​EXCLUSIV De ce a anulat Posta licitatia de 8,6 milioane euro pentru achizitia de imprimante: Un singur producator ar fi putut indeplini cerintele tehnice si s-ar fi cumparat cu 1051 de echipamente peste necesarul din unitatile postale

Vezi in articol cine sunt cele sase persoane care au avut functii de decizie in cadrul acestei licitatii si ce functii ocupa in prezent in Posta, in ciuda restructurarilor demarate de Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova.



Posta Romana a anulat marti, 17 octombrie, licitatia de peste 8,6 milioane de euro pentru achizitia de imprimante in urmatorii 5 ani. Motivul prezentat Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)? "Abateri grave de la prevederile legislative afecteaza procedura de atribuire sau este imposibila incheierea contractului. Neconcordante cu privire la specificatiile tehnice elaborate de catre entitatea contractanta".



In SEAP mai sunt publicate trei solicitari din partea unor ofertanti interesati, care cer modificarea specificatiilor tehnice 'pentru a nu restrictiona accesul la libera competitie a unor branduri de renume international'.



Care au fost mai exact motivele anularii acestei licitatii?



"Licitatia a fost anulata de directorul general interimar, Elena Petrascu, pentru ca in caietul de sarcini au fost identificate mai multe probleme. Decizia a fost luata in baza notei justificative realizate de departamentul Achizitii, in urma mai multor solicitari de clarificari venite din partea unor posibili ofertanti.

In primul rand exista posibilitatea incalcarii grave a legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale, intrucat specificatiile tehnice, ce erau prevazute in caietul de sarcini, privind functionalitatile imprimantelor multifuctionale nu erau in deplina concordanta cu produsele aflate pe piata in acest moment si exista riscul ca aceste conditii sa fie indeplinite doar de catre un singur producator specializat.

Un alt motiv este acela ca existau neconcordante intre numarul de imprimante si multifunctionale prevazute in caietul de sarcini, articolul 3 si cel obtinut prin insumarea echipamentelor din Anexa 1 la caietul de sarcini. A rezultat o diferenta de 1051 unitati.

Mai exact, in urma insumarii tuturor echipamentelor din Anexa 1 la caietul de sarcini a rezultat un numar de 2503 imprimante A4 monocrom si 793 multifunctionale A4 monocrom. Pe de alta parte, in caietul de sarcini la articolul 3 se solicitau 850 de imprimante multifunctionale A4 si 3497 de imprimante laser A4. Este o diferenta de 1051 de unitati.", au precizat la solicitarea HotNews.ro oficialii Postei Romane. (vezi atasat Caietul de sarcini)





Va fi reluata licitatia?



"Avand in vedere necesitatea achizitionarii serviciilor de printare si scanare/fotocopiere, licitatia va fi reluata. In prezent se reanalizeaza documentatia pentru elaborarea unui nou caiet de sarcini pentru achizitia de servicii de printare, copiere, scanare, transmitere fax, depanare, si instalare. Cumpararea acestor servicii ar urma sa fie inclusa in planul de achizitii pentru 2018.", au mai precizat oficialii Postei Romane.







Cine sunt cei care ar fi trebuit sa fie responsabili de aceasta procedura de achizitie



Ca la orice licitatie, in SEAP este publicata o lista cu persoanele ce detin functii de decizie in entitatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire acestui contract. In acest caz, persoanele in cauza au fost urmatoarele:



1. Director General: Andrei Stanescu (Functie de decizie)

2. Director Economic: Gabriela Izabela Mantu (Functie de decizie)

3. Sef Department Bugete, Analize Economice: Cornelia Buscu (Functie de decizie)

4. Director Juridic si Reglementari: Elena Petrascu (Functie de decizie)

5. Director Directia IT&C: Dragos Dinca (Functie de decizie)

6. Sef Departament Achizitii si Aprovizionare: Robert Lorentz.



Ce spune despre aceasta situatie noua conducere a Postei Romane, asigurata in prezent chiar de Elena Petrascu, fost director juridic?



"Indicarea pe SEAP a persoanelor cu functii de decizie, in cadrul Companiei Nationale Posta Romana reprezinta o obligatie legala a companiei, conform dispozitiilor Legii nr.184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica.



Legea prevede, la articolul 5, ca toate aceste persoane cu functii de decizie sa depuna formulare de integritate. In acest fel, Agentia Nationala de Integritate (ANI) poate sa verifice daca exista un eventual conflict de interese intre una dintre aceste persoane si un eventual castigator al licitatiei.



In cazul la care va referiti, actualul Director General interimar al companiei, Elena Petrascu detinea, la momentul initierii respectivei proceduri de achizitie, functia de Director al Directiei Juridice si Reglementari si a fost trecuta, potrivit legii, pe lista cu persoanele ce detin functii de decizie in entitatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.



Doamna Elena Petrascu nu a avut nicio implicare in luarea vreunei decizii cu privire la aceasta procedura de achizitie. De altfel, caietul de sarcini a fost semnat de directorul din acea perioada al Directiei Comunicatii si IT si de un sef serviciu zonal.



In situatia in care procedura de achizitie s-ar fi finalizat prin semnarea unui contract cu operatorul economic desemnat castigator, doamna Elena Petrascu ar fi urmat sa semneze contractul, impreuna cu alti factori de decizie din companie.", au precizat pentru HotNews.ro oficialii operatorului postal.



Ce functii ocupa in prezent in Posta Romana toate aceste persoane?



Din datele prezentate de Posta Romana reiese ca numai Andrei Stanescu, fostul director general si Dragos Dinca, directorul directiei IT&C, nu se mai regasesc in functii de conducere in noua organigrama a companiei, rezultata in urma procesului de restructurare demarat de ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova.



Iata raspunsul Postei Romane legat de functiile ocupate in prezent de cele 6 persoane care aveau functii de decizie in cadrul licitatiei anulate:





"Andrei Stanescu - pentru postul ofertat nu a semnat, pana in acest moment;

Gabriela Izabela Mantu - Director Directia Economica;

Cornelia Buscu - Sef Departament Bugete, Analize Economice;

Elena Petrascu - Director General interimar;

Dragos Dinca - pentru postul ofertat nu a semnat, pana in acest moment;

Robert Lorentz - Sef Departament Achizitii si Aprovizionare."



De altfel, semnatura lui Robert Lorentz apare pe majoritatea documentelor incarcate in SEAP.



Mai mult, surse apropiate procesului de restructurare, demarat de Ministrul Lucian Sova, au precizat pentru HotNews.ro ca:





"Alexandru Bratianu, fiul liderului sindical Matei Bratianu, a ramas in continuare sef de departament marketing in Posta Romana in ciuda restructurarilor facute recent. Cum a fost posibil acel management defectuos, invocat pentru actuala restructurare si reducere a posturilor de conducere, daca nu cu sprijinul juridicului, economicului sau marketingului?".

Prin urmare, HotNews.ro a adresat noi intrebari catre Posta Romana.



1. Daca Elena Petrascu nu a apucat sa aiba nicio implicare, restul au avut?

- Gabriela Izabela Mantu este in continuare - Director Directia Economica;

- Cornelia Buscu este in continuare Sef Departament Bugete, Analize Economice;

- Robert Lorentz este in continuare Sef Departament Achizitii si Aprovizionare.

2. Este adevarat ca Alexandru Bratianu, fiul liderului sindical Matei Bratianu, a ramas in continuare sef de departament marketing in Posta Romana in ciuda restructurarilor facute recent? Care este explicatia?





Contactata telefonic joi de HotNews.ro, Elena Petrascu, noul director general interimar al Postei, a tinut sa mai faca urmatoarele completari la ceea ce a transmis deja biroul de presa al companiei:

Elena Petrascu Foto: Hotnews

"Modelul de contract (n.a incarcat in SEAP alaturi de Caietul de sarcini) nu poarta nicio semnatura a juridicului si nu trece pe la juridic pentru ca exista o procedura facuta la nivelul companiei conform legii. Modelul de contract cuprinde liniile generale, asa cum prevede legea, dupa aceea, ce se completeaza, se completeaza la final, dupa ce s-a adjudecat, si varianta finala ajunge pe masa juridicului, dupa ce a fost semnat de toate celelalte directii implicate.



Au fost situatii cand a ajuns contractul la mine, la juridic, cand nu am fost de acord cu prevederile contractuale si cand, datorita faptului ca juridicul nu a fost de acord, a fost anulata licitatia. La acest lucru se ajunge dupa ce se adjudeca contractul. Sunt separate departamentele si nici nu este indicat sa avizez eu ceva ce vor sa faca colegii.



Tot legat de aceasta licitatie, Corpul de control al Directorului General face un control care se va finaliza saptamana viitoare. Cum voi avea rezultatele, le voi face publice.", a declarat joi, 26 octombrie, pentru HotNews.ro, Elena Petrascu.



Noul Consiliu de Administratie al Postei Romane a aprobat, in data de 4 octombrie 2017, desfiintarea a 56 de posturi de conducere (la nivel central), reprezentand o economie de 424.000 lei lunar la salariile de baza si 92.000 de lei lunar la indemnizatiile de conducere, din bugetul pentru salarii al companiei, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. De asemenea, a fost revocat si directorul general interimar, Rares Stanciu, care fusese numit in luna septembrie, in locul sau fiind numita, pentru un mandat de 4 luni, Elena Petrascu, fosta sefa de cabinet a Ministrului Lucian Sova.