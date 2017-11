Ministerul Comunicatiilor: Rezultatul testului Deloitte permite demararea demersurilor juridice in vederea capitalizarii Postei Romane

Comunicatul de presa transmis de Ministerul Comunicatiilor privind etapele necesare capitalizarii Postei:

"Chem la dialog intens si constructiv, la responsabilitate si proactivitate partenerul Fondul Proprietatea pentru incheierea cat mai rapida a procesului de capitalizare, premisa importanta a reasezarii CNPR in pozitia de vector economic reprezentativ pe piata", considera ministrul Lucian Sova.

"In sedinta de Guvern din data de 1.11.2017 a fost prezentata o Nota privind stadiul etapelor procesului de capitalizare a Companiei Nationale 'Posta Romana'.Testul investitorului privat prudent privind o posibila majorare de capital social a CNPR a fost evaluat pozitiv de catre consultantul Deloitte. Rezultatul acestui test permite demararea demersurilor juridice impuse de Legea nr. 31/1990 in vederea parcurgerii etapelor in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si exercitarea de catre statul roman a dreptului de vot in vederea majorarii capitalului social al CNPR cu respectarea dispozitiilor art. 39 din Legea 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017.Selectia consultantului care avea sarcina sa efectueze Testul investitorului privat prudent, absolut necesar capitalizarii, a fost declansata la inceputul lunii iulie 2017 si finalizata in luna septembrie 2017.Statul roman prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) poate continua procesul de capitalizare a CNPR, pe baza calendarului de implementare a etapelor de parcurs pentru majorarea capitalului social al CNPR.In primul rand, raportul preliminar privind aplicarea testului investitorului economic privat in economia de piata realizat de Deloitte a fost depus la MCSI si este verificat de Comisia de specialitate.Urmeaza evaluarea impactului pe care procesul de majorare a capitalului social il va avea asupra situatiei actionarului minoritar din perspectiva metodelor de majorare a capitalului social prevazute la art. 210 din Legea nr.31/1990.MCSI evalueaza, in acest moment, ofertele depuse pentru obtinerea unuiin contextul operatiunii de majorare de capital social a CNPR, iar termenul pana la care firma castigatoare trebuie sa prezinte raportul este 15.11.2017. Valoarea totala estimata a contractului este de1. Realizarea unei analize privind obligativitatea constituirii unei prime de emisiune in cazul majorarii capitalului social al Societatii prin incorporarea creantei detinute de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, precum si cu privire la cuantumul acestei prime, inclusiv din punct de vedere legal;Tot in aceasta luna, va fi elaborata si promovata o hotarare de Guvern pentru alegerea metodei de majorare a capitalului social prin aport al statului roman.Pentru ca acest calendar sa fie respectat este nevoie de implicarea ambilor actionari ai operatorului national de servicii postale. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, precizeaza ca toti partenerii trebuie sa dea dovada de responsabilitate pentru ca procesul de capitalizare a companiei Posta Romana sa fie un succes.MCSI a solicitat o intalnire cu actionarul minoritar - Fondul Proprietatea, pentru discutarea si explorarea posibilitatilor prevazute de lege. In functie de rezultatul discutiei dintre cei doi actionari, se va definitiva foaia de parcurs a procesului de capitalizare.Suma prevazuta in bugetul MCSI urmeaza sa fie virata cu titlu de aport la majorarea capitalului social al CNPR dupa parcurgerea procedurilor impuse de legislatia europeana in materia ajutorului de stat.Posta Romana este detinuta de statul roman, prin MCSI in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%."