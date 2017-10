Fostul director general al Postei, Andrei Stanescu, critica noul management si restructurarea facuta de Ministrul Sova/Ce avantaje ar avea liderul de sindicat Matei Bratianu si cei doi fii ai sai din Posta Romana

HotNews.ro a solicitat joi puncte de vedere atat conducerii Postei cat si lui Matei Bratianu si vom reveni cu explicatiile acestora imediat ce le vom primi.



In urma articolului HotNews.ro legat de licitatia anulata recent de Posta Romana si explicatiile oferite de noua conducere a companiei, care sustine ca a identificat nereguli grave in Caietul de sarcini, Andrei Stanescu, fostul director general al Postei care a lansat licitatia, a reactionat.



Acesta a declarat pentru HotNews.ro ca actuala conducere ar incerca acum sa fabrice un motiv in sprijinul ideii ca actualul proces de restructurare s-ar datora managementului defectuos, in conditiile in care in perioada in care acesta a fost director general Posta a obtinut profit.



Stanescu sustine ca Elena Petrascu, actualul director interimar, care inainte a ocupat functia de director juridic, Stanescu sustine ca este raspunzatoare in cazul licitatiei de 8,6 milioane euro pentru servicii de printare, anulata recent pentru nereguli grave si aduce acuzatii grave la adresa liderului de sindicat Matei Bratianu.





Iata declaratiile facute joi de Andrei Stanescu pentru HotNews.ro:



"Noul management al Postei nu isi poate pune in aplicare planul de fabricare a unui motiv pentru management defectuos. Pana acum doar au afirmat ca a fost management defectuos, in conditiile de profit pe primele 8 luni, exact cat am fost eu director general. Mai rau e ca au plecat oameni valorosi de la Posta.



Alexandru Bratianu (n.a fiul liderului de sindicat Matei Bratianu) este neatins de schimbarea organigramei. Este sef departament marketing in conditiile in care nu exista un compartiment comercial. In noua organigrama acest compartiment a fost desfiintat. Alexandru Bratianu nu este singurul fiu pe care Matei Bratianu il are in Posta. Liderul de sindicat mai are un fiu, Ovidiu Solomon, angajat la securitatea postala, care nu vine la munca. E 'scos din productie', ca tatal sau.



Matei Bratianu ia salariu de la Posta, pensie si indemnizatie de la sindicat. Matei Bratianu are contract de munca la Posta pe perioada nederminata in conditiile in care este pensionar.



Matei Bratianu are Duster si motorina fara km de la Posta, cei drept a avut si pe mandatul meu si daca am incercat sa ii explic ca nu e corect a pus tunurile pe mine.



Domnul Bratianu mai are si pensie speciala de parlamentar.



Pe vremea lui Mihai Toader (n.a fost director general al Postei Romane), Bratianu a obtinut pe vremea lui Toader semnarea unui CCM (n.a Contract Colectiv de Munca) pe 10 ani cu foarte foarte multe avantaje pentru el: cu prime peste prime, cu obligativitatea ca organigrama sa fie aprobata de sindicat etc..si toate astea pentru 10 ani! Nimeni nu semneaza CCM pe 10 ani!



In timp ce Bratianu obtinea un CCM confortabil Mihai Toader semna contracte in doar 2 luni de 500 milioane euro, pentru care este acum la puscarie. Este vorba de contracte cu Blue Air, G4s (6 contracte), Gir, Uti si Romprest." (n.a vezi atasat Contractul Colectiv de Munca pe 10 ani)





Ce a declarat Andrei Stanescu despre licitatia de 8,6 milioane euro pentru achizitia de servicii de printare si scanare/fotocopiere, anulata pentru nereguli grave in aceasta luna de Elena petrascu, noul director general interimar al Postei:



"Am observat ca noua conducere interimara in frunte cu Elena Petrascu, actualul director interimar care inainte a ocupat functia de director juridic se dezice de faptul ca a fost factorul de decizie si semnatar al documentelor ce au stat la baza licitatiei privind serviciile de printare, intelegand ca se dezice de avizarea oricarei licitatii lansate de catre companie.

Aceasta licitatie a fost lansata pe piata la inititiva mea datorita nevoii stringente din retea si pentru imbunatirea calitatii serviciilor din oficii si a fost avizata de CA, CTE si ANAP. Mai mult decat atat consiliului de administratie i-au fost prezentate doua variante de lucru si anume cumpararea de echipamente versus cumpararea serviciilor de printare.

Regulamentul intern al CNPR arata foarte clar ca toata documentatia realizata de un departament de specialitate din cadrul companiei este prezentata directiei juridice pentru verificare si eventuala semnalare aneconcordantelor ce pot aparea intre caietul de sarcini si modelul de contract atasat caietului de sarcini. Doamna Petrascu din calitatea de director al directiei juridice este direct raspunzatoare de aceasta verificare a documentatiei si raspunde pentru avizul dat din punct de vedere juridic. Acum, aceeasi doamna Petrascu reclama grave neconcordante intre acest caiet de sarcini si modelul de contract, neconcordante care trebuiau sesizate sub semnatura dumneaei.

A semnat ea sau altcineva cu 'pentru' ea. Oricum ar fi, semnatura cu bara nu o exclude de la raspundere.

Aceste neconcordante puteau fi remediate ori de catre directia juridica inainte de a fi lansata pe SEAP ori prin raspunsuri la clarificarile adresate de catre furnizori din piata companiei, nicidecum prin anularea licitatiei care aduce grave prejudicii companiei si clientilor sai."



Andrei Stanescu, angajat in Posta Romana din februarie 2013, a fost director general interimar al Postei Romane timp de 8 luni, in perioada Ianuarie 2017-septembrie 2017. In prezent se afla in perioada de preaviz.





HotNews.ro a solicitat joi puncte de vedere atat conducerii Postei cat si lui Matei Bratianu si vom reveni cu explicatiile acestora imediat ce le vom primi.



Istoricul conflictului dintre noul Ministru al Comunicatiilor, Lucian Sova, si vechea conducere a Postei Romane



In data de 11 septembrie, Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a convocat 'o sedinta de urgenta la Posta Romana si a cerut demisia membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general interimar, Andrei Stanescu, din cauza managementului defectuos din ultimul an'. Ministrul a trimis de asemenea si Corpul de control pentru a verifica activitatea companiei. Stanescu a refuzat sa-si dea demisia pana la finalizarea mandatului incredintat (respectiv data de 24 septembrie), si a spus ca isi rezerva dreptul a a-si depune candidatura pentru ocuparea functiei de director general al Postei pentru care se afla in derulare un proces de recrutare.







Imediat ce mandatul lui Stanescu a expirat, Consiliul de Administratie al Postei l-a numit pe Rares Stanciu, fostul director executiv operational al Postei Romane, in functia de director general interimar al companiei de stat, pentru un mandat de 4 luni (25 septembrie 2017 - 25 ianuarie 2018), pana la finalizarea procedurii de selectie a unui director general potrivit OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.







Conflictul nu s-a oprit insa aici. Pe 28 septembrie, Ministerul Comunicatiilor, actionar majoritar la Posta Romana, a convocat Adunarea generala a Actionarilor si a schimbat patru din cei sase administratori ai Postei Romane.





"Mi s-a parut extrem de degradant sa scrii Ministrului ca, o companie cu 25.000 de angajati, care duce si pensiile, se afla in situatia de a intra in incapacitate de plata la 15-16 septembrie, daca nu intervine pe langa Guvern pentru a gasi o solutie de modificare a Codului Fiscal si amanarea platii datoriilor", a spus atunci ministrul Lucian Sova.



In replica, Dante Stein, presedintele Consiliului de Administratie al Postei Romane, a declarat ca a luat act "cu surprindere" de declaratiile ministrului, prin care era anuntata demiterea a patru dintre membrii sai.





"De ce vrea ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova sa demita echipa de profesionisti care a realizat un profit de 18.3 milioane de lei, la Posta Romana in primele 8 luni ale anului? Nu intelegem ce anume poate fi imputat.", a declarat atunci Dante Stein.



Pentru detalii citeste: EXCLUSIV/UPDATE Statul a schimbat joi patru din cei sase administratori ai Postei Romane: Vom demara imediat procesul de selectie pentru toti membrii din CA si suntem pregatiti si pentru confruntari in justitie



Noul Consiliu de Administratie al Postei Romane a aprobat apoi in data de 4 octombrie, desfiintarea a 56 de posturi de conducere (la nivel central), ca parte a procesului de restructurare agreat cu sindicatele de ministrul Lucian Sova.



De asemenea, a fost revocat si directorul general interimar, Rares Stanciu, care fusese numit in luna septembrie, in locul sau fiind numita, pentru un mandat de 4 luni, Elena Petrascu, fosta sefa de cabinet a Ministrului Lucian Sova.







De notat si faptul ca reprezentantii Fondului Proprietatea (actionarul minoritar al Postei) au declarat in aceasta saptama pentru HoNews.ro ca au contestat in instanta schimbarea ultimilor trei membri din Consiliul de Administratie al Postei Romane, care fusesera numiti conform legislatiei privind guvernanta corporativa in intreprinderi.