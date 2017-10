Tehnologizarea Postei Romane mai are de asteptat: Licitatia de 8,6 milioane euro pentru achizitia de imprimante a fost anulata

imbunatatirii nivelului serviciilor si aplicatiilor IT si optimizarea gradului de utilizare a sistemelor informatice;

asigurarii unei utilizari eficiente a resurselor IT;

eliminarii cazurilor de indisponibilitate a serviciilor IT (defectiuni frecvente datorate vechimii echipamentelor actuale);

1. Pentru a nu restrictiona accesul la libera competitie a unor branduri de renume international va rugam sa acceptati echipamente care scaneaza in format JPEG, PDF si TIFF catre PC si scaneaza in format JPEG si PDF catre email si in retea.

2. Pentru a nu restrictiona accesul la libera competitie a unor branduri de renume international va rugam sa acceptati si echipamente care nu au functie de trasmitere a documentelor sau a faxurilor primite prin FTP.

3. Pentru a nu restrictiona accesul la libera competitie a unor branduri de renume international va rugam sa acceptati si echipamente care nu au functie de trasmitere a faxurilor primite catre e-mail."

Posta vrea sa lanseze o noua licitatie pentru cumpararea unor cititoare de cod de bare, precum si a altor echipamente

"- a aprobat si introducerea unor noi aplicatii informatice care vor permite functionarilor de la ghisee sa scrie mai putin in registre si din ce in ce mai mult pe calculator. Acestea faciliteaza munca oficiantilor si, in acelasi timp, reduc timpul de asteptare pentru clienti. Aplicatiile vor fi functionale in toate subunitatile postale informatizate, incepand cu 1 noiembrie.

- Totodata, Elena Petrascu a anuntat ca, la inceputul saptamanii viitoare, vor incepe procedurile pentru cumpararea unor cititoare de cod de bare, precum si a altor echipamente strict necesare in scopul eficientizarii intregului proces tehnologic, pentru a reduce timpii de prelucrare si pentru cresterea calitatii serviciilor.".

"Neconcordante cu privire la specificatiile tehnice elaborate de catre entitatea contractanta".In SEAP mai sunt publicatecarora Posta le-a raspuns: "Cerintele din caietul de sarcini raman neschimbate".Datele din SEAP mai arata de asemenea ca la licitatierespectiv:, conducerea interimara a Postei a anuntat cateva din masurile care se vor lua pentru redresarea companiei.Printre altele, compania spune ca:Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri, 27 septembrie 2017, un plan strategic de masuri, pe o perioada de 5 ani, care vizeaza redresarea Postei Romane. Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a explicat joi (28 septembrie) intr-un interviu pentru HotNews.ro cateva din principalele masuri avute in vedere in urmatoarea perioada si a transmis redactiei acest plan strategic de actiuni.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.