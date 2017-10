ULTIMA ORA Sorin Grindeanu, propus de premierul Tudose la sefia arbitrului Telecom, ANCOM

Propunerea este adresata presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, cel care l-a dat jos pe Grindeanu din fruntea guvernului.Adrian Dita, numit de Guvernarea PSD-ALDE, la sefia arbitrului telecom (ANCOM), a anuntat vineri, 20 octombrie, ca a decis sa renunte la mandatul de presedinte al autoritatii , potrivit unui email intern adresat angajatilor si obtinut de HotNews.ro.Sorin Grindeanu a fost demis din functia de prim ministru dupa o motiune de cenzura votata de PSD si ALDE. Initial, Liviu Dragnea i-a cerut sa isi dea demisia, invocat nerealizarea programului de guvernare, pe baza unei evaluari facute de Darius Valcov, fostul ministru de Finante al PSD care are o serie de probleme cu Justitia.In urma refuzului lui Grindeanu de a-si da demisia si a votului din Parlament, fostul premier a fost exclus si din PSD, dar situatia este ambigua, in conditiile in care organizatia Timis, condusa de Grindeanu, sustinea in vara ca acesta este in continuare membru al social-democratilor.Demisia lui Adrian Dita fusese ceruta martea trecuta de toti parlamentarii, inclusiv cei ai PSD-ALDE, pe motiv ca ar fi pus in pericol functionarea autoritatii prin reorganizarea fulger facuta de acesta, concedierea mai multor experti cu zeci de ani de experienta in telecomunicatii si detasarea in ANCOM a unor angajati de la Posta sau SNR, companii reglementate chiar de catre ANCOM.