​Conflictul din Posta Romana: Reactia noii conduceri la acuzatiile fostului director general privind beneficiile pe care le-ar avea liderul sindical Matei Bratianu si fiii acestuia in companie

Iata declaratiile facute joi de Andrei Stanescu pentru HotNews.ro:

Andrei Stanescu, director general Posta Romana Foto: Posta Romana

Pentru detalii privind conflictul dintre noua si vechea conducere de la Posta Romana citeste: Fostul director general al Postei, Andrei Stanescu, critica noul management si restructurarea facuta de Ministrul Sova/Ce avantaje ar avea liderul de sindicat Matei Bratianu si cei doi fii ai sai din Posta Romana

, asa cum v-am mai comunicat, Departamentul Marketing nu este singura structura din cadrul Postei Romane care nu a fost vizata de reorganizare. S-au facut modificari doar pe domeniile unde era necesara o schimbare pentru inbunatatirea modului de lucru. Astfel, nu toti angajatii cu functii de conducere au fost schimbati de pe posturi. Alexandru Bratianu este un profesionist al domeniului marketing, a lucrat in mai multe companii private si, cu experienta acumulata, a schimbat abordarile invechite, existente in Posta Romana, pe acest domeniu. In strategia de stabilizare si relansare a Postei Romane, Departamentul Marketing are un rol major, intrucat parte importanta din obiective sunt comercial, vizeaza activitati noi si dezvoltarea de produse noi. Alexandru Bratianu este coordonator al domeniului marketing din companie, dar nu a fost si nu este detinator al vreunei functii de decizie. El face parte din salariatii care au performat in functiile lor si consideram ca nu poate fi judecat prin prisma numelui tatalui sau.conform condicii de prezenta si-si exercita atributiile de serviciu conform contractului individual de munca, fisei de post si Regulamentului de Organizare si Functionare al companiei. In ceea ce priveste afirmatia ca acesta ar fi fiul liderului de sindicat, Matei Bratianu, nu comentam informatii care tin de sfera vietii personale a salariatilor Postei Romane si care nu implica sub nicio forma relatiile de munca in cadrul companiei.incepand cu august 2015, pe toata durata exercitarii functiei de presedinte al Sindicatului Lucratorilor Postali din Romania, in consecinta, acesta nu incaseaza niciun fel de remuneratie de la companie.reprezentantii companiei au considerat, inca din anul 2014, ca prin natura activitatii pe care acesta o desfasoara, se justifica necesitatea folosirii unui autoturism, acesta efectuand vizite de lucru, in teritoriu, in interesul companiei si al salariatilor sai., va rugam sa ii adresati, personal, aceasta intrebare, intrucat compania nu este in masura sa raspunda la intrebari care implica relatiile contractuale de munca ale liderului de sindicat cu terti.iar actuala conducere a companiei nu a avut, si nu are, nicio implicare in aceasta speta. Mai mult, directorul companiei, de la vremea respectiva, Mihai Toader, pe care Andrei Stanescu si aduce in discutie, a fost deja condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, fiind judecat si pentru alte abateri grave pe care le-a comis, in perioada in care a condus Posta Romana. Mentionam ca, CCM-ul la care Andrei Stanescu face referire se va renegocia, la expirarea lui, in martie 2018, cu noua conducere a companiei, neimplicata, in 2008, in acest proces.".fostul director general al Postei Romane, care a criticat public noua conducere si procesul de restructurare demarat in acord cu sindicatele de Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova.Pana acum doar au afirmat ca a fost management defectuos, in conditiile de profit pe primele 8 luni, exact cat am fost eu director general. Mai rau e ca au plecat oameni valorosi de la Posta.Este sef departament marketing in conditiile in care nu exista un compartiment comercial. In noua organigrama acest compartiment a fost desfiintat. Alexandru Bratianu nu este singurul fiu pe care Matei Bratianu il are in Posta.angajat la securitatea postala,Matei Bratianu are contract de munca la Posta pe perioada nederminata in conditiile in care este pensionar.Pe vremea lui(n.a fost director general al Postei Romane), Bratianu a obtinut pe vremea lui Toader semnarea unui CCM (n.a Contract Colectiv de Munca) pe 10 ani cupentru el: cu prime peste prime, cu obligativitatea ca organigrama sa fie aprobata de sindicat etc..si toate astea pentru 10 ani! Nimeni nu semneaza CCM pe 10 ani!Este vorba de contracte cu Blue Air, G4s (6 contracte), Gir, Uti si Romprest."