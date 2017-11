Scandal in Posta Romana pe subiectul restructurarilor: Momentan se stie ca 11 directori vor fi concediati la nivel central

Care este stadiul procesului de restructurare din Posta Romana:

Acuzatii lansate de Andrei Stanescu, fostul director general al Postei: Prin descentralizare vor fi create de fapt mai multe posturi de conducere - circa 160

Cum raspunde noua conducere a Postei Romane acestor acuzatii: Sunt opinii personale

"Declaratiile domnului Andrei Stanescu, referitoare la infiintarea a peste 100 de posturi de conducere in teritoriu, sunt opinii personale. Asa cum am mentionat si in raspunsul antetior, procesul de reorganizare este in plina desfasurare, iar structura organizatorica si modalitatea de constituire a centrelor de profit nu a fost, inca, stabilita.

Deciziile ce urmeaza a se lua in intervalul urmator, fac parte din Planul Strategic de Redresare a companiei, iar rezultatele se vor vedea in scurt timp. In conformitate cu Memorandumul aprobat, la sfarsitul lunii septembrie, grupurile de lucru constituite au sarcina de a identifica solutiile optime, pana la finalul anului, urmand ca, la inceputul anului 2018, procesul de reorganizare teritoriala sa se finalizeze."

Ce s-a intamplat in Posta Romana dupa ce, in data de 4 octombrie, noul Consiliu de Administratie al companiei a aprobat desfiintarea a 56 de posturi de conducere la nivel central?"Au fost desfiintate 56 de posturi de conducere: directori, sefi de departamente, sefi de birou si de servicii. La aceste pozitii se adauga sefii centrelor zonale care apartineau de administratia centrala. 11 persoane care ocupau functii de conducere vor fi concediate. 40 de persoane care ocupau posturi de conducere au acceptat ofertele primite.Conform Contractului Colectiv de Munca, angajatii beneficiaza de salarii compensatorii in functie de vechimea totala in sistemul postal, dupa cum urmeaza:- sub 3 ani, 1 salariu de baza;- intre 3-5 ani, 3 salarii de baza;- intre 5-10 ani, 5 salarii de baza;- intre 10-15 ani, 9 salarii de baza;- intre 15-20 ani, 12 salarii de baza;- intre 20-25 ani, 15 salarii de baza;- intre 25-30 ani, 18 salarii de baza;- peste 30 ani, 20 salarii de baza.In ceea ce priveste suma pe care o primeste fiecare salariat, avand in vedere ca venitul fiecarui angajat este confidential, nu va putem oferi informatii despre cuantumul acestora. De altfel, si numele angajatilor care nu au acceptat ofertele propuse de reprezentantii companiei nu sunt de interes public.Fiecare salariat in parte a primit oferta corespunzatoare nivelului sau de pregatire pe posturi de executie.Procesul de reorganizare este in plina desfasurare. Reprezentantii Postei Romane se preocupa, in permanenta, sa gaseasca solutii la toate problemele cu care angajatii companiei se confrunta in retea. intalnirile care au avut loc, in ultima perioada, in toata tara, cu toate categoriile de salariati ai companiei, au creeat imagine de ansamblu asupra problemelor cu care acestia se confrunta si asupra nevoilor din teritoriu.Managementul companiei este determinat sa ia decizii care sa conduca la schimbarea directiei companiei spre un trend ascendent, la recapatarea imaginii pozitive a Postei Romane, dar si a increderii in randul clientilor. Desi unele decizii pot parea drastice, ele fac parte din Planul Strategic de Redresare a companiei, iar rezultatele se vor vedea in scurt timp. In conformitate cu Memorandumul aprobat la sfarsitul lunii septembrie, grupurile de lucru constituite au sarcina de a identifica solutiile optime, pana la finalul anului, urmand ca, la inceputul anului 2018, procesul de reorganizare teritoriala sa se finalizeze.",este chiar Andrei Stanescu, fostul director general interimar, care sustine ca prin tot acest proces de descentralizare initiat de Ministrul comunicatiilor Lucian Sova vor fi create de fapt mai multe posturi de conducere."Vor fi reinfiintate 20 de functii de conducere in fiecare regiune, la fel ca in anii 2001 si 2010. Sunt 8 regiuni, deci vor fi create 160 de posturi de conducere. Cele 20 de functii de conducere din fiecare regiune includ: 4 posturi conducere economic, 4 posturi pe administrativ, 4 posturi pe IT, 5 posturi pe operational, plus 3 posturi de conducere compus din 1 dir regional, 1 dir operational si 1 dir economic. Asa a fost intotdeauna cand au fost infiintate regionalele.In 2012 pe vremea ministrului Dan Nica au fost desfiintate. Si pe buna dreptate, pentru ca asa este si in manualul de economie. Cand o companie e in colaps centralizezi! Iar acum nu e in colaps, dar nici in pozitia de a fi descentralizata! Doar daca vrei sa dai posturi de conducere in teritoriu!",Contactati de HotNews.ro in privinta acestor afirmatii, oficialii Postei Romane au precizat:, inainte de a schimba conducerea Postei Romane si a pune in aplicare planul de reorganizare a acestei companii, Ministrul Comunicatiilor declara urmatoarele intr-un interviu pentru HotNews.ro:"Cel putin jumatate dintre posturile de conducere din structura centrala din Bucuresti a Postei Romane ar urma sa fie eliminate luna viitoare, ca parte a reorganizarii companiei prin infiintarea centrelor de profit la nivel regional. Cred ca imediat trebuie o restructurare a managementului central ca etapa intermediara pana la adoptarea noii organigrame, care sa contina si regionalizarea. Vom reduce numarul de posturi din structura centrala si vom genera 6 sau 10 posturi de conducere de regionale", a spus Ministrul Lucian Sova., sustine ca regionalizarea ar fi un lucru bun pentru companie si ca de fapt centralizarea de pana acum s-ar fi facut numai pe hartie."Cine pledeaza pentru centralizarea efectiva, adica este impotriva regionalizarii, fie este de rea credinta, fie nu cunoaste managementul aplicat din Posta, fie ignora cu buna stiinta empiricul problemei. Unu, centralizarea este una facuta numai pe hartie. In fapt, majoritatea posturilor asa pretins scoase de la regionalizare au fost asimilate abundent centralului administrativ.Aceste posturi mimate ca fiind desfiintate, in fapt au fost scoase din vechea regionalizare si mutate in centralizarea din 2013. Adica se regasesc de atunci incoace - in mod clar si vizibil - in doua locuri din actuala centralizare, astfel:1. In schema centrala supradimensionata, in cazul nostru pot fi cele 56 de posturi, plus alte sute de sefi de birouri, servicii, departamente din centralul administrativ;2. In schema asa zisei dispersii teritoriale.numai ca - de exemplu - nu mai erau la Biroul Juridic din cardul Regionalei Timis, ci era in cadrul Departamentuli Juridic al CNPR/Dispersie teritoriala Timis.Pentru a nu se crea confuzie trebuie spus ca cele 3500 de concedieri au fost in marea lor majoritate din operational, adica de la munca de jos si numai urmare a contractelor pierdute. In rest s-au facut aceste jonctiuni descrise mai sus.Un alt aspect demn de punctat este ca schema centrala a devenit extrem de incarcata si expusa speculativului, ajungandu-se (fapt nemaintalnit pana acum) sa se angajeze politic oameni fara experienta in entitati care necesita experienta vasta, asa cum ar fi unii salariati si sefi de la control,marketing, reclamtii, operational si retea, dar si avansari discutabile si pe baza de carnet de partid ale unor oameni din posta mai putin merituosi, a se vedea Traficul International si Biroul de Schimb International.",Posta Romana, o companie cu peste 25.000 de angajati, este detinuta de statul roman, prin Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea in proportie de 25%.