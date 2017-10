​EXCLUSIV Consiliul de Administratie al Postei Romane a decis luni rezilierea contractului cu firma lui George Butunoiu pentru recrutarea unui director general in cadrul companiei

"- experienta de cel putin 5 ani in functii de administrare/conducere in Companii cu valoare a activelor de cel putin + 50.000.000 euro sau cu o cifra de afaceri anuala de cel putin + 50.000.000 euro si care sa fi fost profitabile in ultimii 5 ani."

"Experienta profesionala de minimum 10 ani, din care cel putin 5 ani experienta in managementul de top in cadrul unor companii cu valoare a activelor de cel putin 50. Mil Eur sau cu o cifra de afaceri anuala cel putin egala cu 50 Mil Eur" (vezi atasat anuntul de selectie publicat inclusiv pe site-ul Postei Romane)



Consiliul de Administratie al Postei Romane a decis luni rezilierea contractului cu firma de executive search George Butunoiu Group pentru procesul de recrutare a unui nou director general al companiei, pe motiv ca in anuntul de selectie s-a scos o conditie obligatorie din contract, respectiv ca noul director general sa fi condus firme care sa fi fost profitabile in ultimii 5 ani, fara sa se fi incheiat un act aditional in acest sens, au declarat luni pentru HotNews.ro oficiali ai Postei Romane. Contractul initial cu firma lui George Butunoiu a fost incheiat in luna august din acest an, cand director general interimar era Andrei Stanescu, iar Elena Petrascu, actualul director general interimar al Postei, era director al directiei juridice.cu firma de executive search George Butunoiu Group, una dintre conditiile obligatorii era urmatoarea:publicat de firma de executive search George Butunoiu Group aceasta conditie a fost reformulata, fiind scoasa conditia obligatorie ca posibilii candidati