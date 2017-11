Concediat din Posta Romana, fostul director general, Andrei Stanescu, il acuza pe Ministrul Sova de ingerinta in managementul companiei: A dispus prelungirea mandatului actualului director economic

"Stiam ca este pensionara sigur ca da. In mandatul meu, eu i-am prelungit o data contractul de munca. Nu se pune problema daca mai vroiam sau nu, doamna Mantu mi-a spus ca vrea sa plece si nu a mai facut cerere de prelungire. Ca sa ma trezesc cu telefon de la dl ministru Sova in dimineata zilei de 20.07.2017 in care imi dispunea sa fac toate demersurile pentru a prelungi contractul individual de munca al doamnei Mantu. Tot in aceeasi zi mi-a parvenit si cererea doamnei apostilata catre mine de domnul ministru Sova cu aceeasi propunere de prelungire a contractului de munca.

MCSI este actionarul majoritar al Postei Romane si poate actiona asupra actului de conducere al companiei doar prin AGA catre CA al CNPR. Nu exista nici o parghie legala prin care dl Sova sa poata dispune companiei vreo numire sau prelungire a vreunui contract mai ales la nivelul conducerii. Eu de cand sunt in companie din 2013 ca director executiv sau ca director general ulterior nu am intalnit ca un ministru sa intervina si sa se amestece in scris in treburile conducerii companiei.", a declarat pentru HotNews.ro Andrei Stanescu.

"Domnule ministru,Subsemnata Mantu Gabriela, in functia de Director Economic la CN Posta Romana SA, va rog aveti amabilitatea de a aproba cererea mea de prelungire a contractului de munca pentru o perioada de 2 luni, in calitate de Director Economic la CN Posta Romana SA. Va solicit acest fapt deoarece am si calitatea de pensionara si contractul are durata determinata.Va multumesc,Cu inalta consideratie, Domnului Ministru Lucian Sova",Prin aceasta cerere apostilata de Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, cu mesajul:, fostul director general interimar al Postei, Andrei Stanescu, sustine ca aceasta ar fi "o ingerinta crasa a actionarului majoritar in actul de conducere al companiei".D-na Petrascu (n.a actualul director general interimar al Postei) mi-a marturisit ulterior datei de 20.07.2017 ca intervenit pe langa ministru Sova, in calitatea ei de director de cabinet al ministrului si in acelasi timp de director juridic la Posta Romana, sa ii fie prelungit contractul de munca d-nei director economic Mantu.Este o ingerinta crasa a actionarului majoritar in actul de conducere al companiei si in conditiile in care s-a si anulat selectia CEO si CFO imi este foarte clar cam cat de mult se doreste din partea ministerului ca aceasta companie sa fie condusa de un management profesionist. Directorului interimar actual Petrascu i se pregateste un lung interimat si asta nu poate duce decat la mentinerea unei stari de incertitudine atat in randul angajatilor cat si randul partenerilor de business.",Acuzatiile lui Andrei Stanescu vin in contextul in care acesta a intrat in conflict cu Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, si se afla in procedura de concediere din cadrul Postei Romane.ca "i-a rugat de o manierea aproape cu caracter personal" pe administratorii Postei sa-i prelungeasca mandatul si lui Andrei Stanescu in functia de director general interimar.la prima intalnire am fost foarte condescendent cu membrii CA, le-am spus ca am asteptari sa tinem compania pe linia de plutire pana se face capitalizarea, urmand ca dupa aceea sa vedem ce facem mai departe.pentru ca ii expira mandatul interimar de 4 sau 6 luni si se putea din perspectiva legala sa i se mai prelungeasca doua luni, data fiind situatia - ca eu de abia eram venit in minister si situatia era relativ fluida -fara a avea alt interes decat de a nu produce turbulente in managementul companiei - sa fie de acord sa se mai prelungeasca cu 2 luni de zile mandatul managerului pe care-l gasisem in exercitarea functiilor cand am venit in Minister. Acest lucru l-au acceptat greu, desi ei reprezentau interesele Ministerului, ca este vorba de membri in CA selectati pe Ordonanta 109 ca reprezentanti ai actionarului majoritar.care la prima intalnire pe care am avut-o cu el mi-a explicat ca Posta este pe profit, ca nu exista riscul unor tubulente imediate, ca este foarte importanta capitalizarea si in aceste lucruri eu am crezut. In acesti termeni am zis, ca hai, pentru inca 2 luni, ceea ce ne guverneaza sa fie continuitatea.Reprezentantii din CA au acceptat, desi mi s-a povestit de catre unii care au participat la CA ca au cam uitat, unii votasera impotriva, dupa aceea si-au reamintit au votat pentru, in fine - concluzia a fost ca s-a prelungit cu 2 luni mandatul directorului.Dupa care, ce sa spun? M-am ocupat de alte lucruri ale Ministerului, pana am aflat ca directorul este in concediu si trece timpul si nu mai vine din concediu si pana sa vina din concediu imi scrie presedintele CA-ului ca Posta intra in incapacitate de plata si insolventa. Si din perspectiva institutionala si personala mi s-a parut unfair din partea unor oameni care au responsabilitati.", declara in data de 28 septembrie pentru HotNews.ro Lucian Sova.