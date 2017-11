Cat de bine sta Romania la viteza 4G in clasamentul mondial

In raportul ce poate fi analizat in detaliu aici , Romania se afla in prima jumatate a clasamentului, dar nu se apropie de viteza medie pe care o obtin internautii din Singapore, Coreea de Sud, Norvegia sau vecinii din Ungaria pe 4G. Ca valori exacte, in timp ce viteza medie pe 4G la noi este de 25,43Mb/s, in Singapore este de 46,64 Mb/s.Partea buna, daca o putem numi asa, este ca Statele Unite ocupa un rusinos loc 61 in acelasi clasament, alaturi de tari precum Malaezia, Iordania sau Bahrain. Pentru realizarea acestui studiu de amploare, au fost realizate nu mai putin de 50 de miliarde de masuratori cu aplicatia omonima pe 3,8 milioane de dispozitive din 77 de tari. Perioada efectuarii testelor a fost intre 1 iulie si 1 octombrie.O particularitate foarte interesanta a testului realizat de OpenSignal este ca include doua referinte importante, nu doar viteza medie pe care o vedem cuantificata de cele mai multe ori. Intr-un top separat poate fi vazuta disponibilitatea retelelor 4G. Practic, este vorba de cat timp petrec oamenii obisnuiti cu terminalele mobile conectati la 4G, ca un reper pentru calitatea si stabilitatea retelelor de telefonie. Aici, Romania se afla la coada clasamentului, cu 65,35%.