrian Dita, presedintele arbitrului telecom (ANCOM), autoritate care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a telecomunicatiilor, a fost audiat din nou marti dupa-amiza in Comisiile de specialitate din Parlament in legatura cu reorganizarea fulger facuta de acesta, concedierea mai multor experti cu zeci de ani de experienta in telecomunicatii si detasarea in ANCOM a unor angajati de la Posta sau SNR, companii reglementate chiar de catre ANCOM. Comisiile au avut cvorum fiind prezenti inclusiv senatori si deputati de la Guvernarea PSD-ALDE.Adrian Dita a mai fost audiat in aceste Comisii in data de 27 septembrie, cand Daniel Zamfir (PNL), presedintele Comisiei Economice din Senat si Catalin Drula (USR), presedintele comisiei IT din Camera Deputatilor i-au cerut demisia pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii, prin reorganizarea fulger demarata in primele trei saptamani de cand a preluat conducerea institutiei. Autoritatea va plati salarii compensatorii in valoare de 1,5 milioane lei catre cinci angajati carora li s-au desfacut contractele de munca pentru ca nu au acceptat posturile propuse de Adrian Dita pentru a ramane in institutie. Parlamentarii PSD au lipsit insa atunci de la audierea lui Adrian Dita, numit la conducerea ANCOM, in Guvernul Grindeanu.Culmea este ca doi dintre expertii concediati de Adrian Dita, respectiv Bogdan Iana si Eduard Lovin, au fost propusi de Guvernul Tudose sa preia functiile de vicepresedinti ai ANCOM, iar miercuri, 11 octombrie, Plenul Parlamentului i-a validat in functii. Mai mult, Liviu Dragnea a spus in Plenul Parlamentului ca nu respinge propunerea de demitere a lui Adrian Dita de la conducerea ANCOM, dar ca asteapta raport de la Comisiile de Specialitate din Parlament.Prin urmare, Comisiile de specialitate din Parlament s-au reunit marti, 17 octombrie, a existat cvorum, si desi toti parlamentarii prezenti s-au aratat nemultumiti de masurile luate de Adrian Dita la sefia ANCOM (a se vedea cele doua clipuri video inserate in articol) au ajuns la concluzia ca nu pot sa-l demita prin respingerea raportului de activitate prezentat de acesta. Motivul? Nu exista baza legala.Propunerea lui Varujan Pambuccian a fost sustinuta si de Daniel Zamfir (PNL), presedinte al Comisiei Economice din Senat, care a precizat ca lucrurile se pot rezolva intr-adevar prin amendamente la proiectul de lege al Ordonantei 33/2017 (cea prin care presedintele Iohannis a fost inlaturat din procedura de numire a conducerii ANCOM), proiect care a fost adoptat tacit de Camera Deputatilor, iar acum se afla in Senat, care este si Camera decizionala.



Convocat in luna iunie la Comisia de IT din Parlament pentru a oferi explicatii, Adrian Dita nu s-a prezentat, invocand, ulterior, existenta unei probleme medicale ('o sinuzita acuta', conform unui interviu acordat Agerpres - singura interactiune a noului presedinte cu presa de la instalarea in functie.), scrie miercuri ZF.







Cine este Adrian Dita si cum a ajuns presedinte al autoritatii care reglementeaza piata de 4 miliarde de euro a telecomunicatiilor

Adrian Dita, presedinte ANCOM Foto: ANCOM

Cine este Adrian Dita si cum a ajuns acesta sa conduca ANCOM? Dupa ce Guvernul Grindeanu l-a eliminat pe presedintele Iohannis din procedura numirii conducerii ANCOM, fara a avea avizul Consiliului Legislativ, Parlamentul l-a numit in functia de presedinte al acestei autoritati de reglementare pe Adrian Dita, cel care anterior acestei numiri ocupa functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Potrivit ZF , Adrian Dita este fostul sot al Ancai Alexandrescu - fost consilier al premierului PSD Adrian Nastase si cel mai influent consilier al fostului premier PSD Victor Ponta.La o luna de la numirea sa, fara nicio comunicare publica, Adrian Dita a emis joi, 8 iunie, o decizie fulger in care a restructurat toata institutia. Mai mult, din grupul PSD s-a avansat spre dezbatere in Parlament un amendament care viza majorarea salariului lunar net al presedintelui ANCOM de la circa 1.000 de euro in prezent la aproape 10.000 de euro.



Ce i-au scris liberalii presedintelui Comisiei Europene, dupa eliminarea lui Iohannis din procedura numirii conducerii arbitrului telecom



Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.



De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai, ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.



Dupa cateva zile, conducerea PNL a transmis o scrisoare catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, in care atentionau ca: 'prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern."