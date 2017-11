Platforma IT din sanatate a fost indisponibila marti/CNAS spune ca Teamnet, furnizorul serviciilor de mentenanta, a intervenit prompt si ca deocamdata nu se are in vedere aplicarea de penalitati

Probleme cu platforma IT din sanatate Foto: Captura CNAS

Teamnet International ar trebui sa asigure buna functionare a sistemului IT al cardului national de sanatate si mentenanta hardware la intreaga platforma IT din sanatate



CNAS a anuntat marti dimineata ca platforma informatica de asigurari de sanatate (PIAS) este indisponibila incepand cu ora 7:00 din cauza unor probleme tehnice, iar ulterior a dat anunt ca platforma a redevenit functionala incepand cu ora 09:40."In cursul diminetii de 7 noiembrie 2017, Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate (PIAS) a fost indisponibila temporar din cauza unor probleme tehnice.In intervalul de timp in care platforma PIAS a fost indisponibila, furnizorii aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate au putut acorda, in regim off-line, servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, conform reglementarilor legale in vigoare. Acestea pot fi raportate si validate ulterior in sistemul informatic.CNAS considera regretabil faptul ca problemele care apar in functionarea celui mai complex sistem informatic din Romania sunt speculate si exagerate in alte scopuri. Platforma PIAS functioneaza non-stop de circa 7 ani, cuprinde baze de date despre milioane de asigurati, iar la acest sistem se conecteaza zilnic peste 70.000 de furnizori de servicii medicale. In acest context, CNAS a depus toate eforturile pentru optimizarea PIAS, iar ca urmare in acest an a scazut frecventa incidentelor de functionare a platformei, iar timpii de solutionare a problemelor au fost, de asemenea, redusi fata de perioada anterioara."Amintim faptul ca, a depus,la Tribunalul Prahova. Firma, care asigura in prezent atat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare de peste 5 milioane de euro, a precizat la acel moment ca 'va asigura continuitate in dezvoltarea, implementarea si mentenanta sistemelor de care este responsabila'.Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate (CEAS) a fost implementat deatribuit in data de 23 aprilie 2012 de catre Imprimeria Nationala, compania nationala care a organizat licitatia., furnizand inclusiv serviciile de validare a operatiunilor semnate cu cardul.atat mentenanta hardware la Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS), cat si mentenanta software la CEAS - Sistemul informatic pentru Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate, contracte in valoare de peste 5 milioane de euro.Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS) cuprinde urmatoarele sisteme IT:In cazul ambelor contracte castigate de Teamnet (mentenanta pentru PIAS dar si cea pentru CEAS), in caietele de sarcini sunt prevazute penalitati pentru depasirea timpilor de raspuns/solutie provizorie/remediere in cazul incidentelor.



Tot marti, 7 noiembrie 2017, opt din cele 16 persoane retinute de procurorii DNA in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale de la Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB) au primit arest la domiciliu, pe numele a doua dintre ele au fost emise mandate de arestare preventiva, iar celelalte sase au fost plasate sub control judiciar, potrivit News.ro.



Cele 16 persoane sunt acuzate de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la inselaciune in forma continuata, fiind suspectate ca au aderat la gruparea infractionala constituita din functionari si sefi din CASMB si sprijinita de presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Marian Burcea.

Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au emis mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile pe numele a doua dintre persoanele retinute, opt dintre ele au fost plasate in arest la domiciliu, iar celelalte sase au fost plasate sub control judiciar.