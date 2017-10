Cei doi vicepresedinti ai arbitrului telecom vor sa renunte la litigiile cu institutia si sa returneze salariile compensatorii de 480.000 de lei

"Daca imi retrag unilateral actiunea in instanta, salariile compensatorii nu le mai pot da inapoi, ceea ce pentru institutie este o pierdere si nu mi se pare corect. Ca sa pot sa le dau inapoi, voi face o propunere ANCOM-ului, prin avocatul meu, de incheiere amiabila a procesului in instanta. Propunerea vizeaza sa anulam efectele concedierii, respectiv desfintarea postului pe care l-am ocupat si plata salariilor compensatorii. Ca sa fie anulate efectele deciziei, trebuie practic sa ne incadreze pe un post. Nu este o conditie, este o consecinta. Cele doua efecte sunt ombilical legate din punct de vedere juridic.", a declarat joi pentru HotNews.ro Bogdan Iana, vicepresedinte ANCOM.

"In legatura cu regimul incompatibilitatilor, vreau sa precizez ca nu ma aflu in nicio situatie de genul acesta. Ultimele declaratii de avere si interese au fost depuse la ANCOM in vara si urmeaza sa le reinoim luna aceasta. In prezent nu sunt membru al niciunui partid politic. In trecut, am fost membru PNL pana in prima parte a anului 2016, cand au renuntat la calitatea de membru chiar inainte de alegerile locale din acel an.", a mai precizat joi pentru HotNews.ro Eduard Lovin.

, a precizat ca a solicitat avocatilor sa trimita catre instanta si catre presedintele ANCOM o propunere de incheiere pe cale amiabila a procesului si a subliniat si el faptul ca pentru anularea efectelor deciziei trebuie sa existe o intelegere cu ANCOM pentru reincadrarea pe pozitii similare ca atributii si responsabilitati posturilor care au fost desfiintate.Daca ar fi reincadrati in cadrul institutiei pe posturi similare celor care au fost desfiintate, posturile ar ramane practic suspendate pe durata celor 6 ani cat este mandatul acestora in functiile de vicepresedinti., celalalt vicepresedinte al autoritatii, a declarat joi pentru HotNews.ro ca, in timpul Guvernului Grindeanu. Demisia sa este in prezent ceruta de toti parlamentarii, inclusiv cei ai PSD-ALDE, pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii prin reorganizarea fulger facuta de acesta, concedierea mai multor experti cu zeci de ani de experienta in telecomunicatii si detasarea in ANCOM a unor angajati de la Posta sau SNR, companii reglementate chiar de catre ANCOM.