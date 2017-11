Cum incearca Posta sa rezolve lipsurile tehnologice: Achizitii directe de peste 55.000 de euro pentru 57 de masini de numarat banii si pentru servicii de reparare a imprimantelor defecte

Inca o achizitie directa la Posta Foto: Hotnews

"Achizitia de masini de numarat bani urmareste usurarea modului de lucru pentru salariatii din oficiile postale si, in acelasi timp, va micsora perioada de asteptare a clientilor la ghiseu. Cele 57 de echipamente vor ajunge in oficiile din Bucuresti, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, divizia de curierat rapid a Postei Romane - Prioripost si centrele regionale de tranzit.Achizitia de tehnica de calcul, echipamente de comunicatii necesare realizarii retelelor de calculatoare, retehnologizarea oficiilor postale prin dotarea cu utilaje si echipamente postale care vor permite armonizarea serviciilor postale la standarde europene reprezinta o prioritate pentru management. In functie de Bugetul de Venituri si Cheltuieli, compania urmeaza sa faca aceste investitii etapizat.",Datele din Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) arata caPosta Roma a mai incheiat un contract de achizitie directa pentru 'servicii de reparare si intretinere periferice informatice - echipamente de printare (imprimante si multifunctionale) defecte aflate in dotarea C.N. Posta Romana'.Amintim faptul ca, noul director general interimar al Postei, Elena Petrascu, a anulat luna trecuta o licitatie de 8,6 milioane euro pentru achizitia de servicii de printare si scanare/fotocopiere. Motivul? 'Exista riscul ca cerintele din caietul de sarcini sa fie indeplinite de un singur producator si s-ar fi cumparat cu 1051 de echipamente peste necesarul din unitatile postale', au precizat pentru HotNews.ro oficialii companiei. Elena Petrascu sustine ca nu a avut nicio implicare in luarea vreunei decizii cu privire la aceasta procedura de achizitie, desi la acel moment ocupa o functie de decizie, respectiv aceea de director juridic.