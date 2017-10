Drept la replica al Postei Romane la articolul 'De ce a anulat Posta licitatia de 8,6 milioane euro pentru achizitia de imprimante: Un singur producator ar fi putut indeplini cerintele tehnice si s-ar fi cumparat cu 1051 de echipamente peste necesarul din unitatile postale'

Posta Romana a trimis un drept la replica la articolul ' EXCLUSIV/UPDATE De ce a anulat Posta licitatia de 8,6 milioane euro pentru achizitia de imprimante: Un singur producator ar fi putut indeplini cerintele tehnice si s-ar fi cumparat cu 1051 de echipamente peste necesarul din unitatile postale ', publicat joi de HotNews.ro dupa cum urmeaza: "Articolul mentionat contine informatii eronate, inca din titlul materialului. Posta Romana NU urma sa achizitioneze echipamente de printare, consumabile sau servicii de depanare, ci servicii de printare si scanare/fotocopiere, asa cum se mentioneaza clar in caietul de sarcini.Prestatorul urma sa asigure toate consumabilele, cu exceptia hartiei, precum si serviciile de depanare, echipamentele fiind in proprietatea lui. In ceea ce priveste plata, aceasta urma sa se faca, lunar, catre prestator, in baza contorizarii electronice a echipamentului. Astfel, echipamentele despre care reprezentantii companiei v-au dat detalii, in raspunsul anterior, sunt echipamente pe care prestatorul urma sa le asigure in vederea printarii, copierii, scanarii si trimiterii prin fax, servcii pe care compania le achzitiona.In ceea ce priveste speculatia potrivit careia Alexandru Bratianu a ramas, in continuare, Sef al Departamentului Marketing, in Posta Romana, in ciuda restructurarilor facute recent, pe motiv ca este fiul liderului sindical Matei Bratianu, afirmatie care face parte dintr-o solicitare pe care ne-ati transmis-o, in acesta dimineata, si la care nu ne-ati acordat timp sa raspundem, facem urmatoarele precizari:Departamentul Marketing nu este singura structura din cadrul Postei Romane care nu a fost vizata de reorganizare. S-au facut modificari doar pe domeniile unde era necesara o schimbare pentru imbunatatirea modului de lucru. Astfel, nu toti angajatii cu functii de conducere au fost schimbati de pe posturi.In ceea ce il priveste pe Alexandru Bratianu, acesta este un profesionist al domeniului marketing, a lucrat in mai multe companii private si, cu experienta acumulata, a schimbat abordarile invechite, existente in Posta Romana, pe acest domeniu. In strategia de stabilizare si relansare a Postei Romane, Departamentul Marketing are un rol major, intrucat parte importanta din obiective sunt comerciale, vizeaza activitati noi si dezvoltarea de produse noi. Alexandru Bratianu este coordonator al domeniului marketing din companie, dar nu a fost si nu este detinator al vreunei functii de decizie. El face parte din salariatii care au performat in functiile lor si consideram ca nu poate fi judecat prin prisma numelui tatalui sau.Posta Romana isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice publicatie, institutie sau persoana care face acuzatii nefondate la adresa companiei, aducandu-i, astfel, prejudicii de imagine.Ca urmare a situatiei create, solicitam a se face precizarile corecte in sensul informarii opiniei publice asupra situatiei reale si publicarea prezentului material ca drept la replica.Precizam ca Posta Romana, prin reprezentantii desemnati, sta la dispozitia presei pentru orice solicitare care vizeaza interesul public. Indemnam, pe aceasta cale, jurnalistii sa dea dovada de responsabilitate si obiectivitate atunci cand relateaza despre operatorul national de servicii postale si ii rugam, totdata, sa acorde un timp rezonabil pentru formularea raspunsului."