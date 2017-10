Fondul Proprietatea a contestat in instanta schimbarile impuse de Ministrul Lucian Sova in Consiliul de Administratie al Postei Romane

"Mi s-a parut extrem de degradant sa scrii Ministrului ca, o companie cu 25.000 de angajati, care duce si pensiile, se afla in situatia de a intra in incapacitate de plata la 15-16 septembrie, daca nu intervine pe langa Guvern pentru a gasi o solutie de modificare a Codului Fiscal si amanarea platii datoriilor. Deschidem imediat o noua procedura de selectie pentru tot Consiliul de Administratie si suntem pregatiti sa facem fata si unor posibile confruntari in justitie cu cei care se simt afectati de masurile luate astazi", a declarat pentru HotNews.ro ministrul Lucian Sova, inainte ca schimbarile sa fie facute in AGA Postei Romane.

Informatia ca Fondul Proprietatea ar fi contestat in instanta schimbarile in CA al Postei Romane impuse de Ministerul Comunicatiilor a fost prezentata in cursul acestei zile si de Profit.ro. "Urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrata la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale cu numarul nr. 1526/23.10.2017 va transmitem ca nu avem informatii in acest sens avand in vedere ca Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale nu a primit nicio notificare de la Fondul Proprietatea."ca AGA a decis revocarea a trei membri: Dante Stein, Bogdan Matei si Bogdan Patriniche. De asemenea, mandatul lui Horia Bud a ajuns la final. Membri provizorii in CA au fost numiti Adrian-Daniel Gavruta - secretar general adjunct in Minister si Carmen-Mihaela Danet - director general al Directiei Generale Economice din Minister.