EXCLUSIV Adrian Dita, numit de Guvernarea PSD-ALDE, la sefia arbitrului telecom, si-a dat demisia

"Asa cum este legea este imposibila revocarea. Nu vorbim de salarii compensatorii, vorbim de o imposibilitate a revocarii, lucru pe care si l-a dorit enorm dna Reding (n.a Viviane Reding, fost Comisar European) si a insistat si ni l-a bagat pe gat atunci cand era Comisar European. Problema este ca prima data trebuie obligatoriu adaugat la punctul 5 la art 11 posibilitatea simetrica, normala de revocare din partea celui care numeste. Pana atunci orice raport am face noi si l-am duce in Plen este neconform cu legea si ne-ar face rau. Sfatul meu este sa tinem lucrurile in loc in randul Comisiei pana vom avea modificarea certa, definitiva si publicata in Monitorul Oficial, in lege privind procedura de revocare. Dupa aceea lucrurile se vor petrece in timp foarte scurt", a declarat marti Varujan Pambuccian, deputat al minoritatilor si membru in Comisia IT din Camera Deputatilor.

"Nici unul dintre cei trei membri ai conducerii ANCOM nu sunt membri de partid, dar ei nu ar fi ajuns aici daca nu ar fi avut sustinere politica", sustin surse din piata telecom care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

Adrian Dita, presedintele arbitrului telecom (ANCOM),, a fost audiat din nou marti dupa-amiza in Comisiile de specialitate din Parlament pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii la cateva saptamani de la numirea in functie de catre Guvernul Grindeanu. "Domnule (n.a Adrian Dita), dar nu va suparati! ANCOM-ul este sub control parlamentar, nu Parlamentul sub controlul ANCOM-ului! Va rog sa respectati aceste Comisii!", i-a spus raspicat Varujan Pambuccian, deputat al minoritatilor si membru in Comisia IT din Camera Deputatilor, suparat ca acesta evita sa raspunda la intrebari.Toti parlamentarii prezenti s-au aratat nemultumiti de masurile luate de Adrian Dita la sefia ANCOM (a se vedea clipul inserat in articol), darprezentat de acesta.Nu exista baza legala.Propunerea lui Varujan Pambuccian a fost sustinuta si de Daniel Zamfir (PNL), presedinte al Comisiei Economice din Senat, care a precizat ca, proiect care a fost adoptat tacit de Camera Deputatilor, iar acum(prin care presedintele Iohannis a fost eliminat din procedura conducerii ANCOM), "conducerea ANCOM este asigurata de un presedinte si 2 vicepresedinti, numiti pe baza propunerii Guvernului de catre cele doua camere ale Parlamentului, reunite in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti."Potrivit legii,). Sunt bani multi la salarizare, sunt salarii foarte mari, foarte multi bani pentru achizitiile de servicii si consultanta etc., sa nu fie perturbatii, ca de aceea platesc operatorii zeci de milioane de euro pe an. Este un sistem de statii de receptie care urmaresc emisiile radio, sa fie in parametri, sa nu fie perturbatii inclusiv cu tarile din jur.Si SRI are un sistem similar, iarpentru a verifica sa zicem daca sunt emisii clandestine sau transmisii de date care nu sunt legale etc. Sistemul ANCOM este peste cel al SRI pentru ca s-au si investit mai multi bani in decursul anilor. Interceptari si inregistrari nu se pot face, in mod legal, prin sistemul gestionat de ANCOM.Ministerul Comunicatiilor nu poate face nimic cu Orange, Vodafone, cu Telekom etc pentru ca sunt concurenti pe piata. Ministerul are SNR, are 46% din Telekom. ANCOM in schimb, care reglementeaza aceasta piata, are influenta directa si putere asupra marilor corporatii. Cand esti arbitru pe o piata ai influenta."Guvernul Grindeanu a adoptat in data de 27 aprilie o Ordonanta de Urgenta prin care a eliminat rolul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in procedura numirii conducerii ANCOM, autoritate care reglementeaza o piata a telecomunicatiilor de patru miliarde de euro. Felul in care era numita anterior conducerea autoritatii si controlul parlamentar al activitatii acesteia fusese agreat chiar de Comisia Europeana inainte de inchiderea unei proceduri de infringement declansate in 2009 impotriva Romaniei tocmai pentru ingerintele dese ale politicului in activitatea acesteia. Iohannis a amendat public modul netransparent in care guvernul a schimbat legislatia.De asemenea, presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a anuntat, in data de 4 mai , ca partidul pe care il conduce se va adresa Comisiei Europene in legatura cu OUG privind procedura de numire a conducerii ANCOM.Dupa cateva zile, conducerea PNL a transmis o scrisoare catre Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene , in care atentionau ca: 'prin aceasta masura, Guvernul se afla in situatia unei incalcari repetate a legii. Modul cum a fost adoptata OUG 13/2017, efectele imediate pe care le-a avut in randul populatiei Romaniei si criticile interne si internationale par sa nu fi lasat nicio urma in constiinta actualului Guvern."