Conflict privind accesul la reteaua NetCity: Cum raspunde Arbitrul telecom acuzatiilor furnizorilor de internet ca ar intarzia in mod abuziv stabilirea conditiilor de acces nediscriminatoriu la aceasta retea

Doua Asociatii de furnizori de internet, respectiv INTERLAN si ANISP, au acuzat recent autoritatea ca ar intarzia punerea in aplicare a obligatiei legale de a stabili responsabilii si sanctiunile pentru accesul nediscriminatoriu la NetCity.

ANISP acuza Primaria si ANCOM de abuz si favorizarea companiei care gestioneaza proiectul NetCity

Lucrarile la reteaua de fibra optica NetCity au fost reluate: Se estimeaza ca pana in 2020 reteaua se va dubla la peste 1800 kilometri, iar Primaria va incasa venituri anuale de peste doua milioane euro

"Intrarea in vigoare a Legii nr. 159/2016 a adus o serie de modificari ale prevederilor legislative, iar in baza acestora, Autoritatea a demarat procesul de colectare a informatiilor actualizate referitoare la stadiul actual de implementare a proiectului Reteaua metropolitana de fibra optica a municipiului Bucuresti pentru telecomunicatii 'Netcity'.Pe baza concluziilor rezultate in urma acestui proces, si luand in considerare si continutul Avizului emis in anul 2013, ANCOM va emite un act administrativ prin care va stabili conditiile tehnice si economice in care se va realiza accesul furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura proiectului 'Netcity'.Procesul de evaluare nu a fost inca finalizat, acesta presupunand o analiza complexa a aspectelor economice, tehnice si juridice privind accesul la infrastructura fizica instalata in cadrul proiectului 'Netcity', informatii actualizate cu evolutiile inregistrate de acest proiect de la data emiterii Avizului ANCOM nr. DER/928/30.05.2013, pana la data emiterii deciziei.Legea nu prevede un termen pentru emiterea deciziei presedintelui ANCOM. Avand insa in vedere ca aceasta decizie va reprezenta un act administrativ individual cu forta juridica obligatorie, emiterea ei se va face doar dupa o fundamentare riguroasa a masurilor care vor fi impuse in sarcina celor care implementeaza proiectul 'Netcity'.",, dupa ce doua Asociatii de furnizori de internet, respectiv, au acuzat autoritatea ca ar intarzia punerea in aplicare a obligatiei legale "de a stabili prin decizie a Presedintelui ANCOM persoanele responsabile cu implementarea precum si sanctiunile aplicabile in cazul neimplementarii voluntare in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a noii legi a Avizelor emise de ANCOM in baza Legii nr. 154/2012.""In data de 9 octombrie 2017 Asociatia Interlan a solicitat oficial Presedintelui ANCOM (Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii) emiterea Deciziei prevazuta la art. 47 din legea 159/2016 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, prin care sa se stabileasca persoanele responsabile cu implementarea Avizului emis de ANCOM in data de 30 mai 2013, termenul pana la care acest aviz trebuie implementat, obligarea persoanelor responsabile de implementarea Avizului la modificarea contractelor incheiate intre Netcity Telecom si furnizorii de retele de comunicatii electronice, precum si sanctiunile care vor fi aplicate in cazul refuzului implementarii Avizului.Avizul emis de ANCOM la data de 30 mai 2013 privind conditiile tehnice si economice prin care se realizeaza accesul furnizorilor de retele de comunicatii electronice nu este pus in aplicare nici pana in prezent desi anterior emiterea acestuia a fost solicitata in mod expres de catre autoritatile locale ale Municipiului Bucuresti in anul 2012 in conformitate cu prevederile legale, atat reprezentantii autoritatilor locale cat si concesionarul Netcity Telecom refuzand ulterior implementarea acestuia.privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, a transmis in data de 29 octombrie, un comunicat de presa in care acuza Primaria si ANCOM de abuz si favorizarea companiei care gestioneaza NetCity."Prin prezentul comunicat de presa, Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor (ANISP) doreste sa traga un semnal de alarma cu privire la o grava incalcare a legislatiei in vigoare si la o serie de abuzuri comise de institutiile statului roman, pentru a favoriza o companie privata.Este vorba despre proiectul de utilitate publica Netcity, prin care intreaga retea de cabluri supraterane a municipiului Bucuresti ar fi trebuit relocata in subteran.Consideram ca un astfel de proiect, ce asigura furnizarea unui serviciu de utilitate publica livrat populatiei (Internet, telefonie, Cablu tv, etc) ar trebui nu doar sustinut temeinic de catre Primaria Municipiului Bucuresti, dar si inscris intr-un cadru legal, conform legislatiei nationale si directivelor europene existente.In fapt, prin indiferenta sau complicitate, atat Primaria Municipiului Bucuresti, cat si Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) refuza de o lunga bucata de vreme sa puna in legalitate proiectul mai sus mentionat.Astfel, desi Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice obliga ANCOM sa emita un aviz conform pentru mega-proiectul Netcity, institutia s-a conformat doar partial. A emis un aviz, pe care ulterior l-a descris ca fiind orientativ, incurcand si mai tare situatia.Mai mult, un nou act normativ in domeniu, si anume legea 159/2016, obliga expres atat Primaria Capitalei sa ceara avizarea unui astfel de proiect, cat si institutia de reglementare in domeniu, ANCOM, sa isi exercite de urgenta functia coercitiva si de reglementare in domeniu.Asociatia Nationala a Internet Service Providerilor considera ca cele peste 12 luni de zile in care ANCOM nu a reusit sa emita un aviz pentru respectivul proiect reprezinta nu doar un abuz, dar si o incalcare flagranta a legii. De asemenea, modul in care PMB gaseste de cuviinta sa treaca cu vederea atat legislatia in vigoare, cat si o serie de hotarari judecatoresti care o obliga sa intre in legalitate, este la fel de suspect. Apreciem ca fiecare zi in care aceste institutii refuza sa aplice legea reprezinta o favorizare directa a unor firme private, care urmaresc sa isi maximizeze profiturile, in defavoarea locuitorilor Bucurestiului."Iesirile publice ale celor doua Asociatii de furnizori de internet au loc in contextul in care lucrarile la reteua subterana de fibra optica NetCity au fost reluate.Primaria Municipiului Bucuresti si Netcity Telecom si-au propus ca lucrarile la reteaua edilitara de fibra optica, finantata exclusiv de Netcity din fonduri private, sa continue intr-un ritm sustinut in 2017 si in anii urmatori, a anuntat in data de 16 octombrie NetCity Telecom, operatorul retelei subterane de fibra optica. Compania estimeaza ca pana in 2020 investitia privata va creste cu peste 30 milioane de euro, depasind la acel moment 70 milioane de euro, lungimea retelei urmand sa se dubleze la peste 1800 de kilometri, iar veniturile Primariei Bucuresti incasate din redevnta platita de NetCity telecom vor ajunge la peste 2 milioane de euro pe an.