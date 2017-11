Deutsche Telekom: Venituri si clienti in scadere pentru Telekom Romania dupa primele noua luni din 2017

Telekom Romania, primele 9 luni din 2017 Foto: Deutsche Telekom

Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 706 milioane euro in primele noua luni din acest an, in scadere cu 1,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 7,8% pana la 119 milioane euro, arata datele grupului german Deutsche Telekom. In perioada de referinta, numarul clientilor de comunicatii mobile a scazut cu 10,9% pana la 5,231 milioane utilizatori, in timp ce pe segmentul comunicatiilor fixe, Telekom avea 1,894 milioane clienti de telefonie fixa (in scadere cu 5,2%), 1,187 milioane de clienti de internet (scadere cu 0,9%), o usoara crestere (+0,8%) fiind pe TV (Cablu, satelit si IPTV) - 1,473 milioane de clienti.In primele noua luni din acest an, Telekom Romania a inregistrat veniturile din comunicatii fixe in valoare de 391 milioane euro, in scadere cu 1,8% fata de perioada similara din 2016, in timp ce veniturile din comunicatii mobile au scazut cu 1,6% pana la 315 milioane euro.Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).