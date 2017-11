Ministerul Comunicatiilor a selectat firma care ar trebui sa identifice cum ar putea fi capitalizata Posta, fara ca operatiunea sa fie atacata in instanta

"Fondul Proprietatea, actionarul minoritar, nu si-a manifestat intentia de a participa la capitalizare alaturi de minister desi, in toate comunicarile pe care cei doi parteneri le-au avut Fondul Proprietatea a sustinut importanta capitalizarii CNPR. Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, precizeaza ca toti partenerii trebuie sa dea dovada de responsabilitate pentru ca sa fie respectat calendarul stabilit in procesul de capitalizare a companiei Posta Romana.", se arata in comunicatul Ministerului.

Ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, a semnat marti, 7 noiembrie, un contract de consultanta juridica si financiara cu firma SCA Bohalteanu si Asociatii, in cadrul operatiunii de capitalizare a Postei Romane, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. Firma, selectata in urma depunerii mai multor oferte, 'va analiza impactul majorarii de capital prin metodele prevazute de Legea 31/1990', iar 'solutia identificata trebuie discutata si agreata cu Fondul Proprietatea, pentru ca decizia Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (AGEA) sa nu poata fi contestata in instanta si pentru a evita intarzieri nejustificate fata de calendarul stabilit in implementarea operatiunii de majorare a capitalului', precizeaza institutia.Termenul pana la care firma castigatoare trebuie sa prezinte raportul este 15 noiembrie 2017. Valoarea totala a contractului este de maximum 10.000 de lei, inclusiv TVA.Contractul este valabil pana la data de 31 decembrie 2017.