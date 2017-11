UPC: Aria de acoperire a serviciilor digitale a depasit pragul de trei milioane de case, in urma investitiilor in retea

"Cu inovatiile Connect Box si Horizon, am reusit sa mentinem performanta de crestere dinamica pe toate segmentele de business, veniturile inregistrate fiind cu peste 6,5% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acest trimestru am atins si depasit un reper important, peste 3 milioane de case in aria de acoperire, ca urmare a investitiilor constante in extinderea retelei digitale de ultima generatie", a declarat Robert Redeleanu, CEO UPC Romania si Ungaria.

La 30 septembrie 2017, UPC furnizapentru 568.700 de clienti, in crestere cu peste 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 43.800 de noi abonamente de internet intr-un an. Din numarul total de clienti de internet, peste 300.000 aveau un modem de ultima generatie, Connect Box, care ofera servicii Wi-Fi imbunatatite in toata casa.a adus companiei un plus de 33.800 de abonamente in ultimul an, baza de abonamente crescand cu peste 5% fata de perioada similara a anului trecut, ajungand la un total de 663.400 de clienti.a inregistrat o crestere anuala de 16%, in al treilea trimestru din 2017 compania atingand o baza de aproximativ 519.600 de clienti pentru serviciile de telefonie.Operatorul a mai anuntat ca a inregistrat o crestere a bazei de abonamente (RGU), adaugand 144.800 noi abonamente, comparativ cu anul trecut (crestere de 6,5%), baza totala de RGU ajungand la 2.370.600 la 30 septembrie 2017.