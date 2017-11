[P] Reteaua mobila Telekom Romania s-a clasat pe primul loc  pentru serviciile de date

Reteaua mobila Telekom Romania a obtinut cel mai mare scor pentru serviciile de date in urma testelor de performanta asupra tuturor retelelor mobile din Romania derulate in luna august a acestui an de catre auditorul independent P3 communications. Telekom Romania a obtinut cel mai mare scor, 508 din 600, pentru serviciile de date mobile. Scorul P3 reprezinta o metoda de punctare acceptata universal si aplicabila la nivel international pentru a evalua calitatea si performanta retelelor.





In momentul in care a declarat #Netliberare pentru toti utilizatorii din tara, Telekom Romania a trebuit sa se asigure de faptul ca detine cele mai bune si mai fiabile mijloace pentru a sutine aceasta revolutie a internetului la purtator. De aceea, expansiunea retelei mobile a reprezentat o prioritate a ultimilor ani, pentru a face posibile servicii de internet mobil fara egal.

In mai putin de un an Telekom Romania a dublat acoperirea LTE, a continuat initiativele de modernizare si de optimizare a retelelor mobile si au fost accelerate planurile de extindere a acoperirii. Efectul a fost vizibil, astfel incat Telekom Romania le poate oferi clientilor sai cea mai buna experienta de utilizare a serviciilor de internet mobil.





Campania de testare s-a derulat intre 11 si 31 august 2017 pe un esantion reprezentativ la nivel national si a acoperit toate tipologiile geografice si administrative reprezentative precum orase mari (inclusiv Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi, Constanta, Suceava, Braila, Tulcea), orase medii si mici (precum Aiud, Turda, Pascani, Vaslui, Cernavoda, Tecuci, Sebes, Dej si multe altele), precum si pe drumurile de legatura dintre acestea, selectate de P3 communications in acest scop.





In prezent, reteaua 4G a Telekom Romania acopera 98% din populatia urbana si 83% din intreaga populatie (urbana si rurala). In plus, clientii Telekom care nu se afla in zone cu acoperire 4G se pot bucura de experienta 4G datorita conexiunii avansate ce foloseste tehnologia 3G HSDPA, care permite viteze de pana la 43,2 Mbps.





Nu in ultimul rand, Telekom Romania in parteneriat cu Ericsson, a realizat la Bucuresti prima demonstratie live a capabilitatilor tehnologiei 5G din Europa de Sud-Est, in iunie 2017.





Campania de testare derulata de P3 communications a confirmat ceea ce Telekom Romania si-a propus. Certificatul acordat demonstreaza performanta buna a retelei de date mobile a Telekom Romania in ceea ce priveste o serie de indicatori cheie care previzioneaza o experienta superioara a clientilor in utilizarea serviciilor de date de la Telekom. Astfel, Telekom Romania a obtinut cea mai buna performanta pentru continutul video de pe YouTube, prin cel mai scurt timp, in medie, de afisare a continutului video pe ecranul utilizatorului.